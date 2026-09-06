150 hari penantian berakhir: Alcaraz kembali mengetuk pintu kejayaan

Petenis Spanyol, Carlos Alcaraz, melanjutkan misi mempertahankan gelarnya di turnamen Amerika Serikat Terbuka, setelah meraih kemenangan yang layak atas petenis Amerika, Tommy Paul, dengan 3 set tanpa balas, dengan skor 6-4, 6-3, 6-4, untuk memesan tempatnya di babak perempat final.

Alcaraz, yang masuk dalam daftar unggulan teratas untuk merebut gelar, tidak menemukan kesulitan berarti dalam memenangi pertarungan melawan Paul, petenis peringkat ke-21 dunia, setelah menerapkan gaya menyerangnya dan mengendalikan momen-momen krusial, untuk meraih kemenangan keempat beruntunnya di turnamen ini, dan melanjutkan perjalanannya dengan stabil di turnamen keempat dari empat turnamen besar tahun ini.

Set pertama menyuguhkan persaingan sengit, di mana Paul berhasil menciptakan ancaman nyata pada servis Alcaraz, tetapi petenis Spanyol itu menunggu momen yang tepat, dan memanfaatkan kesempatan pertama untuk mematahkan servis lawannya, guna memenangkan set tersebut dan mendekat selangkah menuju babak berikutnya.

Pada set kedua, Alcaraz melanjutkan tekanannya, dan berhasil mematahkan servis Paul kembali, sebelum petenis Amerika itu merebut kembali patahan servis setelah kesalahan dari pukulan forehand petenis Spanyol tersebut. Namun Alcaraz dengan cepat membalas dengan patahan ketiga, memanfaatkan kegemilangannya dalam pukulan forehand, untuk memenangkan set kedua di tengah sorak-sorai penonton di lapangan Arthur Ashe.

Paul mencoba bangkit di set ketiga, tetapi Alcaraz mempertahankan keunggulannya, setelah unggul dengan patahan servis dini, kemudian berhasil mempertahankan servisnya hingga akhir, untuk menutup pertandingan dengan tiga set beruntun dan memesan tiket lolos ke perempat final.

Kemenangan ini memperkuat kepercayaan diri Alcaraz untuk melanjutkan perjalanannya menuju mempertahankan gelarnya di New York, terutama karena petenis Spanyol itu tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun di empat turnamen besar setelah memenangkan dua set pertama untuk keunggulannya.

Dengan kemenangan ini, Alcaraz kembali ke perempat final turnamen besar untuk pertama kalinya sejak 150 hari, guna melanjutkan pengejarannya untuk gelar baru di lapangan Flushing Meadows.