‘Kami percaya padanya’ - Bisakah Haji Wright naik level ke Premier League? Frank Lampard soal langkah berikutnya penyerang USMNT itu di Coventry City
Jika ada satu pertandingan yang bisa dijadikan acuan, menurut Frank Lampard itu adalah Middlesbrough. Itulah hari ketika Haji Wright tampil dalam performa terbaiknya. Itulah versi penyerang Tim Nasional Pria Amerika Serikat yang ada dalam bayangannya saat ia membayangkan bagaimana semuanya bisa terlihat ke depan bersama Coventry City: tekanan, kreativitas, fisik, dan gol. Gol, tentu saja, sangat penting di Premier League.
“Kami melihat ketika dia benar-benar berada dalam mode kompetitif, seperti di beberapa pertandingan musim lalu, Middlesbrough, dia mencetak hat-trick, dan dia melakukan segalanya untuk membantu kami bertahan, untuk membuat hidup mereka tidak nyaman,” kata Lampard kepada GOAL. “Haji harus seperti itu dan bahkan lebih lagi tahun ini karena dia akan bermain di liga yang lebih sulit.”
Hari-hari seperti saat melawan Middlesbrough itulah yang membuat Lampard yakin bahwa Wright, dan secara tidak langsung Coventry City, mungkin siap untuk Premier League. Ini akan menjadi kesempatan pertama Wright di kasta tertinggi Inggris, dan situasinya juga serupa bagi banyak rekan setimnya. Setelah beberapa tahun berjuang untuk mencapai level tertinggi, Wright akhirnya sampai di sana pada musim ini. Namun, kedatangannya tidaklah mudah.
Sebagai awal, Wright memulai musim dengan cedera ringan, yang kemungkinan akan membatasi kemampuannya untuk mengawali dengan start impian. Musim dimulai dengan rumor tentang rekrutan baru, tetapi juga dengan peluang yang tidak berpihak pada tim Coventry City yang bermain di level ini untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, serta membuka musim melawan juara bertahan untuk tantangan tambahan. Klub ini memiliki peluang terbaik kedua untuk terdegradasi musim ini. Untuk menghindari turun lagi ke Championship, mereka membutuhkan para pemain untuk menjawab tantangan dengan cara yang berbeda dibanding saat mereka menjuarai divisi kedua Inggris musim lalu.
Namun, Wright adalah salah satu pemain yang membuat Lampard yakin. Kampanye perdana Coventry di Premier League dalam satu generasi bisa bergantung pada satu laju performa, satu periode ketika momen besar bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Dan Wright sudah berkali-kali memanfaatkan momen seperti itu dalam beberapa tahun terakhir, itulah sebabnya bintang Amerika itu bisa menjadi pembeda musim ini bagi tim yang benar-benar membutuhkannya.
“Kami punya keyakinan besar kepadanya,” kata Lampard, “dan ya, ini tantangan besar baginya pada tahap kariernya saat ini: pertama kalinya dia bermain di Premier League. Kami percaya padanya, jadi ya, kami siap melangkah.”
"Itu adalah awal yang bagus"
Lampard datang ke Coventry City pada 2024 dengan sesuatu yang harus dibuktikan dan satu tujuan yang jelas: mencapai Premier League. Saat menilai skuad barunya, Haji Wright cepat menonjol sebagai pemain yang bisa membantu membawa mereka ke sana, hanya saja bukan dalam peran yang sebelumnya ia jalani.
“Ketika saya datang, Anda mengevaluasi skuad,” kenang Lampard, “dan, sebagai pelatih, Anda selalu menginginkan penyerang yang bisa mencetak gol karena mereka memenangkan pertandingan untuk Anda, pada dasarnya... Haji kadang bermain sedikit di sayap kiri, dan saya melihat profilnya sebagai No. 9 murni.
