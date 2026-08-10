100 juta euro tidak cukup: Juventus pertahankan bintangnya dan tolak godaan Arsenal

Arsenal tampaknya akan menghadapi misi yang sangat sulit jika ingin mendatangkan Kenan Yildiz, bintang Juventus, setelah klub Italia itu menegaskan sikapnya terkait masa depan sang pemain di tengah meningkatnya ketertarikan dari klub London tersebut, yang tengah mencari seorang winger kiri kelas atas sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Arsenal menempatkan penguatan lini serangnya sebagai prioritas utama, di tengah upaya sang pelatih Mikel Arteta untuk menambah pemain yang mampu membuat perbedaan dan meningkatkan kualitas tim. Namun, Juventus tampaknya siap menutup pintu bagi setiap upaya untuk mendatangkan Yildiz, bahkan jika tawaran mencapai lebih dari 100 juta euro.

Klub London itu sebelumnya siap membayar sekitar 80 juta pound sterling untuk mendatangkan Morgan Rogers, sebelum menerima pukulan besar setelah Chelsea berhasil merampungkan transfer tersebut senilai 117 juta pound sterling.

Setelah transfer Rogers gagal, perhatian Arsenal beralih ke Vinicius Junior, terutama setelah sang pemain menolak tawaran perpanjangan kontrak dengan Real Madrid.

Arteta bahkan telah melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan bintang Brasil itu, dan Vinicius serius mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Arsenal, namun prioritasnya tetap bertahan bersama Real Madrid, yang berakhir dengan penandatanganan kontrak baru berdurasi enam tahun bersama klub Spanyol tersebut.

Kenan Yildiz masuk dalam pertimbangan Arteta

Dengan tertutupnya berkas Vinicius, Arsenal kembali mencari opsi lain, dan nama Kenan Yildiz muncul dengan kuat dalam pertimbangan klub Inggris itu.

Laporan media Italia mengungkapkan bahwa Arsenal menempatkan bintang Juventus tersebut di antara target utamanya, dalam upaya memberi Arteta sebuah kesepakatan ofensif besar sebelum berakhirnya periode transfer.

Yildiz dipandang sebagai pengganti yang cocok untuk Vinicius, mengingat kemampuannya bermain di posisi winger kiri, di samping kemungkinan penggunaannya sebagai playmaker di belakang penyerang, yang memberi Arteta fleksibilitas taktik yang besar.

Namun, masalah utamanya terletak pada sikap Juventus, yang tampaknya tidak siap bernegosiasi mengenai kepergian sang pemain.

Menurut pembaruan yang dipublikasikan situs "TEAMtalk", Juventus menolak tawaran Arsenal, menegaskan bahwa Yildiz adalah pemain yang "tak tersentuh", dan klub tidak ingin melepasnya berapa pun nilai tawaran yang diajukan.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Arsenal sebelumnya telah menanyakan kemungkinan mendatangkan pemain internasional Turki itu pada bulan Juni lalu, sebelum kembali memperbarui ketertarikannya secara kuat pada periode saat ini.

Juventus menilai Yildiz mewakili salah satu elemen terpenting dalam proyek masa depannya, dan klub berupaya membangun tim di sekitar sang pemain, sebagai salah satu talenta paling menonjol di skuadnya dan pemainnya yang paling berpengaruh.

Hal ini muncul dalam kerangka keinginan Juventus untuk memulihkan statusnya dan kembali bersaing memperebutkan gelar, dengan menganggap mempertahankan Yildiz sebagai langkah mendasar dalam proyek tersebut.

Kontrak baru memperkuat posisi Juventus

Juventus sebelumnya berhasil pada Februari lalu mengamankan masa depan Yildiz melalui penandatanganan kontrak baru dengannya yang berdurasi empat tahun, yang memberi klub posisi tawar yang sangat kuat.

Berdasarkan situasi ini, Arsenal perlu mengajukan tawaran yang melampaui batas 100 juta euro dengan selisih besar agar Juventus, meski hanya secara prinsip, memikirkan untuk membuka pintu bagi kepergian pemain berusia 21 tahun itu.

Klub Italia itu tampaknya tidak memandang Yildiz sekadar pemain yang bisa dijual untuk meraih keuntungan finansial, melainkan melihatnya sebagai salah satu pilar yang ingin mereka jadikan fondasi proyek masa depan.

Di tengah sulitnya mendapatkan tanda tangan Yildiz, Arsenal memiliki sejumlah alternatif, yang teratas adalah Bradley Barcola, Nico Williams, dan Iliman Ndiaye.

Arsenal sebelumnya telah menghubungi perwakilan Barcola dalam upaya merebut sang pemain dari Liverpool, yang tengah melakukan negosiasi untuk mendatangkannya.

Namun, Paris Saint-Germain bersikeras mendapatkan jumlah besar mencapai 150 juta euro, atau sekitar 128 juta pound sterling, untuk melepas pemain Prancis tersebut.