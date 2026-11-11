1 dari 35: Trio lini belakang tenggelam di Liga Roshn

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Al-Fateh, Al-Taawoun, dan Abha menjalani awal yang sangat rumit dalam kompetisi Liga Pro Saudi pada musim ini, setelah 12 pekan pertama berubah menjadi mimpi buruk bagi ketiga klub tersebut, yang mendapati diri mereka berada di zona degradasi langsung, di tengah krisis yang nyata baik di lini serang maupun lini pertahanan, meski manajemen mereka telah melakukan sejumlah perubahan teknis demi menyelamatkan musim.

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Surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi, dalam laporannya, menyoroti bahwa ketiga tim itu hanya meraih satu kemenangan dalam 35 pertandingan yang mereka jalani secara keseluruhan, berbanding 23 kekalahan dan 11 hasil imbang, sehingga hanya mengumpulkan 14 poin dari total 105 poin yang tersedia, dalam capaian yang mencerminkan besarnya penderitaan yang mereka hadapi di awal musim.

Persentase kemenangan total ketiga tim itu hanya mencapai 2,9%, sementara secara keseluruhan ketiga tim mencetak 23 gol dengan rata-rata 0,66 gol per pertandingan, berbanding 64 gol yang bersarang di gawang mereka, dengan rata-rata 1,83 gol, sehingga tergambar jelas ciri-ciri krisis yang mengancam kelangsungan mereka di Liga Pro.

Al-Fateh memiliki satu-satunya kemenangan, dan lini pertahanan jadi titik lemahnya

Al-Fateh tampak relatif lebih baik di antara klub-klub papan bawah, setelah menempati posisi keenam belas dengan 6 poin, meraih satu kemenangan dan 3 hasil imbang berbanding 8 kekalahan dalam 12 pertandingan.

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Namun kepemilikan satu-satunya kemenangan di antara ketiga tim itu tidak memberi tim ini peluang untuk menjauh dari zona berbahaya, di tengah penderitaan pertahanannya yang besar, setelah gawangnya kebobolan 25 gol, berbanding 10 gol yang berhasil dicetak, sehingga menjadikannya pemilik pertahanan terburuk di antara ketiga tim tersebut.

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Al-Fateh memulai musim di bawah arahan pelatih lokal Khalid Al-Atwi, sebelum manajemen memutuskan untuk menggandeng pelatih Maroko Jamal Sellami, tetapi perubahan teknis itu tidak menghasilkan perbaikan yang dinantikan, kecuali satu-satunya kemenangan yang berhasil diraih tim sejauh ini, sehingga krisis hasil tetap berlangsung meski ada pergantian staf teknis.

Al-Taawoun tanpa kemenangan meski sukses di Asia

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Adapun Al-Taawoun, menghadapi krisis yang lebih rumit mengingat posisinya selama musim-musim terakhir, setelah merosot ke posisi ketujuh belas dengan 5 poin, akibat 5 hasil imbang dan 7 kekalahan, tanpa meraih kemenangan sama sekali selama 12 pekan pertama.

Salah satu masalah paling menonjol dari tim ini terletak pada lemahnya lini serang, setelah hanya mencetak 6 gol, dengan rata-rata setengah gol per pertandingan, sehingga menjadi serangan terlemah di antara tiga tim papan bawah, sementara gawangnya kebobolan 20 gol.

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Beberapa pertandingan terakhirnya mengungkap besarnya poin yang hilang akibat ketidakmampuan mempertahankan keunggulan, di mana ia unggul atas Al-Ettifaq melalui gol Abderrazak Hamdallah dari titik penalti, sebelum kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-90, sehingga hanya meraih satu poin alih-alih memetik kemenangan yang sangat dibutuhkannya.

Sebelum itu, Al-Taawoun nyaris keluar dengan satu poin menghadapi Al-Qadsiah, tetapi kebobolan gol mematikan pada menit ke-96, sehingga terus kehilangan poin.

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Ironi itu semakin bertambah mengingat keberhasilan Al-Taawoun memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2, meski gagal meraih kemenangan sama sekali di liga lokal, hal yang memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya mentransfer level kontinentalnya ke kompetisi lokal.

Al-Taawoun memulai musim di bawah arahan pelatih Serbia Zarko Lazetic, sebelum dipecat setelah kekalahan telak dari Al-Hilal dengan enam gol, lalu merekrut rekan senegaranya Vuk Rasovic, tetapi perubahan itu belum berhasil hingga kini memecahkan masalah kemenangan.

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Abha di posisi terakhir, dan pergantian baru di bangku cadangan

Di posisi terakhir, Abha terpuruk dengan 3 poin dari 11 pertandingan, setelah bermain imbang dalam 3 laga dan kalah 8, tanpa meraih kemenangan sama sekali, dan para pemainnya mencetak 7 gol berbanding 19 gol yang bersarang di gawang mereka.

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Meski situasinya sulit, tim ini keluar dengan satu poin dari laga terakhirnya menghadapi Al-Ittihad, sebuah hasil yang mungkin menjadi suntikan moral baginya, terutama karena datang bersamaan dengan penunjukan pelatih Kroasia Teo Perica untuk memegang kendali teknis, menggantikan rekan senegaranya Damir Buric yang dipecat dari jabatannya.

Manajemen Abha sebelumnya bertaruh pada Buric, yang membawa tim dalam perjalanan promosinya, sebelum memutuskan mengakhiri tugasnya dan menggandeng seorang pelatih dari sektor kelompok usia, dalam upaya menciptakan perubahan yang mengembalikan tim ke jalur kemenangan.

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Jeda jadi peluang terakhir sebelum laga-laga lari dari degradasi

"Asharq Al-Awsat" menilai bahwa periode jeda saat ini merupakan peluang penting bagi ketiga staf teknis untuk mengevaluasi kembali penampilan, memulihkan para pemain yang cedera, meningkatkan kesiapan fisik, dan memperbaiki kesalahan yang berulang selama pekan-pekan lalu.

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Al-Fateh secara khusus perlu memperbaiki kerapuhan pertahanannya, sementara tugas Al-Taawoun tampak lebih terkait dengan peningkatan efektivitas lini serang dan pemulihan elemen-elemen yang cedera, sedangkan Abha menanti agar perubahan teknis itu tercermin dalam hasil-hasilnya, dan agar hasil imbang terakhir melawan Al-Ittihad berubah menjadi titik tolak baru.

Laga langsung antara klub-klub papan bawah memiliki arti ganda, terutama pertandingan Al-Taawoun dan Abha yang dinanti setelah periode jeda, karena merupakan peluang bagi salah satu tim untuk meraih kemenangan pertamanya dan memutus rangkaian kegagalan, sementara hasil imbang bisa menyebabkan penderitaan kedua belah pihak berlanjut.

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Setelah jeda, ketiga tim dinanti ujian-ujian berat; Al-Taawoun menghadapi Al-Ahli, Abha bertemu Al-Shabab, sementara Al-Fateh berbenturan dengan Al-Riyadh.

Meski musim masih dalam tahap-tahap awalnya, berlanjutnya rata-rata capaian saat ini, baik dari sisi lemahnya penyelesaian akhir maupun seringnya kebobolan gol, bisa membuat tugas ketiga klub untuk lari dari degradasi semakin sulit seiring berjalannya pekan, terutama karena pergantian pelatih sejauh ini belum berhasil menciptakan perubahan yang diharapkan.