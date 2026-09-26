Haidar Abdulkarim, gelandang Al Nassr dan timnas Irak, mengalami 10 menit yang penuh bencana di ajang Piala Teluk Arab "Gulf Cup 27", sehingga semakin memperlemah posisinya bersama klub Saudi tersebut.

Timnas Irak bertemu dengan timnas Kuwait, hari Sabtu ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah, dalam pekan kedua fase grup ajang "Gulf Cup 27".

Pertandingan tersebut menyaksikan Haidar Abdulkarim berada di bangku cadangan timnas Irak, untuk kali kedua secara beruntun, setelah hal itu terulang seperti pada pertandingan sebelumnya melawan Oman.

Gelandang Al Nassr itu turun bermain di pertengahan babak kedua, tetapi ia menyebabkan penalti yang darinya Youssef Nasser mencetak gol penyama kedudukan bagi timnas Kuwait, hanya sekitar 10 menit setelah ia masuk.

Haidar Abdulkarim mengalami kesulitan besar sejak kedatangannya ke Al Nassr pada Januari lalu, dari klub Irak Al Zawraa, di mana ia belum berhasil mendapatkan tempat di susunan pemain inti hingga saat ini.

Sejak kedatangannya ke Stadion Al Awwal Park, pemain berusia 22 tahun itu hanya tampil dalam 3 pertandingan bersama tim utama Al Nassr, yang selama itu ia tidak berhasil mencetak maupun menciptakan gol apa pun.