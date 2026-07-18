14 Pertandingan Bersejarah... Siapa yang lebih unggul dalam pertemuan langsung antara Spanyol dan Argentina?

Tim nasional Argentina akan berhadapan dengan tim nasional Spanyol di final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan besok, Minggu, di Stadion New York-New Jersey, dalam pertandingan yang menjadi pertemuan ke-15 dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Menurut jaringan "TYC Sports" Argentina, rekor pertemuan kedua tim menunjukkan keseimbangan yang sempurna, karena dari 14 pertandingan sebelumnya, masing-masing tim meraih 6 kemenangan, sementara dua pertandingan berakhir imbang.

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Di ajang Piala Dunia, kedua tim pernah bertemu sekali, saat Argentina menang dengan skor 2-1 pada babak penyisihan grup Piala Dunia Inggris 1966, di kota Birmingham pada 13 Juli 1966.

Sedangkan pertemuan terakhir mereka terjadi dalam pertandingan persahabatan pada 27 Maret 2018 di Stadion Metropolitano, Madrid, dan berakhir dengan kemenangan Spanyol 6-1 atas timnas Argentina yang dilatih oleh Jorge Sampaoli. Kekalahan tersebut menimbulkan banyak keraguan terhadap tim tersebut menjelang partisipasinya di Piala Dunia 2018, di mana mereka tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh Prancis.

Pertandingan tersebut menampilkan partisipasi Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes, dan Nicolás Tagliafico, yang semuanya masuk dalam skuad timnas Argentina saat ini, sementara Lionel Messi absen karena cedera.

Jaringan televisi Argentina tersebut menyebutkan adanya pertandingan yang ditunda antara kedua tim dalam turnamen “La Finalissima”, setelah keduanya lolos ke turnamen tersebut sebagai juara Amerika Selatan dan Eropa.

Pertandingan tersebut semula dijadwalkan pada 27 Maret lalu di Qatar, namun dibatalkan akibat perang di Timur Tengah, dan hingga saat ini belum ditentukan tanggal penggantinya.

Riwayat lengkap pertemuan Argentina dan Spanyol: