Zadok Yohanna: Sensasi baru Nigeria milik Brighton yang bermain 'seperti Lamine Yamal' dan menjadi penjualan termahal dalam sejarah sepak bola Swedia

Yohanna bukanlah sosok asing dalam urusan mengambil langkah besar di usia muda. Jalannya menuju Premier League dibangun di atas pengorbanan yang luar biasa. Tumbuh besar di Bauchi, Nigeria, ia mengambil lompatan besar pertama demi mewujudkan impiannya menjadi pesepak bola profesional ketika meninggalkan rumah pada usia "antara 12 dan 13 tahun" untuk bergabung dengan Ikon Allah Football Academy.

"Tempatnya sangat jauh dari kediaman keluarga saya, jadi itu sangat berat bagi saya," ujar Yohanna kepada Aftonbladet. "Pada awalnya, saya banyak menangis karena rindu semua orang."

Didorong oleh sang ayah, yang mengatakan kepadanya "Baiklah, mari kita coba," Yohanna pun menceburkan diri ke dunia sepak bola. Bakat alaminya terlihat sejak dini, meski mungkin ia sedikit terlalu bersemangat.

"Waktu itu, kami boleh melakukan dua sentuhan, tapi saya sering melupakannya dan malah menggiring bola," kenangnya sambil tertawa. "Lalu, pelatih memberi tahu saya bahwa saya harus mengecoh dua pemain dulu sebelum boleh melepaskan bola!" Naluri menggiring bola itu terus mengikutinya hingga ke Swedia saat ia menandatangani kontrak dengan AIK pada 2025.

Pindah ke Eropa Utara berarti harus beradaptasi dengan tuntutan taktik dan intensitas yang baru, tetapi ia bertekad untuk melangkah jauh dalam sepak bola: "Sepak bola adalah segalanya bagi saya. Tidak ada alternatif lain; hanya ada sepak bola."

AIK menemukannya saat melakukan perjalanan pemantauan bakat di Afrika pada awal 2025 dan memutuskan untuk membawanya ke Swedia, di mana ia menghabiskan satu bulan bersama tim Under-19 sebelum menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub tersebut.