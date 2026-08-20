10 juta memicu kontroversi: apa fakta di balik krisis Nunez dengan Al Hilal?

Sejumlah laporan media dalam beberapa jam terakhir memicu perdebatan luas seputar detail peminjaman pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, dari Al Hilal ke Al Diriyah, setelah beredar kabar bahwa "Sang Pemimpin" menanggung sebagian besar gaji penyerangnya selama masa peminjaman, dalam sebuah kesepakatan yang menimbulkan pertanyaan mengenai biaya sebenarnya dari keputusan tersebut.

Berdasarkan apa yang beredar, Al Hilal akan menanggung sekitar 10 juta euro dari gaji tahunan Nunez, sementara Al Diriyah hanya menanggung pembayaran 5 juta euro kepada pemain, dari total gaji sebesar 15 juta euro per tahun, hal yang menjadikan detail kesepakatan ini bahan perbincangan hangat di kalangan suporter.

Angka-angka ini memicu reaksi luas, terutama karena Al Hilal menanggung bagian terbesar dari gaji seorang pemain yang berpindah ke klub lain dengan status pinjaman, hal yang bisa memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan kesepakatan tersebut secara finansial, khususnya di tengah upaya klub-klub untuk mengelola skuad dan anggaran mereka secara lebih efisien.

Versi berbeda membantah Al Hilal menanggung bagian apa pun

Namun versi ini tidak berlalu tanpa bantahan, sebab surat kabar Saudi "Al Yaum" mengungkap detail yang sama sekali berbeda, menegaskan bahwa Al Hilal tidak akan menanggung bagian apa pun dari gaji Nunez selama masa keberadaannya bersama Al Diriyah.

Berdasarkan apa yang dimuat surat kabar tersebut, kabar yang beredar mengenai pembayaran Al Hilal sebesar 10 juta euro dari gaji pemain tidak sesuai dengan kenyataan kesepakatan, yang berarti Al Diriyah akan bertanggung jawab atas gaji Nunez selama masa peminjaman, tanpa membebani "Sang Pemimpin" dengan beban finansial tambahan terkait aspek ini.

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Dengan demikian, perdebatan tetap berlanjut mengenai kebenaran detail finansial kesepakatan ini, di tengah adanya dua versi yang bertentangan; yang pertama berbicara tentang Al Hilal menanggung 10 juta euro dari gaji Nunez, dan yang kedua membantahnya sepenuhnya, sehingga gambaran akhirnya bergantung pada apa yang akan diungkap oleh detail resmi kontrak dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait.

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Bagaimanapun, kasus Nunez tidak lagi sekadar perpindahan seorang pemain dari Al Hilal ke Al Diriyah, melainkan telah menjadi perbincangan tentang nilai finansial sebenarnya dari peminjaman dan siapa yang menanggung gaji pemain, di tengah penantian suporter untuk mengetahui versi yang akurat yang menyelesaikan perdebatan seputar angka 10 juta euro tersebut.