17 pemain di bawah sorotan: mimpi buruk jeda internasional menebar teror di Barcelona

Kondisi cemas menyelimuti staf teknis Barcelona, yang dipimpin pelatih asal Jerman Hansi Flick, dengan dimulainya jeda internasional saat ini.

Beberapa hari lalu Flick berkata: "Saya merasa cemas ketika para pemain pergi, tetapi saya percaya kepada para pelatih tim nasional dan berusaha menjaga sikap positif saya."

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa 17 pemain internasional akan meninggalkan Barcelona selama jeda internasional saat ini. Sebelumnya jumlahnya 18, tetapi cedera Andreas Christensen, yaitu masalah pada otot paha kiri, menghalanginya bergabung dengan tim nasional Denmark. Tidak ada ketakutan di Barcelona, tetapi ada sedikit kekhawatiran dan ketegangan: para pemain berada dalam kondisi fisik yang sangat baik, dan pertandingan-pertandingan serta perjalanan melintasi Samudra Atlantik ini, seperti yang dialami Raphinha, membahayakan kebugaran fisik mereka.

Pemain asal Brasil itu dan pemain-pemain lain sebelumnya sudah pernah pulang dalam keadaan cedera pada kesempatan-kesempatan sebelumnya.

Sebanyak 17 pemain Barcelona berada bersama tim nasional mereka selama jeda internasional yang panjang ini. Tujuh di antaranya bersama tim nasional Spanyol yang dipimpin Luis de la Fuente: Cubarsi, Eric Garcia, Rodri, Pedri, Fermin, Olmo, dan Lamine.

Pada pertandingan melawan Kroasia, mereka akan menghadapi Livakovic, yang juga berada bersama tim nasional negaranya.

Xavi Espart dan Marc Bernal akan bergabung dengan tim nasional U-21, yang akan menjalani laga-laga kualifikasi Piala Eropa 2027. Untuk mencapai hal itu, tim nasional akan memainkan tiga pertandingan melawan Finlandia, San Marino, dan Rumania.

Namun selain itu, Adeyemi dipanggil kembali, setelah masa absen, oleh Jerman, untuk pertandingan melawan Serbia dan Yunani; Raphinha, bersama Brasil; Cancelo, bersama Portugal; Gordon, bersama Inggris; Kounde, bersama Prancis; Hamza Abdelkarim, bersama Mesir; dan Bisiu, bersama tim nasional Belgia U-21.

Barcelona menaruh perhatian khusus dan menunjukkan kekhawatiran terhadap Raphinha, karena ia adalah pemain yang paling dalam kondisi prima di tim (dengan mencetak 14 gol dalam delapan pertandingan), karena ia menghadapi periode istirahat setelah menempuh jarak yang jauh, dan karena ia pernah pulang dalam keadaan cedera dari panggilan internasional sebelumnya.

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Persoalannya tidak terbatas pada risiko cedera selama pertandingan itu sendiri, tetapi lamanya durasi perjalanan udara dan kelelahan juga memengaruhi kondisi mereka.

Raphinha, sama seperti Lamine, Gavi, dan De Jong, telah pulang dari tugas internasional dalam keadaan cedera pada beberapa kesempatan sebelumnya.

Sebagai contoh, Raphinha baru-baru ini mengalami nyeri pada hamstring kanan selama Piala Dunia terakhir. Namun beberapa bulan sebelum itu, pada bulan Maret, dan selama pertandingan persahabatan antara Brasil dan Prancis yang digelar di Amerika Serikat, ia mengalami cedera di area yang sama, dikeluarkan dari skuad tim nasional dan langsung kembali ke Barcelona. Ia absen dari lapangan selama lima pekan.

Pada musim lalu, berbagai cedera menghambat partisipasinya dalam pertandingan, dan Flick serta Barcelona berharap bintang penyerang mereka kembali dengan kebugaran penuh.

Joan Laporta, presiden Barcelona, mengatakan dalam rapat umum pada hari Sabtu lalu tentang penyesalannya terhadap jeda ini, baik karena waktunya maupun karena banyaknya pertandingan yang harus dijalani para pemainnya, dan ia mengungkapkan keinginannya untuk berbicara dengan organisasi-organisasi sepak bola internasional. Presiden Barcelona itu berkata: "Jeda ini memengaruhi ritme persiapan kami. Ini sangat merugikan kami. Kita harus terus berjuang dan menemukan keseimbangan yang tepat. Ada banyak turnamen, Liga Konferensi dan Liga Bangsa-Bangsa... jadwalnya sangat padat."