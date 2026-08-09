Transfer £75 juta Bruno Guimaraes akan membuat Arsenal asuhan Mikel Arteta tak terbendung - para rival Arsenal di Premier League wajib waspada
Ini menjadi salah satu saga transfer paling berlarut-larut pada musim panas ini, tetapi Arsenal kini akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah merampungkan gebrakan sensasional untuk kapten kharismatik Newcastle, Bruno Guimaraes.
Setelah satu tawaran ditolak dan sejumlah manuver mengelabui, Arsenal telah menuntaskan kesepakatan senilai £75 juta ($101 juta) untuk gelandang internasional Brasil berusia 28 tahun itu, yang sangat ingin pindah meski Newcastle enggan melepasnya dan telah berjanji untuk menjadi seorang "pejuang" di London utara.
Transfer ini tidak hanya akan menjadi transfer yang mengubah wajah Arsenal, tetapi juga menjanjikan dampak signifikan bagi seluruh Premier League seiring upaya Mikel Arteta membangun era dominasi di London utara.
Gelandang komplet
Dengan tuntasnya kesepakatan Bruno bagi Arsenal, Anda akan kesulitan menemukan lini tengah yang lebih seimbang di seluruh Eropa.
Bahkan secara individu, Guimaraes adalah salah satu gelandang tengah terbaik di dunia. Pemain Brasil ini tidak hanya berlari tanpa kenal lelah dan agresif dalam merebut bola, tetapi ia juga memiliki ketenangan dan visi untuk melepaskan umpan di sepertiga akhir lapangan, serta kemampuan menembak dan naluri menyerang untuk mencetak gol. Hal itu tercermin dari 15 kontribusi golnya di Premier League saja musim lalu, yang paling produktif sepanjang kariernya hingga kini.
Pentingnya Bruno bagi Newcastle ditegaskan oleh fakta bahwa Newcastle hanya menang dua dari 16 pertandingan yang ia lewatkan sejak kedatangannya dari Lyon pada Januari 2022. Rasio 1,8 poin per pertandingan saat ia bermain menurun menjadi 0,7 tanpanya, menurut Opta.
Pemain berusia 28 tahun ini tampil dengan kreativitas terbaiknya bersama Brasil di Piala Dunia musim panas ini, di mana ia bisa dibilang menjadi pemain terpenting Brasil bersama incaran Arsenal lainnya, Vinicius Jr, dengan mengumpulkan empat assist dalam empat pertandingan sebelum skuad asuhan Carlo Ancelotti tersingkir di babak 16 besar. Hanya dinamo Prancis Michael Olise yang mencatatkan lebih banyak.
Yang terpenting, ia juga menjadi sosok pemimpin lain di atas lapangan yang telah terbukti di Premier League bagi Arsenal, membawa banyak pengalaman dan pengetahuan bagi skuad yang masih relatif muda ini saat ia memasuki masa puncak kariernya.
Keseimbangan sempurna
Ketika Anda memadukan kapabilitas menyeluruh milik Bruno dengan kerja keras berlari dan bertahan dari Declan Rice, serta kecerdikan dan kreativitas Martin Odegaard atau Eberechi Eze, lini tengah Arsenal yang berwajah baru menjadi ancaman yang luar biasa menakutkan bagi lawan mana pun.
Kemungkinan besar Guimaraes akan mengisi posisi di samping Rice dan di belakang Odegaard sebagai gelandang box-to-box No.8, menambah dimensi segar pada unit lini tengah yang sudah tangguh, dengan bermain lebih tinggi dibanding sosok seperti Martin Zubimendi atau Myles Lewis-Skelly.
Meski ia semestinya memberikan banyak kontribusi dalam menyerang, pemain Brasil itu justru mengungguli opsi-opsi Arsenal yang ada dalam beragam metrik defensif musim lalu; ia memenangkan lebih banyak duel individu per 90 menit dibanding gelandang tengah Arsenal saat ini mana pun (6,1), dan ia juga memenangkan lebih banyak tekel per 90 menit (1,6). Dalam hal recovery, hanya Rice (5,2 berbanding 5,0 miliknya) yang mencatat lebih banyak, menurut Opta.
