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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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1 dari 20.. Al-Owais membuat timnas Saudi mencatatkan rekor negatif di Piala Dunia

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
M. Al Owais
Spanyol
Arab Saudi
AS

Kiper veteran itu tidak mampu mempertahankan penampilannya yang gemilang saat melawan Uruguay

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, "Al-Akhdar", mencatatkan rekor negatif bersejarah di Piala Dunia, setelah kebobolan gol saat menghadapi Uruguay.

Timnas Saudi Arabia menghadapi timnas Uruguay, dini hari Selasa ini, di Stadion Hard Rock di Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-80 pertandingan, timnas Uruguay mencetak gol penyama kedudukan melalui pemainnya, Maxi Araujo, setelah memanfaatkan kesalahan kiper Mohammed Al-Owais.

Al-Owais menepis bola sundulan, yang kemudian memantul ke sisi gawang, lalu jatuh ke kaki Maxi Araujo yang langsung mengarahkannya ke dalam gawang.

Dengan demikian, timnas Saudi gagal menjaga gawangnya tetap bersih di Piala Dunia untuk pertandingan ke-19 dari total 20 pertandingan yang mereka jalani dalam sejarah turnamen ini, sejak partisipasi pertama mereka di Piala Dunia 1994.

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Yang anehnya, satu-satunya pertandingan di mana "Al-Akhdar" berhasil menjaga gawangnya tetap bersih adalah pada partisipasi pertamanya, tahun 1994, tepatnya saat kemenangan bersejarah atas Belgia berkat gol Saeed Al-Owairan.

Sejak saat itu, timnas Saudi gagal menjaga gawangnya tetap bersih dalam 17 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia, yang terakhir melawan Uruguay.

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