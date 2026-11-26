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Bayern menelan kekalahan pertama musim ini dari OSC Lille. Kembalinya sejumlah pemain memberi harapan, tetapi belum menyelesaikan masalah terbesar mereka saat ini. Kekhawatiran serius soal target utama musim ini masih terlalu dini.

Jika kondisi Bayern pada November 2026 digambarkan lewat satu momen pertandingan, momen itu adalah gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic melawan OSC Lille. Tembakan Ethan Mbappe membentur tiang dan bola jatuh di kaki Pavlovic, yang begitu terkejut hingga ceroboh mengarahkan bola tanpa kendali ke gawang sendiri . Gol itu menentukan kekalahan 1-2 dan menggambarkan dengan tepat situasi sulit Bayern.

Selama berminggu-minggu, Bayern mampu mengatasi segala rintangan. Jamal Musiala jatuh sakit, ayah Joshua Kimmich meninggal dunia, Vincent Kompany kolaps dan kemudian harus absen, sementara cedera datang silih berganti. Di tengah semua kesulitan itu, tepat tiga pekan lalu Bayern bahkan meraih kemenangan impresif 2-0 di kandang Atletico Madrid. Kini kemenangan itu terasa seperti berasal dari masa yang berbeda.

Sejak itu, Bayern juga kehilangan kapten Manuel Neuer serta dua penyerang terbaik mereka, Harry Kane dan Michael Olise. Itu terjadi bukan karena kesalahan mereka sendiri. Sebaliknya, para petinggi klub menciptakan persoalan tambahan yang tidak perlu melalui serangan terbuka terhadap Musiala. Rupanya, gabungan semua itu sudah terlalu berat.

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Melawan 1. FC Köln, tim yang terancam degradasi dari Bundesliga, Bayern hanya mampu meraih hasil imbang yang mengecewakan di kandang pada Jumat. Saat menghadapi Lille, Kompany kemudian menurunkan susunan pemain awal yang mungkin paling tidak lazim selama menangani Bayern karena minimnya pilihan: Pavlovic bermain sebagai pemain nomor sepuluh, sedangkan Konrad Laimer menjadi penyerang tengah. Setelah tampil cukup baik dan unggul pada babak pertama, tim yang pincang itu bermain sangat buruk pada babak kedua, mungkin yang terburuk sepanjang era Kompany, dan menelan kekalahan pertama musim ini . Lalu, bagaimana langkah Bayern selanjutnya?

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Yang menanti Bayern terutama justru sesuatu yang paling tidak mereka butuhkan saat ini: begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat. Mereka akan menjalani dua pekan berturut-turut dengan laga tengah pekan. Dari semua itu, yang benar-benar menentukan hanyalah pertandingan babak 16 besar Piala DFB di kandang melawan pemuncak klasemen divisi kedua, Hertha BSC, Selasa mendatang. Hasil buruk di Bundesliga dan Liga Champions pada fase musim ini memang menjengkelkan, tetapi tidak lebih dari itu. Lebih baik melewati masa sesulit ini sekarang daripada pada musim semi. Meski situasinya genting, target-target utama musim ini belum benar-benar terancam.

Di Bundesliga, Bayern tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund, sementara lawan-lawan yang menanti hingga jeda musim dingin relatif mudah. Di Liga Champions, mereka juga terpaut dua poin dari posisi kedelapan, yang cukup untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Sebelum Natal, Bayern tinggal menjalani satu laga kandang melawan Slavia Prag, tim kedua dari bawah di klasemen. Setelah itu, mereka bertandang ke markas Manchester United dan menjamu Betis Sevilla. Tiga kemenangan akan membawa Bayern mengoleksi 17 poin. Sejak fase liga diperkenalkan, 16 poin selalu cukup untuk finis di delapan besar.

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Menghindari babak play-off tentu menjadi tujuan. Namun, harus melewatinya pun belum tentu berdampak buruk, seperti ditunjukkan dua musim terakhir. Paris Saint-Germain dua kali harus menjalani babak tambahan dan pada akhirnya dua kali pula meraih gelar.

IMAGO

Bayern: Siapa yang bisa menggantikan Harry Kane di lini depan?