“Ketika kami berbicara, itulah tepatnya yang ingin ia jadi. Jadi saya rasa itu jadi kecocokan yang bagus antara dia dan saya sejak awal, ketika saya berkata, ‘Saya melihat dia sebagai pemain nomor sembilan,’ dan dia seperti berkata, ‘Saya ingin jadi pemain nomor sembilan’. Itu awal yang bagus.”
Wright, tentu saja, telah menjadi salah satu penyerang terbaik di Championship selama masanya di sana. Setelah mencetak 19 gol pada musim pertamanya, ia mencetak 12 gol dalam 27 pertandingan pada musim keduanya ketika Coventry gagal dalam play-off promosi. Mereka tidak membutuhkan play-off pada musim lalu, karena 17 gol Wright memimpin tim saat mereka menjuarai liga dan memastikan promosi ke Premier League secara langsung.
Keyakinan Lampard kepadanya menjadi bagian penting dari hal itu. Cukup aneh, masa bermainnya sebagai winger sebelum kedatangan Lampard juga demikian. Dalam beberapa hal, itu mempersiapkannya untuk tantangan berbeda yang akan ia hadapi setelah dipindahkan kembali ke tengah.
“Itu membuat saya bisa menciptakan peluang saya sendiri,” kata Wright kepada GOAL tahun lalu. “Jelas saat bermain di sayap, Anda sedikit lebih terisolasi, dan tidak selalu ada pemain yang menciptakan peluang untuk Anda, jadi sebagian besar waktunya, Anda harus menusuk dan melakukannya sendiri jika Anda tipe winger seperti itu. Ketika saya menjadi winger, saya lebih merupakan tipe winger yang akan memberi Anda gol, bukan assist.
Itu membuat saya lebih nyaman menguasai bola, bisa masuk ke ruang, berputar dengannya, dan juga mengalirkan bola ke depan. Lalu itu juga membuat saya meningkatkan kerja defensif saya, yang juga positif.”
Kemampuan untuk melakukan semua hal kecil itu akan sangat penting karena, di level yang lebih tinggi ini, Coventry akan membutuhkan semuanya.
Championship ke Premier League
Championship adalah kompetisi yang berat.
Jadwalnya yang menguras tenaga dan intensitas fisiknya yang tanpa henti menempa mereka yang mampu bertahan. Namun, Premier League berada di level yang berbeda. Tambahkan banyak pemain terbaik dunia ke dalam tuntutan itu, dan jadilah sebuah kompetisi yang menguji para pemain secara fisik dan mental dari Agustus hingga Mei.
Itulah tantangan yang dihadapi Coventry City musim ini, musim pertama mereka di kasta tertinggi sejak 2000-01. Untuk memberi gambaran sudah selama apa itu berlalu, manajer mereka, Lampard, masih berada di West Ham pada musim tersebut. Musim itu merupakan musim ke-34 mereka secara beruntun di kasta tertinggi, tetapi butuh 25 tahun untuk kembali, yang menunjukkan betapa besar tantangan untuk melewati liga-liga bawah sepak bola Inggris.
“Championship? Itu bukan liga yang mudah untuk dimainkan,” kata Wright pada musim panas ini. “Ada begitu banyak duel fisik di setiap pertandingan. Saya pikir, dengan jumlah pertandingan yang kami mainkan, tiga kali dalam sepekan, sulit untuk mempertahankan keunggulan fisik itu atas semua orang.”
Meski begitu, kasta tertinggi tetap menjadi kasta tertinggi karena suatu alasan. Coventry, harus diakui, memasuki kompetisi ini tanpa banyak pengalaman. Mereka merekrut Frank Onyeka dari Brentford, Gustavo Hamer dari Sheffield United, dan Loum Tchaouna dari Burnley, yang semuanya membawa pengalaman di kasta tertinggi. Mereka juga mengeluarkan dana besar untuk Caleb Yirenkyi dari Nordsjaelland dan Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt. Meski demikian, sebagian besar skuad mereka seperti Wright: para pemain yang berkembang pesat di liga-liga bawah dan punya sesuatu untuk dibuktikan.
