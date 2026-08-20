"Kami selalu ingin berkembang, kami ingin, Anda tahu, kami ingin lebih, kami butuh lebih, kami terus mencari cara bagaimana kami bisa melakukannya, jadi itu tidak pernah berhenti," kata Michael Carrick kepada wartawan pekan lalu ketika ditanya soal rencana transfer Manchester United. "Kami menyadari itu dan kami harus terus mendorong diri."

Carrick adalah manajer yang sangat tenang dan kalem, yang tidak akan pernah secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasan kepada dewan klub, tidak seperti dua pendahulunya, Ruben Amorim dan Jose Mourinho, tetapi ini adalah hal yang paling mendekati permohonan yang didorong emosi yang mampu ia sampaikan. Ia tahu, sama seperti setiap suporter United yang berpikiran jernih juga tahu, bahwa pengeluaran sebesar £85 juta ($115 juta) untuk duet gelandang Youri Tielemans dan Andrey Santos tidak akan cukup untuk mendorong United masuk ke persaingan gelar-gelar utama.

Kurangnya kedalaman skuad di seluruh lapangan akan dihukum saat tim menyesuaikan diri untuk kembali memainkan tiga hingga empat pertandingan per pekan. Mendatangkan gelandang lain untuk menutupi hilangnya fisik, dan gol, dari Casemiro adalah hal yang esensial, begitu juga penambahan bek kiri baru untuk bersaing dengan Luke Shaw.

Namun, agar faktor takut Unitedbenar-benar kembali musim ini, mereka juga membutuhkan sosok utama kelas dunia. Masuklah Harry Kane. Striker Bayern Munich itu memasuki tahun terakhir kontraknya dan pembicaraan perpanjangan di Allianz Arena masih belum dimulai. Jika ada klub yang punya sumber daya dan gengsi untuk memanfaatkan situasi ini, itu adalah United, dan akan menjadi peluang besar yang terlewat jika mereka bahkan tidak setidaknya mencoba menguji tekadnya.