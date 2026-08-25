Pertama John Stones, lalu Djed Spence, dan sekarang Curtis Jones! Invasi pemain Inggris di Inter membuktikan Italia masih menjadi destinasi yang menarik bagi para pemain Premier League
Sampai hari ini, Ian Rush bersikeras bahwa ia tidak pernah mengatakan musim semata wayangnya di Italia terasa seperti "tinggal di negara asing". Namun, meski kutipan itu mungkin tidak nyata, perasaan yang diungkapkan selalu terasa benar. Selama bertahun-tahun, persepsi yang ada adalah bahwa pemain-pemain Britania tidak cukup siap untuk menghadapi tantangan saat pindah ke luar negeri, dan khususnya ke Italia.
Ada beberapa pengecualian yang menonjol dari anggapan tersebut. Sesama pemain Wales seperti Rush, John Charles, dianggap sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah Juventus, sementara Paul Ince selalu mengatakan bahwa dua musimnya di Inter adalah yang terbaik dalam kariernya, dan bukan hanya karena ia bisa minum bourbon bersama Joe Pesci di dapur Nicola Berti.
Namun secara umum, hanya sedikit pemain Britania yang pindah ke Italia selama abad ke-20, dan lebih sedikit lagi yang berhasil. Para pemain Inggris tampaknya merasa sangat sulit untuk beradaptasi, dengan nama-nama seperti Jimmy Greaves dan Paul Gascoigne yang sangat jelas tidak memiliki tingkat profesionalisme yang dibutuhkan untuk bersinar di Serie A. Karena itu, konsensus umum saat itu adalah lebih baik tetap bertahan di tempat asal.
"Untuk waktu yang lama, para pemain Inggris tidak ingin pergi ke luar negeri," kata mantan bek Fiorentina Micah Richards kepada Sky Sports, "tetapi sekarang semua orang sedikit lebih terbuka terhadap hal itu." Dan dia tidak salah...
Invasi Inggris di Inter
John Stones, Djed Spence, dan Curtis Jones semuanya telah bergabung dengan Inter pada bursa transfer saat ini, yang berarti Nerazzurri telah merekrut jumlah pemain Inggris yang sama pada musim panas ini dengan yang mereka datangkan sepanjang 118 tahun keberadaan klub sebelumnya.
Tentu saja, masing-masing pemain punya alasan sendiri untuk pindah ke San Siro. Stones, misalnya, berusia 32 tahun pada Mei dan kontraknya di Manchester City berakhir pada bulan berikutnya. Setelah menghabiskan seluruh kariernya di negara asalnya, Inggris, dan satu dekade di Manchester City saja, ia antusias dengan prospek pindah ke luar negeri.
"Itu adalah sesuatu yang selalu ingin saya lakukan dan, ketika kesempatan ini datang, saya membicarakannya dengan keluarga saya, dan kami yakin: kami ingin datang ke sini," kata bek tersebut kepada saluran media Inter.
"Saya ingin mempelajari hal-hal baru, memahami cara bermain yang baru, dan merasakan liga yang baru. Saya tak sabar untuk memulai babak baru dan perjalanan baru ini. Saya tak bisa membayangkan tempat yang lebih baik untuk melakukannya." Sulit untuk tidak setuju.
Bahkan dengan memperhitungkan fakta bahwa Serie A tidak lagi menjadi liga dominan dalam sepakbola dunia, kompetisi itu masih dianggap oleh sebagian pihak sebagai ujian tertinggi bagi disiplin seorang bek.
"Di Inggris, intensitasnya adalah, 'Kami harus menekan mereka, berlari lebih keras daripada mereka' - hal-hal seperti itu," kata bek AC Milan dan Inggris, Fikayo Tomori, kepada The Athletic. "Di sini, itu bersifat mental bukan hanya dalam persiapan untuk pertandingan dan menghadapi tekanan dari luar serta ekspektasi suporter.
"Hal yang sangat mereka hargai di sini adalah tetap fokus dan benar-benar terlibat dalam permainan selama 90 menit. Itu terlihat lebih mudah daripada yang Anda kira. Namun, jauh lebih sulit untuk tetap berada dalam permainan selama 90 menit karena di sini ada banyak situasi ketika tim menunggu satu momen saat satu pemain dari 11 orang melakukan kesalahan, lalu mereka menghukum Anda.
"Memiliki intensitas itu, dalam hal konsentrasi, dalam hal kami tidak boleh melakukan kesalahan, atau kami harus membuat sesedikit mungkin kesalahan. Jelas mustahil untuk tidak membuat kesalahan, tetapi membuat sesedikit mungkin kesalahan untuk memenangkan pertandingan ini. Itu sendiri adalah sebuah intensitas dan sesuatu yang harus saya biasakan ketika pertama kali tiba di sini karena ada begitu banyak informasi."
'Anda belajar banyak ketika bermain di luar negeri'
Spence, tentu saja, sudah punya pengalaman bermain di Italia, setelah menghabiskan enam bulan sebagai pemain pinjaman di Genoa pada paruh kedua musim 2023-24, dan ia sangat senang bisa kembali. "Anda belajar banyak saat bermain di luar negeri," kata full-back serbabisa itu. "Saya bisa bilang saya menjadi pria saat berada di luar negeri dan saya bersyukur atas pengalaman itu."
