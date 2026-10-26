Barcelona menerima pukulan telak setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain lalu Real Madrid dalam waktu sepekan, membuat tim Catalan itu kehilangan sebagian kilau yang menyertainya sejak awal musim, usai meraih 10 kemenangan beruntun, sebelum kedua laga besar tersebut mengungkap sejumlah masalah yang memicu kekhawatiran para analis.

Menurut program "After Foot" di jaringan "RMC Sport" Prancis, penampilan Barcelona belakangan ini menimbulkan kekecewaan, terutama karena tim tidak menunjukkan level ofensif seperti biasa pada momen-momen krusial, meski memiliki sekumpulan pemain yang mampu membuat perbedaan.

Jurnalis Edgar Groleau mengatakan bahwa performa tim membuatnya merasa seolah ditipu, seraya menjelaskan bahwa Barcelona menampilkan gambaran luar biasa melalui gaya ofensifnya dan keterampilan para pemainnya, seperti Raphinha dan Lamine Yamal, tetapi mengecewakan dalam ujian-ujian penting.

Di sisi lain, Daniel Riolo menyatakan bahwa kemenangan-kemenangan besar dan gol-gol indah yang diraih Barcelona mendorong sebagian pihak untuk melebih-lebihkan penilaian terhadap levelnya, dengan menganggap bahwa gaya bermain tim bisa membuat penilaiannya menjadi lebih sulit.

Menurunnya level Lamine Yamal mencuat sebagai salah satu penyebab kekhawatiran, karena ia mencetak gol ke gawang Paris Saint-Germain, tetapi menghadapi kesulitan untuk memberi pengaruh dalam kedua pertandingan, setelah mendapat pengawalan ketat dari Lucas Hernandez di Liga Champions Eropa, lalu Marc Cucurella di El Clasico.

Jean-Louis Tourre mengatakan bahwa ketidakmampuan Yamal untuk tampil dengan level biasanya ketika lawan menerapkan pengawalan individu terhadapnya bisa menjadi sebuah masalah, dengan menganggap hal itu sebagai bagian dari proses perkembangannya sebagai pemain.

Meski mengalami kemunduran ini, masih terlalu dini untuk menilai musim Barcelona, karena tim memuncaki Liga Spanyol dan berambisi melanjutkan perjalanannya di Liga Champions Eropa.