Dari sisi ketersediaan pemain, situasi bisa segera membaik. Jamal Musiala masuk sebagai pemain pengganti untuk kedua kalinya di Lille, sementara Luis Diaz juga menjalani laga pertamanya sejak kembali. Michael Olise pun bisa kembali masuk skuad saat menghadapi Hamburger SV pada Sabtu. Ketiganya kemungkinan sudah menjadi pilihan untuk susunan pemain awal melawan Hertha pada Selasa.

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Namun, bahkan trio tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah terbesar Bayern saat ini: ketiadaan penyerang tengah. Harry Kane kemungkinan absen hingga Maret akibat cedera sindesmosis. Dua alternatif terbaik dalam skuad, Serge Gnabry dan Ismael Saibari, juga masih akan absen selama berminggu-minggu. Laimer, yang dimainkan sebagai penyerang darurat, memang menekan lawan tanpa henti di Lille, tetapi tidak membahayakan gawang. Tom Bischof dan Lennart Karl pun tidak memberi dampak berarti sebagai penyerang tengah saat menghadapi Köln. Ada kemungkinan Kompany akan mencoba Olise atau Diaz di posisi itu.

Langkah lain yang masuk akal adalah memberi kesempatan kepada talenta muda unggulan Bastian Assomo. Pemain berusia 16 tahun itu tengah mencetak gol tanpa henti: delapan gol dalam tiga pertandingan bersama timnas Jerman U-17, masing-masing dua gol dalam dua laga beruntun bersama tim cadangan Bayern di Regionalliga, serta satu gol dan satu assist saat tim U-19 menang atas Lille di Youth League pada Rabu. Assomo sudah membuktikan bahwa ia mampu bersaing di tim utama pada masa persiapan musim panas, ketika ia mencatat empat penampilan dan dua gol. Dengan tinggi 1,90 meter, ia juga akan menghadirkan kekuatan fisik di kotak penalti, berbeda dari semua kandidat lain yang tersedia saat ini.

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Para pengambil keputusan di bidang olahraga klub juga selalu membenarkan skuad yang tipis dengan alasan pemain muda binaan sendiri bisa lebih cepat mendapat kesempatan. Setahun lalu, Lennart Karl menembus tim utama dengan cara itu pada usia 17 tahun. Mengapa sekarang tidak mencoba Assomo yang sangat berbakat?

Bayern: Vincent Kompany ingin "menikmati perjuangan"

Namun, agar target musim ini tidak terancam, Bayern harus berupaya mendatangkan pelapis Kane yang berpengalaman pada musim dingin untuk menghadapi laga-laga yang jauh lebih sulit setelahnya. Tidak ada jaminan bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan langsung mampu menanggung beban penuh dan kembali ke level permainan sebelumnya begitu menjalani comeback yang ditargetkan pada Maret. Gnabry dan Saibari memang bisa bermain di posisi tersebut, tetapi itu bukan posisi terbaik mereka.

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Terlepas dari semua masalah itu, Kompany tampak sengaja bersikap tenang saat menganalisis kekalahan di Lille. Alih-alih melontarkan kritik secara terang-terangan atau menambah tekanan, ia berusaha menumbuhkan mentalitas positif untuk bangkit. Dalam wawancaranya dengan DAZN, ia sampai tiga kali mengatakan, dengan kata-kata yang nyaris sama, bahwa kini saatnya "menikmati perjuangan".

Selain menikmati perjuangan, berakhirnya perdebatan seputar Musiala tentu akan membantu peluang Bayern meraih hasil baik dalam waktu dekat. Pernyataan pada Rabu pagi merupakan langkah pertama ke arah itu . Namun, wakil kapten Joshua Kimmich kembali memanaskan persoalan tersebut di Lille dengan membela rekan setimnya, sesuatu yang dapat dimengerti, sekaligus menyerang pimpinan klub. Kimmich menyebut cara mereka memperlakukan Musiala "sama sekali tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan Bayern" . Masih harus dilihat apakah para petinggi klub yang berkuasa itu akan membiarkan pernyataan tersebut tanpa tanggapan.