Kita juga tidak boleh melupakan kedalaman skuad Arsenal, dengan sosok seperti Zubimendi, Lewis-Skelly, Mikel Merino, dan bocah ajaib Max Dowman yang siap masuk dari bangku cadangan. Ini adalah skuad yang dirancang untuk kembali bersaing di berbagai lini.
'Membawa klub ini ke level yang berbeda'
Bos Arsenal, Arteta, terbuka mengenai keinginannya membawa skuad yang sudah bisa menyebut diri mereka sebagai juara Premier League ke level yang lebih tinggi lagi, hal yang jelas tercermin dalam upaya mengejar Guimaraes maupun rekan senegaranya, Vini Jr.
Berbicara dalam wawancara internal klub pekan lalu, juru taktik asal Spanyol itu berkata: "Banyak yang sedang terjadi. Kita semua tahu konteks bursa transfer ini. Mulai dari pemilik klub, jajaran direksi, direktur olahraga, hingga saya sendiri, kami tahu bahwa kami ingin membawa klub ini ke level yang berbeda.
"Itu akan membutuhkan skuad yang lebih baik, individu-individu yang lebih baik. Kami telah mengidentifikasi di mana kami memiliki peluang untuk tumbuh, berkembang, dan mengembangkan permainan kami, serta apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Semoga sangat segera kami bisa mulai mewujudkan hal-hal itu secara konkret."
Arteta menjabarkan lebih jauh poin tersebut dalam konferensi pers usai kemenangan uji coba atas Girona. "Kami tentu berharap ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, karena kami ingin menjadi lebih baik seperti pihak mana pun. Dan Anda bisa melihatnya sendiri. Pasar transfer dan para lawan kami, apa yang kami lakukan, kami tidak akan diam saja. Dan kami sangat ambisius dalam hal yang ingin kami lakukan."
Ketika ditanya mengapa ia begitu bersemangat untuk memperkuat tim, mantan gelandang itu menambahkan: "Karena marginnya sangat tipis. Dan karena kami ingin menjadi lebih baik dan levelnya akan meningkat, kami perlu meningkatkan persaingan di internal. Kami harus memastikan kami mengidentifikasi hal-hal yang tidak kami miliki dalam tim, agar memiliki margin yang lebih besar. Dan begitulah cara kami harus berpikir."
Menurut The Athletic, dan meski pada akhirnya mereka gagal mendapatkannya, kubu London utara itu meyakini bahwa berada di meja perundingan untuk pemain sekelas Vinicius saja sudah menjadi penanda kemajuan mereka.
Mengancam
Arsenal sudah berada dalam posisi yang sangat kuat bahkan sebelum bursa transfer dibuka. Setelah akhirnya mengakhiri penantian menyakitkan selama 22 tahun untuk meraih gelar Premier League musim lalu, mereka kini menjadi tim yang jauh lebih stabil dibandingkan para calon penantang lainnya pada musim 2025-26.
Kepergian dramatis Pep Guardiola dari Manchester City membuat Arteta kini menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama di empat divisi teratas Inggris, sementara Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, dan Newcastle termasuk klub-klub yang akan bekerja di bawah bos baru atau yang relatif baru, dengan rekor baru untuk debut manajer di kasta tertinggi menjelang musim 2026-27.
Saat mereka bersiap untuk membangun di atas pencapaian musim lalu dan mengendarai gelombang momentum menuju kampanye baru, Arsenal sudah memegang keunggulan serius atas para rival mereka, yang tidak memiliki jaminan kesuksesan di bawah sosok seperti Enzo Maresca, Andoni Iraola, dan Xabi Alonso.
Merekrut kehadiran yang berpotensi mengubah segalanya dalam diri Guimaraes hanya akan semakin memiringkan peluang ke pihak mereka. "Saya pikir kami memiliki tanggung jawab dan ambisi yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya," ujar Arteta, dengan nada yang cukup mengancam, setelah kemenangan atas Girona. "Kami tahu apa yang ada di depan. Kami tahu kualitas dan kapasitas yang kami miliki untuk bersaing dengan tim mana pun. Namun, kami perlu membuktikan bahwa kami pantas berada di level ini."
Saat ini, Arsenal terasa seperti sebuah institusi di mana semua orang bergerak ke arah yang sama, dan sisa tim Premier League seharusnya merasa khawatir karena fondasi sebuah dinasti tengah diletakkan di London utara.