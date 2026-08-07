Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

115 juta euro masih jauh dari cukup? Tawaran besar Liverpool untuk sang superdribbler tampaknya ditakdirkan gagal

Premier League
Transfers
Ligue 1
B. Barcola
Paris Saint-Germain
Liverpool

Upaya konkret pertama Liverpool untuk merekrut pemain menyerang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, tampaknya kecil peluangnya untuk berhasil.

Menurut laporan surat kabar Prancis L'Equipe, Liverpool saat ini berencana mengajukan tawaran senilai sekitar 115 juta euro untuk Barcola. Namun, PSG diyakini akan langsung menolak tawaran besar semacam itu.

Begitulah laporan Sky Sports UK, misalnya, yang menyebut bahwa ada perbedaan besar dalam valuasi transfer antara Liverpool dan Paris. Klub Prancis itu kabarnya baru akan melepas Barcola dengan biaya dasar minimal 150 juta euro, dengan pembayaran bonus yang masih akan ditambahkan di atasnya. Paket total untuk pemain sayap tersebut bahkan bisa mencapai sekitar 170 juta euro.

PSG sebenarnya ingin mempertahankan Barcola. Tawaran dari juara Liga Champions itu untuk memperpanjang lebih awal kontraknya yang berlaku hingga 2028 kabarnya baru-baru ini telah ditolak secara final oleh Barcola. Motivasi utama pemain Prancis itu disebut berkaitan dengan situasi olahraganya. Meski Barcola kerap menjadi starter di bawah pelatih Luis Enrique, dalam laga-laga terpenting biasanya Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia yang lebih dipilih di sektor sayap Paris. Ke depannya, Barcola ingin lebih dari sekadar supersub dalam partai-partai besar dan karena itu disebut sangat terbuka untuk pindah pada musim panas ini.

Bradley Barcola: Apakah Arsenal kembali menjadi pesaing yang lebih kuat bagi Liverpool?

Sementara itu, PSG bisa mendapatkan harga terbaik untuk Barcola pada periode transfer yang sedang berjalan, setelah mendatangkannya dari Olympique Lyon ke ibu kota pada 2023. Namun, karena kontraknya masih tersisa dua tahun, tidak ada tekanan mendesak untuk menjual, sehingga PSG bisa memasang tuntutan harga setinggi itu.

BarcolaGetty Images

Bagi Liverpool, Barcola akan menjadi sosok berkualitas tinggi untuk sektor sayap yang ingin mereka datangkan pada musim panas ini setelah kepergian Mohamed Salah. Selain tuntutan biaya transfer PSG yang sangat tinggi, persaingan dari klub besar lain juga bisa menggagalkan rencana The Reds. FC Arsenal juga dikaitkan dengan Barcola dalam beberapa bulan terakhir. Dan setelah potensi transfer spektakuler kandas usai perpanjangan kontrak Vinicius Junior di Real Madrid, rival Liverpool di Premier League itu mungkin kembali mengalihkan perhatian lebih besar kepada Barcola.

Club Friendlies
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Monaco crest
Monaco
ASM

Di sana-sini, penyerang tim nasional Prancis itu belakangan juga dikaitkan dengan Bayern Munich. Namun, sangat tidak mungkin juara Jerman itu akan menggelontorkan uang sebesar itu untuk posisi tersebut. Pasalnya, FCB sudah sangat kuat di sektor sayap, termasuk dari sisi kedalaman skuad, dengan Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry, dan rekrutan baru Ismael Saibari.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google