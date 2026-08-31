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FBL-POR-LIGA-BENFICA-FC PORTOAFP

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15 juta euro tidak cukup? Benfica tutup pintu di depan Al-Ittihad

Transfers
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Benfica
L. Barreiro
Arab Saudi
Portugal
Luksemburg

Klub Al-Ittihad asal Arab Saudi terus melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas untuk memperkuat opsi di lini tengah mereka, jelang penutupan jendela transfer, seiring upaya klub untuk menambah amunisi dengan elemen-elemen yang mampu memberikan solusi baru bagi tim pada periode mendatang.

Dalam konteks ini, Al-Ittihad mengetuk pintu Benfica asal Portugal untuk menanyakan kemungkinan mendatangkan gelandang Leandro Barreiro, menurut yang dilaporkan surat kabar Portugal "Record" pada hari Senin ini.

Record mengatakan: "Al-Ittihad mengajukan tawaran untuk merekrut Leandro Barreiro, tetapi tawaran itu ditolak."

Lanjutnya: "Klub Arab Saudi tersebut siap membayar 15 juta euro untuk pemain internasional Luksemburg itu, yang sempat menjadi pemain inti pada awal musim ini. Kita tunggu saja apakah (Al-Ittihad) akan mencoba lagi."

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Saudi Pro League
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Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Surat kabar itu mengatakan bahwa direktur teknik Al-Ittihad, Jens Fissing, dulunya pernah menjadi asisten mantan pelatih Benfica, Roger Schmidt, yang berada di balik perekrutan Barreiro oleh klub Portugal tersebut.

Penutupnya: "Direktur teknik tim Al-Ittihad, Jens Fissing, ingin mendatangkan gelandang Benfica itu, tetapi dewan direksi klub (Portugal) yang dipimpin Rui Costa tidak akan mempermudah kepergiannya."

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