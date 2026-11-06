Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
2. Bundesliga
team-logoNuernberg
Max-Morlock-Stadion
team-logoDarmstadt
Heute live Sehen!Heute live Sehen!
Didukung oleh

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Nuernberg vs Darmstadt
Nuernberg
Darmstadt
2. Bundesliga

Di 2. Bundesliga, 1. FC Nürnberg menghadapi Darmstadt. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau mengaksesnya dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) sangat berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital (alamat IP) Anda.
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar.
  • Daftar & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Waktu kick-off

crest
2. Bundesliga - Pekan 11
Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg menjamu SV Darmstadt 98 di Max-Morlock-Stadion dalam laga 2. Bundesliga. Miroslav Klose dan timnya menghadapi Darmstadt asuhan Florian Kohfeldt yang terancam degradasi.

Nürnberg menempati peringkat kedua klasemen dan menjadi favorit kuat dalam laga ini. Hasil terbaru menegaskan kekuatan klub tersebut: kemenangan tandang 3-1 atas St. Pauli di liga.

Sebaliknya, Darmstadt berada dalam situasi sulit. Sebagai tim juru kunci, mereka berjuang meraih setiap poin, sementara performa dalam beberapa pekan terakhir tidak banyak memberi alasan untuk optimistis.

Kekalahan telak 4-0 di kandang dari Karlsruher SC masih membekas. Setidaknya, mereka baru-baru ini meraih hasil imbang 1-1 melawan Magdeburg, yang mengisyaratkan kondisi tim mulai stabil.

Bagi Darmstadt, laga di Nürnberg mempertaruhkan lebih dari sekadar tiga poin. Kemenangan tandang akan menjadi kejutan kecil dan memberi tim ruang bernapas yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan menghindari degradasi.

Berikut informasi tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada 1. FC Nürnberg dan Darmstadt?

1. FC Nürnberg memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Yang terbaru, mereka menang tandang 3-1 atas St. Pauli di liga. Sebelumnya, mereka kalah 2-5 dari Bayer Leverkusen di DFB-Pokal serta bermain imbang 4-4 dalam laga yang berlangsung seru melawan VfL Wolfsburg. Secara keseluruhan, Nürnberg mencetak sebelas gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Darmstadt mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 saat bertandang ke Magdeburg di liga. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Elversberg di DFB-Pokal serta menelan kekalahan telak 4-0 di kandang dari Karlsruher SC. Dalam lima laga tersebut, Darmstadt mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

FCN

FCN - Performa

WOB
S4-4
COT
S1-1
FCK
K0-1
B04
K5-2
FCP
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SVD

SVD - Performa

COT
M3-1
KSC
K4-0
FCP
S0-0
ELV
M0-2
FCM
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Nuernberg vs Darmstadt

Manajer

  • M. Klose

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Performa

FCN

FCN - Performa

WOB
S4-4
COT
S1-1
FCK
K0-1
B04
K5-2
FCP
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SVD

SVD - Performa

COT
M3-1
KSC
K4-0
FCP
S0-0
ELV
M0-2
FCM
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Rekor pertemuan

Head to Head

NuernbergSeriDarmstadt
1
1
3
2. Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
Nuernberg badge
Nuernberg
FCN
0
FT
2. Bundesliga
Nuernberg badge
Nuernberg
FCN
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
FT
2. Bundesliga
Nuernberg badge
Nuernberg
FCN
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
FT
2. Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Nuernberg badge
Nuernberg
FCN
1
FT
2. Bundesliga
Nuernberg badge
Nuernberg
FCN
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
M
M
S
M
M
2
NuernbergNuernbergFCN
106312413+1121
M
K
S
S
M
3
WolfsburgWolfsburgWOB
105412514+1119
M
S
M
S
M
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
K
M
M
S
M
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
S
M
K
M
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
K
S
K
S
S
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
M
K
M
M
S
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
K
S
S
M
S
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
103341316-312
M
K
M
K
S
10
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
K
M
K
S
S
11
BochumBochumBOC
10325811-311
M
S
K
K
K
12
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
M
K
S
K
M
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
M
K
M
K
K
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
K
S
S
K
S
15
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
K
M
K
M
K
16
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
S
S
K
M
K
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
K
M
S
K
S
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
K
K
M
S
K
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google