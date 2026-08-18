Jika ada satu pertandingan yang bisa dijadikan acuan, menurut Frank Lampard itu adalah Middlesbrough. Itulah hari ketika Haji Wright tampil dalam performa terbaiknya. Itulah versi penyerang Tim Nasional Pria Amerika Serikat yang ada dalam bayangannya saat ia membayangkan bagaimana semuanya bisa terlihat ke depan bersama Coventry City: tekanan, kreativitas, fisik, dan gol. Gol, tentu saja, sangat penting di Premier League.

“Kami melihat ketika dia benar-benar berada dalam mode kompetitif, seperti di beberapa pertandingan musim lalu, Middlesbrough, dia mencetak hat-trick, dan dia melakukan segalanya untuk membantu kami bertahan, untuk membuat hidup mereka tidak nyaman,” kata Lampard kepada GOAL. “Haji harus seperti itu dan bahkan lebih lagi tahun ini karena dia akan bermain di liga yang lebih sulit.”

Hari-hari seperti saat melawan Middlesbrough itulah yang membuat Lampard yakin bahwa Wright, dan secara tidak langsung Coventry City, mungkin siap untuk Premier League. Ini akan menjadi kesempatan pertama Wright di kasta tertinggi Inggris, dan situasinya juga serupa bagi banyak rekan setimnya. Setelah beberapa tahun berjuang untuk mencapai level tertinggi, Wright akhirnya sampai di sana pada musim ini. Namun, kedatangannya tidaklah mudah.

Sebagai awal, Wright memulai musim dengan cedera ringan, yang kemungkinan akan membatasi kemampuannya untuk mengawali dengan start impian. Musim dimulai dengan rumor tentang rekrutan baru, tetapi juga dengan peluang yang tidak berpihak pada tim Coventry City yang bermain di level ini untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, serta membuka musim melawan juara bertahan untuk tantangan tambahan. Klub ini memiliki peluang terbaik kedua untuk terdegradasi musim ini. Untuk menghindari turun lagi ke Championship, mereka membutuhkan para pemain untuk menjawab tantangan dengan cara yang berbeda dibanding saat mereka menjuarai divisi kedua Inggris musim lalu.

Namun, Wright adalah salah satu pemain yang membuat Lampard yakin. Kampanye perdana Coventry di Premier League dalam satu generasi bisa bergantung pada satu laju performa, satu periode ketika momen besar bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Dan Wright sudah berkali-kali memanfaatkan momen seperti itu dalam beberapa tahun terakhir, itulah sebabnya bintang Amerika itu bisa menjadi pembeda musim ini bagi tim yang benar-benar membutuhkannya.

“Kami punya keyakinan besar kepadanya,” kata Lampard, “dan ya, ini tantangan besar baginya pada tahap kariernya saat ini: pertama kalinya dia bermain di Premier League. Kami percaya padanya, jadi ya, kami siap melangkah.”