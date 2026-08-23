Manajer baru, Liverpool lama yang sama: Penampilan buruk Florian Wirtz dan Alexander Isak dalam hasil imbang beruntung di markas Newcastle menunjukkan Andoni Iraola mungkin punya lebih banyak masalah daripada Arne Slot!
Sky Sports co-commentator Gary Neville menyebut penalti Dominik Szoboszlai di St. James' Park pada hari Minggu "momen besar" bagi Andoni Iraola, dan mudah dipahami apa yang ia maksud. Hal terakhir yang diinginkan pria Spanyol itu adalah kalah dalam laga kompetitif pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Namun, ini tetap hasil imbang yang terasa seperti kekalahan karena penampilan tim yang terputus-putus. Setidaknya, ini menjadi pemeriksaan realitas yang brutal bagi para suporter yang berharap Iraola segera mengubah Liverpool menjadi penantang gelar Liga Primer.
Memang, aspek paling memberatkan dari pertandingan di Tyneside adalah Liverpool sebenarnya tidak terlihat lebih meyakinkan saat mencuri satu poin dari Newcastle dibanding ketika mengalahkan lawan yang sama di stadion yang sama hampir tepat setahun lalu lewat gol pada masa injury time dari Rio Ngumoha.
Saat itu, kemenangan tersebut dipandang sebagai bukti mentalitas juara dari kampiun bertahan Liga Primer itu. Namun pada akhirnya, hal itu hanya menutupi masalah-masalah dalam tim Arne Slot, masalah yang tampaknya belum benar-benar menunjukkan kemajuan berarti untuk diselesaikan Iraola dalam beberapa bulan pertamanya di Anfield.
Terlalu mudah ditembus
Seperti yang dikatakan Pat Nevin di BBC Radio 5 Live, "Anda bisa melihat kelemahan yang dimiliki Liverpool musim lalu belum hilang." Bahkan, itu justru diperparah oleh keputusan Iraola menempatkan Florian Wirtz di depan poros lini tengah yang rapuh dan mudah ditembus, yang diisi Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai.
Bahkan saat menghadapi tim yang terbatas seperti Newcastle, yang kehilangan penyerang paling efektif mereka dan dua gelandang terbaik mereka selama musim panas, Liverpool terbukti sangat mudah ditembus.
Gravenberch dan Szoboszlai adalah pesepakbola yang bagus, tetapi sudah cukup lama terlihat jelas bahwa mereka lebih baik saat menyerang ketimbang bertahan. Keduanya terlalu berorientasi ofensif untuk bisa dipercaya melindungi empat bek, seperti tergambar sangat jelas dari fakta bahwa keduanya berada di area lawan ketika Newcastle melancarkan serangan balik cepat untuk membuka skor lewat Anthony Elanga setelah baru lima menit pertandingan berjalan.
Itu adalah jenis gol serangan balik yang berkali-kali bersarang di gawang Liverpool musim ini, dan akan terjadi lagi musim ini berdasarkan apa yang kami lihat di St. James' Park, ketika Joe Willock membawa Newcastle kembali unggul hanya 176 detik setelah gol penyama kedudukan Cody Gakpo berkat kecerobohan lanjutan dan permainan posisi yang buruk dari tim tamu.
Wirtz terus memberi harapan palsu
Iraola merespons Liverpool yang tertinggal untuk kedua kalinya dengan melakukan pergantian ganda, yakni memasukkan Alexis Mac Allister dan rekrutan musim panas Victor Munoz untuk menggantikan Wirtz dan Ngumoha.
Munoz yang tampil menjanjikan dan lugas memenangkan penalti yang kemudian membuat Szoboszlai membawa Liverpool menyamakan kedudukan, tetapi mustahil untuk tidak merasa kasihan kepada Ngumoha, yang diberi tugas tanpa pamrih untuk menggantikan Mohamed Salah di sayap kanan, meski ia lebih suka bermain di sisi kiri.
Namun, nyaris tidak ada simpati untuk Wirtz di kalangan fan Liverpool, yang telah menunjukkan kesabaran luar biasa terhadap pemain internasional Jerman itu.
Menulis dalam kolomnya di Daily Telegraph menjelang akhir pekan pembuka musim baru Premier League, mantan pemain Liverpool Jamie Carragher menantang pemain seharga £100 juta itu untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar rapi dan aman saat menguasai bola, tetapi Wirtz gagal total melakukannya saat melawan Newcastle.
Ia mungkin mencatatkan satu dari sedikit tembakan tepat sasaran Liverpool pada babak pertama, tetapi kini semakin sulit untuk melihat di mana dia cocok dalam susunan starter.
Wirtz sering kali tampak kehilangan arah di sayap kiri, namun bahkan di posisi yang disebut-sebut sebagai posisi terbaiknya, ia sekali lagi tidak mampu memberi pengaruh dalam jenis pertandingan yang seharusnya bisa ia hidupkan ketika tiba di Anfield musim panas lalu dengan begitu banyak gembar-gembor.
Isak masih kesulitan
Tentu saja, hal yang sama juga berlaku untuk Alexander Isak, yang tampil buruk saat kembali ke Newcastle. Penyerang asal Swedia itu mungkin sebagian besar minim suplai bola, tetapi bahkan ketika bola jatuh dengan sangat menguntungkan untuknya di kotak penalti pada pertengahan babak kedua, ia melepaskannya jauh melambung di atas mistar, yang mengundang tawa para suporter tuan rumah.
Ketidakefektifan Isak, ditambah kelemahan Wirtz, tentu bukan bahan tertawaan bagi Liverpool. Liverpool punya masalah di setiap lini (Milos Kerkez dan Jeremie Frimpong tampil buruk di Tyneside), yang berarti sangat penting untuk mengeluarkan lebih banyak uang sebelum penutupan bursa transfer, tetapi para petinggi yang mengurus keuangan menjatuhkan biaya transfer sembilan digit untuk dua pemain yang mereka yakini mampu mengantar tim menuju kejayaan di Liga Champions, namun setahun kemudian, Isak dan Wirtz justru masih kesulitan saat menghadapi tim-tim Premier League papan tengah.
Musim ini masih panjang, tentu saja, dan era Iraola baru saja dimulai. Memang selalu butuh waktu untuk memperbaiki tim yang kepercayaan dirinya hancur setelah tertatih-tatih finis di peringkat kelima pada akhir kampanye 2025-26 tanpa trofi, dan Szoboszlai dengan dapat dimaklumi menegaskan bahwa para pemain perlu fokus pada hal-hal positif setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang.
Namun, ini menjadi malam negatif lainnya bagi Wirtz dan Isak, yang seharusnya akhirnya menyelesaikan beberapa masalah Liverpool musim ini, bukan malah menambahnya.