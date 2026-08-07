Menurut laporan surat kabar Prancis L'Equipe, Liverpool saat ini berencana mengajukan tawaran senilai sekitar 115 juta euro untuk Barcola. Namun, PSG diyakini akan langsung menolak tawaran besar semacam itu.

Begitulah laporan Sky Sports UK, misalnya, yang menyebut bahwa ada perbedaan besar dalam valuasi transfer antara Liverpool dan Paris. Klub Prancis itu kabarnya baru akan melepas Barcola dengan biaya dasar minimal 150 juta euro, dengan pembayaran bonus yang masih akan ditambahkan di atasnya. Paket total untuk pemain sayap tersebut bahkan bisa mencapai sekitar 170 juta euro.

PSG sebenarnya ingin mempertahankan Barcola. Tawaran dari juara Liga Champions itu untuk memperpanjang lebih awal kontraknya yang berlaku hingga 2028 kabarnya baru-baru ini telah ditolak secara final oleh Barcola. Motivasi utama pemain Prancis itu disebut berkaitan dengan situasi olahraganya. Meski Barcola kerap menjadi starter di bawah pelatih Luis Enrique, dalam laga-laga terpenting biasanya Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia yang lebih dipilih di sektor sayap Paris. Ke depannya, Barcola ingin lebih dari sekadar supersub dalam partai-partai besar dan karena itu disebut sangat terbuka untuk pindah pada musim panas ini.

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Sementara itu, PSG bisa mendapatkan harga terbaik untuk Barcola pada periode transfer yang sedang berjalan, setelah mendatangkannya dari Olympique Lyon ke ibu kota pada 2023. Namun, karena kontraknya masih tersisa dua tahun, tidak ada tekanan mendesak untuk menjual, sehingga PSG bisa memasang tuntutan harga setinggi itu.

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Bagi Liverpool, Barcola akan menjadi sosok berkualitas tinggi untuk sektor sayap yang ingin mereka datangkan pada musim panas ini setelah kepergian Mohamed Salah. Selain tuntutan biaya transfer PSG yang sangat tinggi, persaingan dari klub besar lain juga bisa menggagalkan rencana The Reds. FC Arsenal juga dikaitkan dengan Barcola dalam beberapa bulan terakhir. Dan setelah potensi transfer spektakuler kandas usai perpanjangan kontrak Vinicius Junior di Real Madrid, rival Liverpool di Premier League itu mungkin kembali mengalihkan perhatian lebih besar kepada Barcola.

Di sana-sini, penyerang tim nasional Prancis itu belakangan juga dikaitkan dengan Bayern Munich. Namun, sangat tidak mungkin juara Jerman itu akan menggelontorkan uang sebesar itu untuk posisi tersebut. Pasalnya, FCB sudah sangat kuat di sektor sayap, termasuk dari sisi kedalaman skuad, dengan Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry, dan rekrutan baru Ismael Saibari.