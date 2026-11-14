Surat kabar "Record" menyebutkan bahwa para pemain timnas Portugal semuanya memasuki lapangan Stadion Braga dengan mengenakan kostum bernomor 7 yang bertuliskan nama "Ronaldo".

Para pemain inti mengenakan kostum bernomor 7 milik Cristiano Ronaldo sebagai penghormatan kepada mantan kapten timnas, dan mereka terus memakainya bahkan setelah lagu kebangsaan Portugal berkumandang.

Begitu pertandingan dimulai, semuanya kembali seperti biasa, dan para pemain timnas Portugal mengenakan kostum pertandingan mereka yang biasa.

Pada saat yang sama, surat kabar "The Guardian" menyatakan bahwa Portugal melakukan perubahan permanen pada desain kostum bernomor 7 sebagai penghormatan terhadap warisan Cristiano Ronaldo, dan untuk memastikan nomor ini selamanya terkait dengan ikon sepak bola terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Karier Ronaldo membentang selama 23 tahun, di mana ia menjalani 246 pertandingan internasional dan mencetak 146 gol, sebelum mengumumkan pengunduran dirinya dari permainan internasional pada 5 November ini, menyusul perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus.

Penampilan terakhir Cristiano Ronaldo dengan kostum Portugal adalah pada 24 September lalu, saat kemenangan atas Wales dengan skor 1-0 di kandang sendiri, dalam UEFA Nations League.

Sebelum pertandingan melawan Denmark di UEFA Nations League, Portugal mengunggah melalui akunnya di platform X sebuah desain baru dan unik untuk kostum ikonik bernomor 7, dengan tujuan memastikan keabadian versi yang dikenakan Ronaldo untuk selamanya.

Perubahan sederhana yang terjadi pada nomor 7 ini merupakan pengakuan atas karier sepak bola sang bintang Portugal, yang selama kariernya memecahkan rekor bersejarah untuk jumlah gol terbanyak di tingkat timnas putra.

Ia juga membawa negaranya meraih gelar besar pertama dalam sejarahnya, ketika menjuarai Piala Eropa pada tahun 2016, sebelum menambah koleksinya dengan dua gelar UEFA Nations League pada tahun 2019 dan 2025.

Cristiano Ronaldo mengenakan kostum ikonik bernomor 7 selama 20 tahun, dalam karier yang membentang 23 tahun bersama timnas Portugal.

Timnas Portugal menulis melalui akun-akunnya di media sosial, "Sudah tiba waktunya bagi nomor 7 baru untuk muncul, karena ada sebuah nomor yang akan tetap abadi selamanya".

Unggahan tersebut menyertakan emoji kambing, sebagai isyarat pada frasa "yang terbesar sepanjang masa", yaitu frasa yang disingkat dalam bahasa Inggris menjadi GOAT.

Unggahan itu juga menyertakan potongan video yang memperlihatkan penambahan garis horizontal yang memotong angka 7, sesuai dengan cara penulisan angka ini yang umum di Eropa, sebagai isyarat bahwa para penerus Ronaldo akan mewarisi warisan berat ini ketika mereka mengenakan nomor yang sama.