Bayern Munich melanjutkan dominasinya di pertandingan-pertandingan Eropa di kandang sendiri, setelah memperpanjang rangkaian tanpa kekalahan di kandang, baik di babak grup maupun fase liga Liga Champions Eropa, menjadi 39 pertandingan beruntun.

Ini terjadi setelah kemenangan telak atas klub Norwegia, Bodo/Glimt (5-0), pada Kamis malam, dalam laga pekan pertama fase liga.

Bayern memasuki pertandingan ini dengan catatan tanpa kekalahan dalam 38 laga terakhir di kandangnya pada fase ini, sejak kekalahan mereka dari Manchester City dengan skor (3-2) pada Desember 2013.

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Selama rangkaian ini, tim asal Bavaria itu meraih 37 kemenangan dan dua kali imbang, tanpa sekali pun menelan kekalahan, sehingga mempertahankan rekor yang bertahan selama 13 tahun, menurut jaringan statistik "Squawka".

Jamal Musiala membuka keran gol Bayern pada menit ke-47, sebelum Harry Kane menambah gol kedua lewat sundulan kepala pada menit ke-61, kemudian Alphonso Davies memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-77 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti.

Michael Olise menutup lima gol Bayern dengan mencetak dua gol pada menit ke-83 dan 90+2, sehingga tim Jerman itu meraih kemenangan besar di awal perjalanan Eropa mereka, dan menempati posisi kedua setelah pekan pertama dengan selisih gol di bawah Paris Saint-Germain, juara bertahan dua edisi terakhir.

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