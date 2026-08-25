Itu adalah kemenangan besar bagi tim Wenger, tetapi mereka baru setengah jalan.

"Kami brilian dalam bertahan, tetapi yang lebih penting, kami tidak takut untuk bermain," kata Henry setelah pertandingan. "Kami baru memenangi satu pertandingan. Kami belum sampai ke sana, jadi kami harus tetap tenang dan fokus. Kami sebenarnya menyia-nyiakan beberapa peluang di babak pertama. Dalam beberapa pertandingan belakangan ini kami menendang bola ke depan tanpa alasan, tetapi di sini kami bermain sepak bola. Kami luar biasa di lini belakang, menakjubkan."

Wenger sependapat, dengan mengatakan kepada para wartawan: "Kami bertahan dengan baik ketika memang dibutuhkan dan itu jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan. Kami bukan favorit, dan kami punya peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Para pemain muda bermain sangat baik. Salah satu kunci pertandingan adalah memulai dengan baik. Kami bermain dengan respek, tetapi Real akan tampil dalam kondisi terbaiknya di Highbury dan kami harus mencoba mencetak lebih banyak gol di sana."

Seperti yang diperkirakan Wenger, Arsenal harus lebih disiplin pada leg kedua untuk membendung Raul dan Ronaldo. Madrid mengancam setelah dua menit ketika pemain Brasil itu menguji Lehmann, lalu ia hampir lolos ke depan gawang 15 menit kemudian sebelum Gilberto menghentikan pergerakan tersebut. Arsenal merespons ketika Reyes melepaskan tembakan yang membentur mistar pada akhir babak pertama, sementara Toure memotong aksi lari berani dari Zidane di ujung lapangan lainnya.

Babak kedua tetap berlangsung intens ketika kedua tim saling bertukar peluang. Sundulan Henry nyaris saja tidak masuk sebelum upaya Raul membentur tiang dan memantul kembali kepadanya, tetapi Lehmann memaksa percobaan keduanya melebar. Madrid segera meningkatkan tekanan dalam upaya putus asa untuk mendapatkan gol, tetapi tidak bisa mendekat, bahkan ketika Casillas maju untuk tendangan sudut pada menit-menit akhir. Tuan rumah bertahan untuk meraih hasil imbang tanpa gol dan melaju ke perempat-final.

"Ada luapan emosi yang besar pada akhir pertandingan," kata Lehmann. "Hasil ini sangat berarti bagi kami, dan akan butuh sedikit waktu untuk benar-benar meresap. Para pemain muda mengatasi tekanan dengan sangat baik dan memainkan dua pertandingan yang luar biasa."