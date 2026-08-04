Seperti dilaporkan Sky, akan ada negosiasi baru antara klub Bundesliga tersebut dan Real Madrid untuk merampungkan kesepakatan dalam beberapa jam ke depan.

Los Blancos disebut memiliki "tujuan yang jelas" agar pemain Pantai Gading itu menjalani tes medis secepat mungkin dan tidak lagi pergi ke pemusatan latihan Leipzig. Saat ini, ia memang masih belum berada di Austria karena sakit.

RB disebut menuntut biaya transfer sebesar 120 juta euro plus bonus untuk jasa bintang Bundesliga musim lalu tersebut. Diomande, yang sebelumnya bukan nama besar, baru pindah pada musim panas 2025 dengan biaya transfer yang mengejutkan besar (20 juta euro) ke Leipzig setelah hanya memainkan sepuluh laga kompetitif untuk Leganes, dan langsung melejit di sana dengan catatan 13 gol dan sepuluh assist dalam 36 pertandingan kompetitif.

Diomande langsung jadi buruan panas setelah hanya semusim di Bundesliga

Sejak awal musim panas, sudah ada minat besar dari banyak klub top terhadap pemain tim nasional Pantai Gading itu. Liverpool, klub impiannya Paris Saint-Germain, bahkan juga Bayern Munich disebut sempat mempertimbangkan perekrutan winger tersebut. Kini tampaknya Real Madrid yang akan memenangi perburuan. Los Blancos juga tampaknya tidak peduli bahwa transfer itu mungkin masih bisa menimbulkan konsekuensi lanjutan.

Di balik proses transfer ini, sengketa agen terkait Diomande telah berkecamuk selama berbulan-bulan. Baik agensi Maxidel Management, yang menangani transfer musim panas lalu dari Leganes ke RBL, maupun perwakilan baru Diomande dari Roc Nation sama-sama merasa berada di pihak yang benar. Maxidel Management disebut masih menganggap hak transfer atas sang pemain tetap berada pada mereka meski sudah terjadi perpindahan, dan ingin ikut mendapatkan bagian. Jika kesepakatan antara Real dan Leipzig terwujud, FIFA kemungkinan akan menyelidikinya.





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Direktur olahraga RB Schäfer menyindir Fabrizio Romano

Namun, situasinya belum sejauh itu, seperti yang disampaikan direktur olahraga Leipzig Marcel Schäfer kepada Sky. "Saya paham ini adalah topik panas, tetapi pada dasarnya saya tidak ingin mengomentari pembicaraan antara dua klub," kata Schäfer: "Kalau kami punya sesuatu untuk diumumkan, kami akan melakukannya. Ada satu-dua pakar transfer yang sudah menyebutnya sebagai 'done' atau 'Here we go' tujuh atau sepuluh hari lalu. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak hal yang harus dipenuhi. Belum sampai ke tahap itu."

Sekitar sepekan lalu, jurnalis transfer Fabrizio Romano sudah menyebut kesepakatan itu sebagai "Done", melaporkan adanya kesepakatan antara kedua klub senilai 100 juta euro, dan menyebut tes medis akan dilakukan pada pekan itu juga. Hal tersebut hingga hari ini belum terjadi.

Namun kini, pergerakan final bisa saja segera terjadi dalam saga transfer ini.



