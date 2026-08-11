Pengungkapan terbesar dari dokumenter Netflix Jose Mourinho: Dari kesepakatan menggantikan Sir Alex Ferguson di Man Utd hingga membalas 'dendam' kepada Roman Abramovich

Petualangan pertama Mourinho di ibu kota Spanyol sukses dalam banyak hal: ia mengubah Real Madrid kembali menjadi tim yang sangat kompetitif, yang tidak hanya mampu bersaing ketat dengan Barcelona besutan Pep Guardiola yang mendominasi, tetapi juga menumbangkan mereka. Ia mempersembahkan kemenangan di final Copa del Rey atas rival abadi tersebut pada musim debutnya, sebelum meraih gelar Liga pada 2011-12 dengan raihan rekor 100 poin.

Namun, ia gagal membawa Real ke final Liga Champions, dan mereka tak punya banyak pilihan selain melepas Mourinho setelah kampanye yang sangat mengecewakan tanpa trofi pada 2012-13, di mana ia tampaknya kehilangan kepercayaan ruang ganti karena caranya memperlakukan Iker Casillas.

Kiper legendaris tersebut, yang mengumpulkan 752 penampilan dalam 25 tahun di Bernabeu, disingkirkan ke bangku cadangan di tengah laporan bahwa Mourinho geram dengan hubungannya bersama sesama pemain internasional Spanyol di Barcelona. "Hubungan antara saya dan Jose sangat dingin," ujar Casillas dalam film dokumenter tersebut. "Pada tahun-tahun itu, saya benar-benar merasa segalanya dibawa ke batas di mana, pada akhirnya, tali itu putus."

Mantan gelandang Real, Sami Khedira, kemudian menyatakan bahwa perselisihan itu membuat para bintang terbesar skuad berbalik melawan Mourinho, menambahkan: "Ruang ganti benar-benar seperti mimpi buruk, sejujurnya. Setelah itu, hubungan antara Jose dan banyak, banyak pemain menjadi rusak - seperti Cristiano [Ronaldo] dan para pemain Spanyol, Casillas, Sergio Ramos. Dan para pemain itu sangat, sangat penting bagi suasana tim."

Mourinho, meski begitu, tidak menyesali caranya menangani situasi tersebut, dan merasa bahwa sikap Casillas mencerminkan rasa jumawa yang mengakar di dalam tim. "Tiga kali pertama saya berbicara dengan Casillas, sang kapten, hal pertama yang ia katakan kepada saya adalah, 'Saya ingin meminta lebih banyak liburan untuk para pemain tim nasional'," katanya. "Kali kedua ia berbicara dengan saya, 'Saya ingin meminta Anda memajukan sesi latihan satu jam lebih lambat karena pada waktu yang Anda inginkan untuk latihan, lalu lintas di Madrid sangat padat'. Kali ketiga ia datang berbicara dengan saya, 'Kami tidak mau pergi ke hotel. Kami lebih suka hanya berkumpul pada hari pertandingan dan langsung menuju stadion untuk bermain'. Dan dalam waktu singkat, saya menyadari mereka manja."

Ketika ditanya tentang keakraban Casillas dengan para pemain Barcelona, Mourinho menjawab dengan gaya blak-blakan khasnya: "Ada hal-hal yang tidak saya terima dan tidak akan pernah saya terima, dan ketika seseorang tidak menghormati saya, itu masalah. Saya bilang, ini Barcelona, ini Real Madrid. Ketika kalian pergi ke tim nasional, kalian boleh mencium orang itu, tapi tidak sekarang. Ini perang."