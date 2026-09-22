Mantan penyerang timnas Arab Saudi, Nasser Al-Shamrani, mengejutkan timnas Kuwait dengan pernyataan mengejutkan menjelang pertandingan mereka yang dinanti melawan Arab Saudi besok, Rabu.

Turnamen Piala Teluk "Khaleeji 27" akan dimulai besok dengan laga yang mempertemukan Arab Saudi sebagai tuan rumah turnamen dan timnas Kuwait, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam persaingan Grup A yang juga mencakup Irak dan Oman.

Nasser Al-Shamrani mengatakan tentang prediksinya untuk pemenang dalam duel antara Arab Saudi dan Kuwait bahwa pertandingan itu akan berimbang "50:50", sebelum melontarkan pernyataan mengejutkan bagi para pendukung Kuwait, di mana ia mengatakan mengenai peluang Kuwait meraih gelar: "Mustahil" timnas Kuwait meraih trofi tersebut.

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Al-Shamrani menegaskan rasa hormatnya yang penuh terhadap timnas Kuwait, sembari menyatakan bahwa ia tidak ingin memprovokasi mereka, seraya menambahkan: "Saya berbicara hanya dari sudut pandang teknis."

Ia melanjutkan dalam pernyataannya kepada program "Dorina Ghair": "Sekalipun timnas Kuwait mengalahkan Arab Saudi, mereka tidak akan menjadi juara Piala Teluk," sambil menunjukkan bahwa masalah yang dialami kedua timnas, yang menghambat upaya mereka untuk mengakhiri absennya gelar dalam waktu yang lama, adalah "bahwa mereka hanya mengenang kenangan dan sejarah."









Timnas Kuwait memuncaki daftar juara Piala Teluk dengan raihan 10 gelar, namun mereka belum mampu menambah angka tersebut sejak 2010, sementara Arab Saudi meraihnya sebanyak 3 kali, yang terakhir pada tahun 2003.