Barcelona telah memulai langkah pertama untuk memperpanjang kontrak bek Spanyol Gerard Martin, di tengah rasa puas di dalam klub atas perkembangan sang pemain dan penampilannya selama periode terakhir, meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2028.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona berencana memperpanjang kontrak Martin, dengan menaikkan nilai klausul pelepasan menjadi 100 juta euro, di samping memperbaiki gajinya dan memperkuat posisinya di dalam tim, di tengah kepercayaan pelatih Hansi Flick terhadap kemampuannya.

Jurnalis Fabrizio Romano menegaskan, pada hari Senin ini, bahwa Barcelona sudah memulai kontak awal dengan Martin dan agennya, sebagai persiapan untuk membuka pembahasan kontrak baru, meski negosiasi hingga saat ini belum mencapai tahap pertemuan resmi antara kedua belah pihak.

Romano menjelaskan bahwa klub tidak melihat perlunya tergesa-gesa dalam menuntaskan urusan ini, terlebih sang pemain merasa bahagia di dalam Barcelona, sementara klub menunjukkan rasa puas yang besar atas penampilan dan perkembangannya sejak ia mendapatkan kesempatan lebih besar bersama tim.

Barcelona meyakini bahwa Martin bukan tipe pemain yang mungkin membuat negosiasi menjadi rumit, sehingga suasana komunikasi antara kedua belah pihak tetap tenang sampai saat ini, dengan adanya keinginan bersama untuk terus bekerja sama selama tahun-tahun mendatang.

Langkah untuk memperpanjang kontrak Martin ini muncul di tengah keyakinan manajemen Barcelona akan perkembangannya dan kemampuannya untuk menampilkan performa yang lebih baik di masa depan, karena mereka menilai sang pemain telah menjadi bagian penting dari proyek tim, sehingga perbaikan kontraknya menjadi salah satu urusan yang ada di meja klub selama periode mendatang.