11 gol sejauh ini... Tunisia memiliki pertahanan terburuk di Piala Dunia 2026

Tim nasional Tunisia terus mengalami keruntuhan di lini pertahanan pada Piala Dunia 2026, setelah kebobolan dua gol dalam tujuh menit pertama saat menghadapi Belanda pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup, sehingga total gol yang kebobolan menjadi 11 gol di turnamen ini, dan menjadikan mereka tim dengan pertahanan terlemah di antara semua tim peserta hingga saat ini.

"Elang Kartago" mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan telak 5-1 dari Swedia, sebelum kembali tumbang 4-0 di tangan Jepang, kemudian gawang mereka kebobolan dua kali di awal pertandingan melawan Belanda, yang pertama melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Elias Al-Sakhiri, dan yang kedua oleh Brian Proby, sehingga total gol yang kebobolan menjadi 11 gol dalam tiga pertandingan.

Dan tampaknya angka ini belum akan berhenti di situ, karena pertandingan melawan Belanda masih berlangsung di babak pertama, yang berarti jumlah gol yang kebobolan bisa bertambah lagi jika tim Belanda terus mempertahankan ritme serangan yang sama.

Curaçao menempati peringkat berikutnya di antara pertahanan terlemah di turnamen ini setelah kebobolan 9 gol, sementara Swedia dan Qatar berbagi dua peringkat berikutnya setelah masing-masing kebobolan 7 gol sebelum sisa pertandingan putaran ketiga selesai, yang menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara Tunisia dan tim-tim lain dalam hal kesulitan pertahanan.

Timnas Tunisia kini terancam mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia dengan salah satu rekor pertahanan terburuk dalam sejarah turnamen, setelah secara resmi tersingkir dari persaingan lolos sebelum putaran ketiga, sehingga pertandingan terakhirnya berubah menjadi babak baru dari penderitaan yang telah berlangsung sejak peluit awal perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.





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