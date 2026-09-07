Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

15 menit sudah cukup: Dani Olmo memukau semua orang dengan pelajaran sepak bola di markas Valencia

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
D. Olmo
Spanyol

Barcelona menang dengan skor lima gol.

Dani Olmo, bintang Barcelona, mencuri perhatian dalam kemenangan timnya atas Valencia dengan skor telak 5-0, kemarin Minggu, di Liga Spanyol, meski hanya tampil dalam waktu singkat.

Olmo hanya bermain selama seperempat jam pada laga kemarin, namun ia meninggalkan sentuhan yang jelas dan berkontribusi besar pada kemenangan telak tersebut.

Surat kabar "AS" menyebut bahwa Olmo adalah contoh pemain pejuang yang selalu berusaha membuktikan diri dan mengamankan tempat di susunan pemain inti.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

 Flick memuji apa yang dilakukannya di Mestalla kemarin. Alih-alih "berkeliaran" di lapangan setelah hasil dipastikan (0-3), ia menciptakan dua gol dalam sekejap mata.

 Pada gol keempat, ia bekerja sama dengan Pedri, yang begitu klop dengannya. Dan pada gol kelima, ia melewati semua pemain hingga menemukan Lamine, yang mencetak gol dengan mudah, sehingga ia menciptakan dua gol hanya dalam 5 menit.

Apa yang ditampilkan Olmo merupakan salah satu penampilan kilat yang tidak memberimu poin lewat kerja fisik, namun para pelatih menghargainya karena nilai edukatifnya bagi tim. Sang juara Piala Dunia berupaya sekuat tenaga untuk memperlebar selisih.

Olmo hanya bermain 131 menit musim ini, jumlah yang tidak diragukan lagi sedikit. Namun pengalaman yang telah ia kumpulkan memungkinkannya untuk bersabar. Kedudukannya sudah kokoh pada tahap ini. Musim masih panjang, dan momen-momen gemilangnya akan datang.

Barcelona musim ini ambisius, Olmo pun ambisius, dan seperti banyak kali sebelumnya, ia harus siap.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google