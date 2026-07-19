10 gol yang mematahkan rekor 64 tahun... Prancis dan Inggris mengukir sejarah di Piala Dunia 2026

Pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 menyuguhkan peristiwa luar biasa yang menghidupkan kembali rekor-rekor bersejarah yang telah lama terlupakan selama beberapa dekade, setelah laga antara Prancis dan Inggris berubah menjadi salah satu pertandingan Piala Dunia paling seru dan penuh gol di era modern.

Ketegangan pertandingan mencapai puncaknya pada babak pertama setelah Inggris unggul 4-0, kemudian pada babak kedua Prancis melakukan kebangkitan yang menakjubkan dengan mencetak tiga gol, lalu kedua tim bergantian mencetak gol hingga pertandingan berakhir dengan skor 6-4 untuk Les Bleus, yang berhasil meraih medali perunggu.

Menurut data dari Opta, pertandingan antara Prancis dan Inggris ini menjadi pertandingan pertama di Piala Dunia di mana kedua tim mencetak setidaknya 4 gol dalam satu pertandingan selama 64 tahun terakhir, tepatnya sejak hasil imbang 4-4 antara Uni Soviet dan Kolombia di Piala Dunia 1962.

Pertandingan ini juga menjadi pertandingan dengan gol terbanyak di Piala Dunia sejak kemenangan Hongaria atas El Salvador 10-1 pada Piala Dunia 1982.

Perebutan gelar Piala Dunia 2026 akan ditutup malam ini dengan pertandingan yang mempertemukan Argentina, sang juara bertahan, dan Spanyol.