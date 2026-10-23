18 kemenangan yang menyimpan pesan ancaman: Apa yang menanti Real Madrid di Camp Nou?

Barcelona memasuki laga El Clasico melawan rival abadi mereka, Real Madrid, dengan berbekal rekor luar biasa di markasnya "Spotify Camp Nou", yang sejak dibuka kembali telah berubah menjadi benteng yang sulit ditembus di Liga Spanyol, setelah tim Catalan itu meraih kemenangan dalam seluruh 18 pertandingan yang mereka jalani di kompetisi tersebut di kandang sendiri.

Barcelona akan menjamu rival tradisional mereka pada Minggu malam, dalam pertarungan yang mengandung arti penting dalam perebutan gelar, karena tim Catalan itu memuncaki klasemen dengan unggul enam poin atas Real Madrid, sementara hasil-hasil terakhir mereka di kandang memberikan dorongan kuat menjelang laga akbar yang dinanti.

18 kemenangan dan rekor serangan yang menakutkan

Sejak kembali ke markasnya pada 22 November 2025, dengan kemenangan atas Athletic Bilbao empat gol tanpa balas, Barcelona memaksakan dominasi atas para pesaingnya dalam laga-laga liga, dengan meraih 18 kemenangan beruntun, yang terakhir adalah kemenangan atas Getafe dengan tiga gol tanpa balas, menurut statistik surat kabar "Mundo Deportivo".

Selama rangkaian laga tersebut, anak asuh pelatih Hans Flick mencetak 58 gol, berbanding hanya 11 gol kebobolan, serta meraih clean sheet dalam 10 pertandingan, dengan rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan, angka-angka yang mencerminkan kekuatan serangan tim dan kemampuan mereka memaksakan tempo permainan di hadapan para pendukungnya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Kemenangan-kemenangan itu tidak terbatas pada tim-tim yang kurang kompetitif saja, tetapi juga mencakup Atletico Madrid, Real Betis, dan Sevilla, di samping Espanyol dan Villarreal, selain kemenangan atas Real Madrid sendiri dengan skor 2-0 pada Mei lalu.

Daftar 18 kemenangan Barcelona di Camp Nou

Musim 2025-2026

Barcelona 4-0 Athletic Bilbao — 22 November 2025.

Barcelona 3-1 Deportivo Alaves — 28 November 2025.

Barcelona 3-1 Atletico Madrid — 2 Desember 2025.

Barcelona 2-0 Osasuna — 13 Desember 2025.

Barcelona 3-0 Real Oviedo — 25 Januari 2026.

Barcelona 3-0 Real Mallorca — 7 Februari 2026.

Barcelona 3-0 Levante — 22 Februari 2026.

Barcelona 4-1 Villarreal — 28 Februari 2026.

Barcelona 5-2 Sevilla — 15 Maret 2026.

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano — 22 Maret 2026.

Barcelona 4-1 Espanyol — 11 April 2026.

Barcelona 1-0 Celta Vigo — 22 April 2026.

Barcelona 2-0 Real Madrid — 10 Mei 2026.

Barcelona 3-1 Real Betis — 17 Mei 2026.

Musim 2026-2027

Barcelona 2-0 Athletic Bilbao — 27 Agustus 2026.

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano — 31 Agustus 2026.

Barcelona 7-2 Racing Santander — 16 September 2026.

Barcelona 3-0 Getafe — 10 Oktober 2026.

Keunggulan yang melampaui batas liga

Rekor kuat Barcelona di markasnya tidak berhenti pada kompetisi Liga Spanyol saja, karena tim itu meraih kemenangan dalam 23 dari 24 pertandingan resmi yang mereka jalani di kandang sejak kembali ke sana.

Satu-satunya kekalahan datang dari Atletico Madrid dengan skor 0-2, pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa musim lalu. Meski demikian, Barcelona meraih empat kemenangan dari lima pertandingan Eropa yang mereka jalani di kandang, serta menang atas Atletico Madrid dengan skor 3-0 di Copa del Rey.

Real Madrid menghadapi ujian berat

Angka-angka ini menempatkan Real Madrid di hadapan ujian yang sangat berat dalam El Clasico, karena Barcelona berupaya memperpanjang rangkaian kemenangan kandang mereka dan mempertahankan keunggulan di puncak liga, sementara tim Los Blancos berharap dapat memecahkan dominasi rival mereka di markasnya dan memangkas selisih poin.

Kemenangan terakhir atas Real Madrid di Camp Nou, dengan skor 2-0, menjadi motivasi tambahan bagi tuan rumah menjelang laga Minggu, tetapi laga akbar yang dinanti ini akan tetap menjadi ujian baru bagi seberapa jauh kemampuan Barcelona melanjutkan rekor sempurna mereka di liga, melawan pesaing yang menyadari bahwa setiap kesalahan dapat menambah rumit tugas mereka dalam perebutan gelar.