100 tamu dan sebuah vila pedesaan: di balik layar perayaan ulang tahun Lamine Yamal yang tertunda

Lamine Yamal merayakan hari ulang tahunnya malam ini yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus, meskipun ia lahir pada 13 Juli, karena tanggal tersebut bertepatan dengan keberadaannya di Amerika untuk mengikuti Piala Dunia.

Lamine Yamal menjalani musim panas yang sempurna. Beberapa hari setelah ia berusia sembilan belas tahun pada tanggal tiga belas Juli, ia mengangkat trofi Piala Dunia bersama timnas Spanyol, hanya dua tahun setelah kemenangannya di Piala Eropa.

Setelah menghabiskan beberapa hari berlibur di Kolombia, ia merayakan hari ulang tahunnya pada hari Selasa ini.

Menurut surat kabar "El Español", pesta Lamine akan digelar di "Mas de Sant Lleí", sebuah rumah pedesaan megah yang biasanya digunakan untuk menggelar pesta pernikahan, dan berlokasi di Vilanova del Vallès, di pinggiran Barcelona. Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa lebih dari 100 tamu diperkirakan hadir, termasuk sejumlah rekan setimnya.

Setahun lalu, Lamine merayakan ulang tahunnya yang kedelapan belas dengan cara yang menghebohkan. Pada kesempatan itu, lebih dari 200 tamu hadir, termasuk mantan kekasihnya Nicki Nicole, di samping para pemain Barcelona Lewandowski dan Gavi. Tema pesta tersebut terinspirasi dari suasana geng.

Lamine dijadwalkan bergabung dengan rekan-rekan setimnya besok, dan ia termasuk salah satu pemain yang mencapai final Piala Dunia. Selain Lamine, kembalinya Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, dan Ferran Torres juga diperkirakan terjadi.