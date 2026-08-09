Transfer £75 juta Bruno Guimaraes akan membuat Arsenal asuhan Mikel Arteta tak terbendung - para rival Arsenal di Premier League wajib waspada

Bos Arsenal, Arteta, terbuka mengenai keinginannya membawa skuad yang sudah bisa menyebut diri mereka sebagai juara Premier League ke level yang lebih tinggi lagi, hal yang jelas tercermin dalam upaya mengejar Guimaraes maupun rekan senegaranya, Vini Jr.

Berbicara dalam wawancara internal klub pekan lalu, juru taktik asal Spanyol itu berkata: "Banyak yang sedang terjadi. Kita semua tahu konteks bursa transfer ini. Mulai dari pemilik klub, jajaran direksi, direktur olahraga, hingga saya sendiri, kami tahu bahwa kami ingin membawa klub ini ke level yang berbeda.

"Itu akan membutuhkan skuad yang lebih baik, individu-individu yang lebih baik. Kami telah mengidentifikasi di mana kami memiliki peluang untuk tumbuh, berkembang, dan mengembangkan permainan kami, serta apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Semoga sangat segera kami bisa mulai mewujudkan hal-hal itu secara konkret."

Arteta menjabarkan lebih jauh poin tersebut dalam konferensi pers usai kemenangan uji coba atas Girona. "Kami tentu berharap ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, karena kami ingin menjadi lebih baik seperti pihak mana pun. Dan Anda bisa melihatnya sendiri. Pasar transfer dan para lawan kami, apa yang kami lakukan, kami tidak akan diam saja. Dan kami sangat ambisius dalam hal yang ingin kami lakukan."

Ketika ditanya mengapa ia begitu bersemangat untuk memperkuat tim, mantan gelandang itu menambahkan: "Karena marginnya sangat tipis. Dan karena kami ingin menjadi lebih baik dan levelnya akan meningkat, kami perlu meningkatkan persaingan di internal. Kami harus memastikan kami mengidentifikasi hal-hal yang tidak kami miliki dalam tim, agar memiliki margin yang lebih besar. Dan begitulah cara kami harus berpikir."

Menurut The Athletic, dan meski pada akhirnya mereka gagal mendapatkannya, kubu London utara itu meyakini bahwa berada di meja perundingan untuk pemain sekelas Vinicius saja sudah menjadi penanda kemajuan mereka.