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Michael Carrick - Manchester United 2026Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“100% yakin!” Michael Carrick sampaikan pesan sensasional demi mempertahankan jabatannya di Manchester United

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Michael Carrick menyampaikan monolog berapi-api selama lima menit dalam konferensi persnya pada Jumat sebagai upaya mati-matian untuk membangkitkan semangat skuad Manchester United. Manajer yang tengah mendapat tekanan itu menuntut para pemainnya bersikap rendah hati dan bekerja keras setelah kekalahan memalukan di Liga Champions pada pertengahan pekan.

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Tekanan kian besar di Old Trafford

Pelatih kepala United, Carrick, tengah berjuang mempertahankan jabatannya setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions. Di tengah meningkatnya keraguan soal masa depannya, pelatih berusia 45 tahun itu menyampaikan seruan tegas dalam konferensi pers Jumat. Alih-alih menunggu pertanyaan, Carrick membuka sesi media rutinnya di Carrington dengan pernyataan panjang yang telah disiapkan.

Ia berbicara dengan penuh semangat selama lebih dari lima menit untuk menanggapi krisis yang sedang terjadi. Mantan gelandang itu menuntut respons segera menjelang laga penting Liga Primer melawan Bournemouth pada Minggu. Ia menekankan bahwa semua orang di klub harus menunjukkan kerendahan hati dan bekerja keras.

Menuntut standar tinggi yang menjadi tradisi klub

Dalam pernyataan panjangnya, Carrick memperingatkan skuadnya yang sedang kesulitan bahwa mereka harus kembali memenuhi standar tertinggi yang ditetapkan para legenda United. Ia secara khusus menyebut tokoh-tokoh klub, termasuk Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, dan Wayne Rooney. Sang pelatih bertanggung jawab penuh atas krisis identitas tim belakangan ini, tetapi berjanji akan segera mengatasinya.

"Saya akan mulai hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Menurut saya ini penting," kata Carrick, seperti dikutip ESPN. "Tanggung jawab saya adalah menurunkan tim yang mencerminkan klub sepakbola ini, mewakili para pendukung, dan membuat mereka bangga dengan identitas yang kami tunjukkan.

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"Belakangan ini, dalam beberapa pertandingan, kami telah menjauh dari itu. Saya sepenuhnya menyadarinya dan tentu sedang melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Menurut saya, penting bagi kita semua untuk mengakui hal itu. Saya sendiri mengakuinya. Kami pernah memilikinya, tetapi sejujurnya kami sedikit kehilangan arah, dan kami akan mendapatkannya kembali. Saya sepenuhnya yakin kami akan mendapatkannya kembali. Hormati klub sepakbola ini, hormati apa yang diperlukan, karena itu sangat, sangat penting bagi saya."

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Peringatan keras bagi para pemain

Carrick menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi kurangnya komitmen dari siapa pun di ruang ganti. Ia menekankan bahwa menghormati klub dan memahami besarnya tuntutan di klub tersebut tetap menjadi prioritas utamanya.

Ketika ditanya wartawan apakah orang-orang lain di klub memiliki semangat yang sama kuatnya, jawabannya tegas. "Ya, saya yakin. Seratus persen yakin. Dan jika tidak, ini bukan tempat yang tepat untuk Anda," jawabnya.

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"Semangat itu, persatuan itu, kebersamaan itu harus ada. Dan itu ada, dan akan terus ada. Bagaimanapun, saya akan memastikannya. Saya hanya mencari solusi agar kami bisa maju. Sesederhana itu."

Ujian penting melawan Bournemouth

Fokus kini beralih ke pertandingan penting Liga Primer melawan Bournemouth di Old Trafford pada Minggu. Hanya kemenangan meyakinkan yang dapat meredakan tekanan yang kian besar terhadap staf pelatih.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo