10 Juta Pisahkan Cancelo dari Barcelona: Negosiasi Al Hilal Masuki Tahap Penentuan

Barcelona kini tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan kembali Joao Cancelo, setelah membuka jalur komunikasi hangat dengan manajemen Al Hilal Arab Saudi guna merampungkan transfer dengan nominal yang bisa mengubah perhitungan bursa transfer musim panas.

Surat kabar Arab Saudi "Al-Yaum", mengutip sumber-sumber Spanyol, memberitakan bahwa komunikasi antara kedua klub telah memasuki tahap lanjutan dan berjalan sangat positif menuju tercapainya kesepakatan final. Surat kabar itu menyebutkan bahwa nilai transfer tidak akan menjadi kendala bagi kas klub Katalan tersebut, sebab nominal yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfer diperkirakan hanya berkisar antara 8 hingga 10 juta euro.

Keinginan pemain menentukan situasi

Faktor penentu dalam negosiasi ini adalah keinginan jelas Cancelo untuk kembali ke Barcelona. Menurut "Mundo", pemain tersebut telah memberi tahu orang-orang terdekatnya bahwa ia tidak menempatkan kelanjutan kariernya bersama Al Hilal sebagai opsi yang ada di atas meja saat ini, dan berupaya sekuat tenaga untuk kembali ke Eropa melalui pintu klub Katalan yang pernah dibelanya di masa lalu.

Pemain berusia 32 tahun itu terus mendesak agar kepergiannya dari klub Arab Saudi tersebut dipermudah, dengan memanfaatkan hubungan baik yang ia jalin dengan manajemen Barcelona serta staf kepelatihan di bawah pimpinan Hansi Flick.

Flick meminta tambahan kekuatan dan bek adalah prioritas

Langkah Barcelona ini merupakan bagian dari rencana Hansi Flick untuk memperkuat skuad tim sebelum bursa transfer ditutup. Pelatih asal Jerman itu menempatkan perekrutan bek kanan kelas atas sebagai prioritas utamanya, dan ia memandang Cancelo sebagai pilihan ideal berkat pengalamannya yang besar serta pengetahuannya lebih dulu akan atmosfer klub dan LaLiga.

Cancelo sebelumnya menghabiskan satu musim bersama Barcelona berstatus pinjaman dari Manchester City, dan meninggalkan kesan yang baik sebelum kepindahannya ke Al Hilal. Manajemen Katalan berharap dapat merampungkan transfer ini secepat mungkin, guna memberi Flick rentang waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemain sebelum dimulainya musim baru pada 23 Agustus menghadapi Elche.

Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari manajemen Al Hilal mengenai masa depan pemain tersebut. Namun, indikasi yang datang dari Spanyol menegaskan bahwa kepergian Cancelo dari Al Hilal hanya tinggal soal waktu, di tengah kesamaan pandangan antara seluruh pihak.