Pada malam saat Arsenal tampak dekat untuk melanjutkan rangkaian kemenangan bersejarahnya, Mikel Arteta justru mendapati dirinya geram meski timnya keluar dengan tiga poin. Kemenangan atas Sunderland dengan skor 2-0 tidak cukup untuk meredakan pelatih The Gunners itu, yang menilai timnya nyaris membayar mahal sebuah keputusan wasit yang bisa saja mengubah seluruh jalannya pertandingan.

Selama sekitar satu jam permainan fisik yang keras dan menegangkan, Arsenal berhasil menjaga soliditasnya, sebelum pertandingan memasuki momen-momen krusial yang hanya berlangsung 121 detik, di mana wajah laga nyaris berubah. Sebuah penalti untuk Sunderland lalu penyelamatan menawan dari David Raya, dan hampir seketika setelahnya sebuah gol maut dari pemain pengganti Bruno Guimaraes, mengubah laga dari kemungkinan tersandung menjadi kemenangan baru bagi The Gunners.

Namun Arteta tidak melihat momen itu sekadar sebagai kemenangan baru, melainkan sebagai peringatan serius yang berkaitan dengan apa yang ia sebut sebagai perlindungan terhadap permainan, khususnya menyangkut benturan-benturan di dalam kotak penalti saat pelaksanaan tendangan sudut.

121 detik yang membalikkan laga

Titik balik itu datang ketika wasit John Brooks menunjuk titik penalti untuk Sunderland, setelah pelanggaran yang dilakukan Ezri Konsa terhadap Dan Ballard saat pelaksanaan salah satu tendangan sudut. Permainan sempat terhenti beberapa saat, sebelum Brooks menunjuk titik penalti, setelah baik Ballard maupun Konsa terjatuh ke tanah di dalam kotak penalti.

Enzo Le Fee maju untuk mengeksekusi tendangan tersebut, dan Sunderland berada di depan peluang emas untuk membuka keunggulan serta menempatkan Arsenal di bawah tekanan besar, namun David Raya berkata lain. Kiper asal Spanyol itu berhasil membelokkan arah bola, hingga membentur tiang dan tuan rumah kehilangan kesempatan untuk unggul dalam salah satu momen paling menegangkan di pertandingan.

Arsenal hanya butuh sekitar dua menit untuk menghukum Sunderland atas peluang yang terbuang itu. Sebab hanya 121 detik setelah momen krusial tersebut, pemain pengganti Bruno Guimaraes melepaskan tembakan keras yang menembus pertahanan Sunderland, sebelum membentur sisi bawah mistar gawang dan bersarang di jala, memberikan Arsenal gol keunggulan pada waktu yang ideal.

Setelah gol tersebut, Arsenal mampu menjaga keunggulannya, sebelum memastikan kemenangan lewat gol kedua, hingga meninggalkan timur laut Inggris dengan tiga poin baru dan melanjutkan rangkaian kemenangan gemilangnya. Arsenal mencapai kemenangan kesembilan beruntun di Liga Primer Inggris, sehingga tim ini meraih pencapaian yang belum pernah mereka gapai sejak masa generasi bersejarah yang dikenal dengan nama "The Invincibles" pada musim 2003-2004.

Melihat nilai dari angka ini, malam itu semestinya menjadi malam perayaan penuh bagi Arteta, namun pelatih asal Spanyol itu memilih menyoroti sisi lain dari pertandingan. Bagi Arteta, persoalannya bukan hanya soal penalti yang didapat Sunderland, melainkan soal apa yang ia pandang sebagai masalah yang lebih besar yang harus ditangani secara tegas demi melindungi permainan.

Arteta melancarkan kritik terhadap keputusan itu

Usai pertandingan, Arteta tidak menyembunyikan kemarahannya, di mana ia mengkritik keras keputusan penalti tersebut, menegaskan bahwa apa yang terjadi di dalam kotak penalti tidak layak dianggap sebagai pelanggaran atas Konsa.

Arteta berkata dalam pernyataannya kepada program "Match of the Day" melalui jaringan BBC: "Itu adalah gerakan yang menyerupai bantingan judo dari pihak lawan. Ezri [Konsa] tidak melakukan apa pun; kalian cukup menyaksikan tayangannya."

Ia menambahkan: "Kami punya banyak kamera dan teknologi VAR, dan kami harus memikul tanggung jawab demi melindungi permainan. Hari ini, permainan tidak terlindungi, dan hal itu bisa saja merenggut pertandingan dari kami serta momentum yang kami miliki, dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya."

Arteta menilai bahwa intervensi Konsa bukanlah penyebab sebenarnya dari jatuhnya Ballard, seraya menyebut bahwa pemain Sunderland itu tampak seolah menahan bek Arsenal saat terjadi benturan.

Kendati demikian, tayangan tersebut memperlihatkan adanya pelanggaran dari pihak Konsa, dan hal itulah yang mendorong wasit menunjuk titik penalti, sementara teknologi VAR mendukung keputusan itu setelah ditinjau.

Arteta: Saya menonton tayangannya 20 kali

Kemarahan Arteta tidak berhenti pada kritik atas keputusan itu, ia bahkan menegaskan bahwa dirinya kembali menonton tayangan tersebut berkali-kali, dan tetap tidak bisa memahami alasan yang mendorong wasit menunjuk titik penalti. Ia berkata: "Ini seharusnya tidak pernah terjadi, karena hal itu tidak adil, dan saya sedih, sangat sedih, dalam hal ini."

Ia menambahkan: "Saya menyampaikan hal ini secara terbuka dan terus terang karena persoalan ini menyangkut permainan secara keseluruhan, bukan hanya Arsenal; sebab ini tidak boleh terjadi pada level seperti ini. Hal itu tidak bisa diterima. Saya sudah menonton tayangannya 20 kali dan saya tidak bisa memahami alasan penalti itu diberikan."

Pernyataan Arteta mengungkap besarnya rasa kecewa yang dirasakan pelatih asal Spanyol itu, terlebih keputusan itu datang pada momen saat Arsenal tengah berupaya memecah kebuntuan pertahanan Sunderland, dan bisa saja memberikan keunggulan psikologis yang besar bagi tuan rumah.

Kemarahan Arteta datang di saat Liga Primer Inggris dan para wasit sedang berupaya menangani secara lebih tegas fenomena saling menahan dan benturan fisik keras di dalam kotak penalti saat pelaksanaan tendangan sudut.

Jenis benturan semacam ini sempat memicu perdebatan luas sepanjang musim lalu, setelah situasi bola mati berubah menjadi arena pertarungan fisik yang berulang antara para bek dan penyerang.

Para wasit Liga Primer Inggris menerima instruksi yang jelas pada musim ini akan pentingnya menindak tegas kasus-kasus semacam ini, dalam upaya menekan fenomena "gulat" di dalam kotak penalti.

Namun laga Arsenal melawan Sunderland kembali membuka perdebatan ini, setelah sebuah penalti diberikan menyusul benturan antara Konsa dan Ballard, tayangan yang menurut Arteta tidak layak mendapat hukuman sebesar itu.