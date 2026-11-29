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Raphinha kini bukan lagi sekadar winger yang menciptakan peluang dan memberi Barcelona solusi di lini serang. Rentetan golnya telah menjadikannya pesaing kuat untuk posisi penyerang murni, hingga ia yakin bahwa menggesernya dari peran tersebut tidak akan menjadi tugas yang mudah, berkat catatan golnya yang mencolok: 18 gol di La Liga setelah baru 14 pekan berjalan.

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Dalam pernyataan yang dikutip harian Spanyol “Sport” usai mencetak hat-trick ke gawang Deportivo La Coruña, bintang asal Brasil itu mengatakan bahwa bermain di posisi penyerang memberinya kenikmatan lebih dalam mencetak gol. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatunya berjalan sangat baik baginya, dan hal itulah yang membuatnya senang menjalani peran tersebut.

Di saat yang sama, ia mengakui bahwa gagal mencetak gol memengaruhi suasana hatinya. Ia meninggalkan lapangan dengan perasaan lebih kesal dari biasanya ketika tidak mampu menjebol gawang lawan. Namun, ia menegaskan bahwa kemenangan tim selalu menjadi prioritas dan dirinya siap membantu dengan cara apa pun.

Pemain asal Brasil itu tidak menyembunyikan keyakinannya bahwa ia mampu mempertahankan posisinya di lini serang. Meski begitu, ia tidak mengabaikan keberadaan penyerang-penyerang bagus di dalam tim, sebelum mengaitkan sulitnya menggeser dirinya dari posisi itu dengan catatan gol yang kini ia torehkan. Pesan tersebut mencerminkan ketatnya persaingan di lini depan Barcelona.

Ketika ditanya siapa yang bisa menggesernya dari posisi nomor “9”, ia menjawab: “Kami memang punya penyerang-penyerang bagus, tetapi saya sudah mencetak banyak gol sekarang, jadi situasinya rumit.”

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Pergerakan Tanpa Bola: Raphinha Ungkap Rahasia Ketajamannya

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Raphinha tidak hanya berbicara soal gol. Ia juga menyinggung pergerakannya tanpa bola dan menjelaskan bahwa pergerakan itu tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan umpan, tetapi juga membantu membuka ruang bagi rekan-rekannya, terutama para pemain lini tengah.

Ia mengatakan bahwa dirinya selalu bergerak untuk mencari bola, tetapi ia sadar bahwa kedua bek tengah lawan kerap mengikutinya, sehingga terbuka ruang bagi para gelandang untuk maju dan memanfaatkannya. Ia menambahkan bahwa dirinya memahami jika bola tidak sampai kepadanya dalam beberapa situasi, ketika ada rekan setim yang berada di posisi lebih baik, seraya menegaskan bahwa tujuannya selalu menempatkan tim dalam kondisi terbaik untuk melanjutkan permainan.

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El Clasico Tak Goyahkan Kepercayaan Diri, Atletico Ujian yang Tak Boleh Dianggap Remeh

Raphinha juga membahas kekalahan Barcelona dari Real Madrid di El Clasico. Ia menegaskan bahwa hasil itu tidak memengaruhi kepercayaan diri para pemain maupun mengubah target tim musim ini.

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Ia menjelaskan bahwa kekalahan tersebut hanya berarti kehilangan 3 poin dan tidak boleh dibiarkan mengganggu perjalanan tim atau memunculkan keraguan terhadap kerja yang telah dilakukan. Ia juga menyebut bahwa Barcelona tampil baik bahkan dalam sejumlah laga yang berakhir dengan kekalahan.

Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan diri dan dedikasi di lapangan. Menurutnya, para pemain tidak dapat mengendalikan hasil akhir, tetapi mereka mampu mengendalikan usaha dan penampilan, dan hal itulah yang menurutnya berhasil dilakukan tim dengan baik.

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Ia menegaskan bahwa dalam satu musim selalu ada periode ketika tim tampil kuat dan periode ketika performa menurun, tetapi yang dibutuhkan adalah terus bekerja tanpa membiarkan hasil negatif memengaruhi mentalitas skuad.

Mengenai laga melawan Atletico Madrid pada Rabu mendatang, Raphinha mengingatkan sulitnya pertandingan tersebut, meskipun kemenangan akan memberi Barcelona keunggulan tambahan dalam perburuan gelar La Liga. Ia menjelaskan bahwa musim masih panjang dan gelar juara tidak akan ditentukan sebelum April atau Mei, mengingat masih banyak poin yang tersedia.

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Ia menambahkan bahwa tim tidak akan merasa aman sampai persaingan benar-benar dimenangi. Sebaliknya, tim harus lebih waspada karena semua pesaing akan berusaha menjatuhkan pemuncak klasemen, dan mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk menikmati Barcelona tergelincir dan kehilangan poin.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Barcelona menyadari kekuatan Atletico Madrid, tetapi memiliki keunggulan tambahan saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Ia juga menyebut bahwa hari-hari yang tersisa sebelum laga tersebut akan memberi para pemain kesempatan untuk beristirahat dan bersiap.