140 juta euro atau bertahan: Chelsea kabarnya tetapkan tenggat waktu untuk Enzo Fernandez

Seperti dilaporkan The Athletic, The Blues telah menetapkan tenggat waktu. Artinya, sebuah klub harus mengajukan tawaran senilai setara 140 juta euro paling lambat Jumat pukul 18.00 untuk memboyong pemain Argentina itu dari London.

Manchester City menjadi klub yang paling santer dikabarkan memiliki minat konkret terhadap Fernandez. The Skyblues disebut-sebut masih mencari gelandang lain yang piawai bermain meski sudah merekrut Elliot Anderson dengan nilai 135 juta euro. Terlebih, Rodri yang telah lama menjadi andalan bisa saja meninggalkan klub.

Juara dunia dan Eropa asal Spanyol itu terus dikaitkan dengan Barcelona, setelah pemain 30 tahun tersebut belum lama ini secara mengejutkan menolak Real Madrid. Memang, Fernandez bukan pengganti satu banding satu untuk Rodri, tetapi ia tanpa diragukan lagi punya kualitas tinggi. Hal itu juga diketahui pelatih City, Enzo Maresca, yang pada musim panas mengambil alih posisi penerus Pep Guardiola dan sebelumnya sempat berada di pinggir lapangan Chelsea selama satu setengah tahun. Meski demikian, pemain 25 tahun itu juga dianggap sebagai kandidat di kubu Los Blancos.

Enzo Fernandez: Seberapa bagus angkanya di Chelsea?

Fernandez bergabung ke Stamford Bridge dari Benfica Lisbon pada Januari 2023 dengan nilai yang dikabarkan mencapai 121 juta euro. Sejak saat itu, ia sudah 169 kali tampil untuk Chelsea, sebagian di antaranya sebagai kapten. Secara keseluruhan, ia terlibat dalam 61 gol. Pada musim yang baru berakhir, Fernandez tampil meyakinkan di tengah situasi yang tidak tenang dengan catatan 16 gol dan sembilan assist.

Meski begitu, Fernandez juga memunculkan kegaduhan. Karena pernyataan terbuka soal masa depannya setelah tersingkir di babak 16 besar Liga Champions melawan PSG, ia sempat bahkan diskors. Kepada media Argentina beberapa hari kemudian, ia menegaskan bahwa ia ingin tinggal di Madrid jika meninggalkan London, karena kota itu mengingatkannya pada Buenos Aires.

Skuad Chelsea meanwhile sudah sangat penuh sesak. Dalam rangka ofensif transfer yang sebagian terasa ganjil di bawah pelatih baru Xabi Alonso dan kembalinya banyak pemain pinjaman, lebih dari 20 pemain disebut masuk daftar coret The Blues, yang di saat bersamaan memperkuat diri dengan nama-nama papan atas. Termasuk di lini tengah. Selain veteran Jordan Henderson (gratis), transfer Morgan Rogers dari Aston Villa senilai 138 juta euro menjadi transfer termahal kelima dalam sejarah sepak bola.

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