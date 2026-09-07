Dani Olmo, bintang Barcelona, mencuri perhatian dalam kemenangan timnya atas Valencia dengan skor telak 5-0, kemarin Minggu, di Liga Spanyol, meski hanya tampil dalam waktu singkat.

Olmo hanya bermain selama seperempat jam pada laga kemarin, namun ia meninggalkan sentuhan yang jelas dan berkontribusi besar pada kemenangan telak tersebut.

Surat kabar "AS" menyebut bahwa Olmo adalah contoh pemain pejuang yang selalu berusaha membuktikan diri dan mengamankan tempat di susunan pemain inti.

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Flick memuji apa yang dilakukannya di Mestalla kemarin. Alih-alih "berkeliaran" di lapangan setelah hasil dipastikan (0-3), ia menciptakan dua gol dalam sekejap mata.

Pada gol keempat, ia bekerja sama dengan Pedri, yang begitu klop dengannya. Dan pada gol kelima, ia melewati semua pemain hingga menemukan Lamine, yang mencetak gol dengan mudah, sehingga ia menciptakan dua gol hanya dalam 5 menit.

Apa yang ditampilkan Olmo merupakan salah satu penampilan kilat yang tidak memberimu poin lewat kerja fisik, namun para pelatih menghargainya karena nilai edukatifnya bagi tim. Sang juara Piala Dunia berupaya sekuat tenaga untuk memperlebar selisih.

Olmo hanya bermain 131 menit musim ini, jumlah yang tidak diragukan lagi sedikit. Namun pengalaman yang telah ia kumpulkan memungkinkannya untuk bersabar. Kedudukannya sudah kokoh pada tahap ini. Musim masih panjang, dan momen-momen gemilangnya akan datang.

Barcelona musim ini ambisius, Olmo pun ambisius, dan seperti banyak kali sebelumnya, ia harus siap.

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