Menariknya, Spence tidak merasa bahwa pindah ke Italia akan dengan cara apa pun menghambat ambisi internasionalnya. Pada beberapa masa selama era Gareth Southgate bersama England, Tomori jelas dirugikan karena berkarier di Serie A, dan tak bisa dimungkiri bahwa hasil wakil-wakil liga itu di Eropa, paling bagus pun, terbilang mengecewakan dalam beberapa musim terakhir.
Namun, Inter menjadi semacam pengecualian, dengan mencapai dua final Liga Champions dalam tiga musim antara 2023 dan 2025. Bahkan musim lalu, meski menelan kekalahan mengejutkan di babak play-off dari Bodo-Glimt, mereka tetap mampu membuat Jones terkesan.
"Saya bermain melawan mereka bersama Liverpool dan mereka adalah tim yang suka menguasai bola," ujar gelandang itu kepada situs resmi klub. "Ada pemain-pemain di sini yang bisa mencetak banyak gol, membuat assist, dan menciptakan banyak peluang. Anda bisa merasakan betapa kompaknya skuad ini. Inter bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Anda juga bisa merasakan rasa lapar yang ada di sini, dan, seperti yang sudah saya katakan, dukungan dari para penggemar luar biasa. Para pendukung Inter benar-benar adalah pemain ke-12.
"Hal terbesar adalah perasaan yang saya rasakan musim lalu saat bermain melawan Inter di Liga Champions dan merasakan gairah yang dimiliki fans mereka untuk tim ini. Tentu saja, Anda juga bisa membicarakan trofi, sejarah klub, dan semua pemain hebat yang pernah mengenakan seragam ini. Namun fans adalah faktor penentu. Saya berada di lapangan San Siro dan saya bisa mendengar mereka bernyanyi dan mendukung para pemain sepanjang pertandingan."
Atmosfer spesial San Siro itu jelas menjadi salah satu hal yang paling dinikmati Tomori saat bermain untuk rival sekota Inter.
"Memiliki para penggemar yang sangat bersemangat ini, yang terus bernyanyi selama 90 menit. Bahkan bukan cuma 90 menit. Mereka sudah ada di sana sebelum kami keluar untuk pemanasan," seru Tomori. "Mereka ada di sana setelah pertandingan. Bahkan itu sendiri adalah hal lain yang sangat mendetail yang membuatnya begitu istimewa. Saya merasa, bahkan teman-teman saya, saya dulu sering menceritakannya kepada mereka, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengerti apa yang saya maksud sampai mereka benar-benar datang ke stadion."
Tomori juga memberi tahu mantan rekan setimnya di Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, tentang atmosfer luar biasa di Giuseppe Meazza sebelum sang gelandang pindah ke Milan, dan ketika Tammy Abraham, lulusan akademi Cobham lainnya, sedang mempertimbangkan tawaran dari Roma, dia menghubunginya untuk berkata, "Bro, ini liga yang sangat bagus!"
Jelas Serie A tidak lagi seperti masa jayanya pada era sembilan puluhan dan awal 2000-an, ketika semua pemain terbaik dunia berbondong-bondong ke Italia, tetapi Richards benar saat mengatakan bahwa "Serie A sangat, sangat diremehkan". Juga mudah memahami mengapa seseorang seperti Jones tertarik ke Semenanjung itu, terutama setelah melihat apa yang dilakukan kepindahan ke Naples terhadap karier Scott McTominay.
Contoh McTominay
"McFratm", sebagaimana dia kini disebut oleh warga setempat, mungkin orang Skotlandia, tetapi, seperti Jones, dia adalah pemain yang menghabiskan seluruh kariernya bermain untuk satu klub Inggris saja, Manchester United, sebelum pergi mencari menit bermain reguler di posisi favoritnya di Serie A.
Dua tahun berselang, McTominay yang lahir di Lancashire itu menjadi pemenang scudetto dan kukuh sebagai salah satu figur yang paling dicintai dalam sejarah Napoli. Popularitasnya yang bak Diego Maradona juga bukan semata karena gol-golnya. McTominay benar-benar merangkul segala hal tentang bahasa, sejarah, arsitektur, budaya, dan kuliner setempat (dia sangat menyukai tomat!).
"Itu adalah keputusan besar bagi saya, tetapi terkadang dalam hidup Anda memang harus menjalaninya," katanya kepada The Times. "Langsung nyetel di Serie A tidak selalu mudah. Banyak pemain datang lalu kesulitan menemukan permainan terbaiknya karena sedikit berbeda dengan Premier League. Di sini lebih taktis.
"Jadi, pergi ke luar negeri itu tidak mudah, tetapi sejujurnya semuanya berjalan cukup mulus bagi saya, dari segi seberapa besar orang-orang Italia membantu saya beradaptasi."
Mungkin terlalu berlebihan untuk berharap Jones bisa memberikan dampak yang sama seperti McTominay di Italia, tetapi tidak akan mengejutkan jika dia sukses di tempat banyak pemain Inggris lain gagal, mengingat dia bergabung dengan tim terbaik di Serie A, dan pada saat yang sama dengan dua rekan senegaranya.
Sebenarnya, hanya karena alasan yang terakhir itu saja, Italia setidaknya akan terasa sedikit tidak terlalu seperti "tinggal di negara asing" dibandingkan yang dirasakan sejumlah orang Britania pada masa dulu...