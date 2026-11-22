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Barcelona membalikkan ketertinggalan dari tamunya, Villarreal, menjadi kemenangan dramatis 3-2 di Spotify Camp Nou pada pekan ke-13 LaLiga.

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Menurut harian Sport dalam analisis pertandingannya, Barcelona kehilangan kendali dan ketepatan dalam menuntaskan serangan, hingga gol Gerard Martin menyulut kegilaan para suporter dan memulai badai kebangkitan antara menit ke-57 dan ke-67.

Gerard Martin termasuk pemain yang selalu siap memberikan apa pun yang dibutuhkan tim. Ia pemain pekerja keras yang tak kenal lelah dan berjuang untuk setiap kesempatan yang didapatnya, seolah-olah ia tidak pantas mendapatkannya.

Rasa tanggung jawab dan kerja keras itu akhirnya berbuah ganjaran yang layak saat menghadapi Villarreal, setelah bek Barcelona tersebut menyulut badai kebangkitan lewat sundulan. Sebelumnya, ia nyaris mencetak gol serupa di El Clasico.

Gol yang dicetak Gerard Martin pada menit ke-57 mengembalikan Barcelona ke dalam pertandingan dan membakar semangat tim.

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Hanya empat menit berselang, Fermin Lopez menyamakan kedudukan, dan pada menit ke-67 gol bunuh diri Pau Navarro membawa tuan rumah berbalik unggul.

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Setelah itu, Barcelona tampil gemilang tanpa terganggu oleh kesalahan-kesalahan yang nyaris menghancurkan mereka di awal laga yang buruk. Dua gol yang dicetak Buchanan dan Oluwaseyi dalam rentang dua menit sempat menjadi beban yang sangat berat bagi tim asuhan Hans Flick.

Penalti yang gagal dieksekusi Lamine Yamal, ditambah dua tendangan bebas langsung yang terbuang percuma, menempatkan tim Catalan dalam situasi sulit yang hanya bisa dilewati oleh tim bermental pemuncak klasemen.

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Ketika bakat saja tidak cukup, nilai pengalaman dan profesionalisme akan muncul, dan keduanya merupakan fondasi daya saing. Dalam 11 pertandingan yang dijalani Gerard Martin di LaLiga hingga Minggu ini, ia hanya melepaskan dua tembakan, dan hanya satu di antaranya yang mengarah ke gawang.

Ia melakukannya saat menghadapi Real Madrid di El Clasico dan memaksa kiper Lunin melakukan penyelamatan luar biasa untuk mencegah gol yang akan membuat skor menjadi 2-1, yang mungkin bisa menjadi titik balik krusial.

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Ganjaran yang layak atas kerja keras Gerard Martin akhirnya datang saat melawan Villarreal, yang sebelumnya bertahan di balik keunggulan yang nyaman.

Itu bukan satu-satunya kontribusi penting Gerard Martin, yang piawai bermain sebagai bek tengah maupun bek sayap, menutup kesalahan, dan menyelamatkan tim di momen-momen sulit.

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Semua itu merupakan buah dari kondisi mental seorang pemain yang benar-benar larut dalam atmosfer pertandingan, laga di mana ia mencetak gol pertamanya musim ini sekaligus gol kedua dalam karier profesionalnya.

Gol pertamanya di Camp Nou tercipta tepat setahun setelah Flick mempercayainya bermain sebagai bek tengah melawan Athletic Bilbao, pada hari pembukaan kembali stadion tersebut.

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Adapun gol sebelumnya ia cetak di Stadion Montjuic pada 2 Maret 2025 saat menghadapi Real Sociedad.

Ada kebetulan yang menghubungkan kedua gol tersebut. Dalam laga itu, Gerard Martin mencetak gol pada menit ke-25, lalu Casado menambah gol kedua pada menit ke-29. Pada hari itu pula, para suporter merayakan dua gol dalam empat menit.

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Gerard tidak hanya menyulut badai kebangkitan, tetapi juga menghentikan upaya Villarreal untuk mengubah jalannya pertandingan lewat dua tekel krusial, sehingga skor 3-2 tetap terjaga.

Dorongan kedua bagi kebangkitan itu datang dari Fermin Lopez. Bola yang hilang darinya berujung pada gol pertama Villarreal, lalu di babak kedua Gulashi menepis tembakan kerasnya yang mengarah ke pojok jauh.

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Penampilan apik Fermin bukanlah kebetulan. Ia memasuki laga ini dengan torehan 7 gol dari 23 tembakan di LaLiga, 13 di antaranya tepat sasaran.

Lewat gol penyama kedudukan tersebut, Fermin mencapai 8 gol, jumlah yang ia catat dalam 31 pertandingan pada musim 2023-2024, musim tersuburnya di kasta tertinggi Liga Spanyol. Namun kali ini, ia hanya butuh 12 pertandingan untuk menyamai angka tersebut.

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Hanya enam menit setelah tembakan kaki kirinya, Pau Navarro mencetak gol ke gawangnya sendiri.

Untuk pertama kalinya sepanjang sore itu, angin berpihak pada Barcelona, yang memanfaatkannya untuk mewujudkan kebangkitan yang layak dan membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan dramatis.