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1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Waktu kick-off

2. Bundesliga - Pekan 11 7 Nov 2026 - 07.00 Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg menjamu SV Darmstadt 98 di Max-Morlock-Stadion dalam laga 2. Bundesliga. Miroslav Klose dan timnya menghadapi Darmstadt asuhan Florian Kohfeldt yang terancam degradasi.

Nürnberg menempati peringkat kedua klasemen dan menjadi favorit kuat dalam laga ini. Hasil terbaru menegaskan kekuatan klub tersebut: kemenangan tandang 3-1 atas St. Pauli di liga.

Sebaliknya, Darmstadt berada dalam situasi sulit. Sebagai tim juru kunci, mereka berjuang meraih setiap poin, sementara performa dalam beberapa pekan terakhir tidak banyak memberi alasan untuk optimistis.

Kekalahan telak 4-0 di kandang dari Karlsruher SC masih membekas. Setidaknya, mereka baru-baru ini meraih hasil imbang 1-1 melawan Magdeburg, yang mengisyaratkan kondisi tim mulai stabil.

Bagi Darmstadt, laga di Nürnberg mempertaruhkan lebih dari sekadar tiga poin. Kemenangan tandang akan menjadi kejutan kecil dan memberi tim ruang bernapas yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan menghindari degradasi.

Berikut informasi tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada 1. FC Nürnberg dan Darmstadt?

1. FC Nürnberg memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Yang terbaru, mereka menang tandang 3-1 atas St. Pauli di liga. Sebelumnya, mereka kalah 2-5 dari Bayer Leverkusen di DFB-Pokal serta bermain imbang 4-4 dalam laga yang berlangsung seru melawan VfL Wolfsburg. Secara keseluruhan, Nürnberg mencetak sebelas gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Darmstadt mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 saat bertandang ke Magdeburg di liga. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Elversberg di DFB-Pokal serta menelan kekalahan telak 4-0 di kandang dari Karlsruher SC. Dalam lima laga tersebut, Darmstadt mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Susunan pemain

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Performa

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Rekor pertemuan

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Klasemen