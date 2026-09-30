10 perubahan untuk UEA dan 5 untuk Qatar: Susunan pemain resmi laga Uni Emirat Arab vs Qatar di Piala Teluk 27

Zlatko Dalic, pelatih Uni Emirat Arab, dan Julen Lopetegui, direktur teknik Qatar, mengumumkan susunan pemain resmi kedua tim untuk laga malam ini pada matchday ketiga Grup B di Piala Teluk 27 yang berlangsung di Arab Saudi.

Timnas Uni Emirat Arab memuncaki grup dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Qatar yang berada di posisi kedua, dan keduanya memastikan lolos ke semifinal, sementara timnas Yaman dan Bahrain tersingkir setelah menelan kekalahan pada dua matchday sebelumnya.

Pelatih Uni Emirat Arab melakukan 10 perubahan total pada susunan pemain dibanding laga sebelumnya melawan Bahrain, di mana ia hanya mempertahankan satu pemain, yaitu Rishard O'Connor.

Berikut susunan pemain Uni Emirat Arab:

Hamad Al Maqbali, O'Connor, Sasa Ivkovic, Khaled Al Dhanhani, Khalifa Al Hammadi, Abdullah Hamad, Fabio De Lima, Ali Saleh, Harib Abdullah, Luan Pereira, dan Sultan Adil.

Di sisi lain, direktur teknik timnas Qatar, Julen Lopetegui, melakukan 5 perubahan di mana hanya 6 pemain yang mempertahankan tempat mereka di skuad utama, yaitu: penjaga gawang Mahmoud Abu Nada, Tarek Salman, Pedro Miguel, Mohammed Manaa, Almoez Ali, dan Edmilson Junior.

Berikut susunan pemain Qatar:

Mahmoud Abu Nada, Pedro Miguel, Tarek Salman, Edmilson Junior, Ayoub Al Alaoui, Homam Al Amin, Jassem Gaber, Ahmed Al Ganehi, Mohammed Manaa, Ahmed Fathi, dan Almoez Ali.