Tentu saja, Wright telah melakukan itu di setiap level. Setelah meninggalkan Schalke demi mencari menit bermain lebih banyak pada 2019, dia mencetak gol di Denmark, Turki, dan tentu saja Championship Inggris. Lampard dan klub bertaruh bahwa Wright bisa menjadi pemain yang mampu beradaptasi dengan Premier League. Namun, jika tidak, tampaknya sudah ada rencana cadangan yang disiapkan.
Kompetisi atau sinyal peringatan?
Saat ini, Wright sedang berjuang memulihkan cedera paha depan yang menurut Lampard kondisinya masih agak belum jelas. Kabar baiknya, Coventry mungkin bisa bertahan tanpa dirinya.
Ellis Simms dan Brandon Thomas-Asante masing-masing mencetak 13 gol liga musim lalu, sementara gelandang Ephron Mason-Clark dan Victor Torp sama-sama menyumbang 10 gol. Semuanya kembali untuk perjuangan di Premier League ini. Ada daya gedor di sana dan, meski Wright adalah pencetak gol terbanyak musim lalu, ada bagian dari perjalanan itu yang, seperti pemain Amerika Serikat tersebut, akan berusaha membawa kepercayaan diri dari Championship ke Premier League.
Namun, Coventry juga mengambil langkah besar dengan merekrut striker Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi. Klub menuntaskan transfer permanen untuk pemain berusia 29 tahun itu pada Senin, dengan dilaporkan membayar £9 juta untuk pemain yang memiliki pengalaman empat musim di Premier League. Awoniyi mencetak 21 gol liga selama waktunya di Forest, dan kedatangannya memberi Lampard opsi nomor 9 papan atas yang sudah terbukti.
Itu menciptakan persaingan nyata bagi Wright, terutama saat ia berusaha pulih dari cedera paha depan yang membuatnya absen pada pramusim. Kedatangan Awoniyi tidak berarti Wright telah tergantikan, tetapi hal itu memang meningkatkan tekanannya. Kini, Lampard memiliki Wright, Awoniyi, Ellis Simms, dan Brandon Thomas-Asante yang bersaing untuk mendapatkan menit bermain dalam lini serang yang membutuhkan beberapa pemain untuk tampil maksimal musim ini.
Bagaimana Lampard memadukan bagian-bagian itu setelah Wright pulih sepenuhnya masih harus dilihat. Namun, pesannya soal pemain Amerika Serikat itu jelas: dia yakin Wright akan siap ketika kesempatannya datang.
"Tak pernah ingin mandek"
Lampard tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di Premier League.
Ia pernah melakukannya sebagai pemain, dan ia juga menghadapi tantangan yang berbeda di kompetisi itu sebagai pelatih. Ia memimpin Chelsea yang muda, lalu kembali untuk membantu Chelsea yang sedang limbung, serta Everton yang berjuang menghindari degradasi. Kini, ia kembali dengan tantangan baru bersama tim promosi.
Untuk bertahan, tim promosi umumnya perlu mencuri kemenangan. Mereka harus memenangi momen-momen kecil dan mencuri poin di mana pun mereka bisa. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memiliki seseorang yang bisa mencuri gol. Wright, di level yang berbeda-beda, telah membuktikan bahwa ia bisa melakukan itu.
"Dia terlihat seperti seorang striker: tingginya 1,91 m, kuat, bisa berlari, bisa menciptakan sesuatu dari situasi yang nyaris tidak ada, bisa mencetak gol," kata Lampard. "Tinggal memastikan bahwa ia memiliki daya saing yang benar-benar tinggi dan berlatih seperti itu setiap saat."
Tantangan itu pun sudah ditetapkan. Lampard, Wright, dan Coventry punya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhinya. Banyak yang akan mengatakan ini adalah perjuangan berat, tetapi sukses juga sampai batas tertentu bersifat relatif. Target musim ini adalah bertahan. Harapannya adalah menghindari satu lagi perjalanan panjang melalui liga-liga bawah.
Wright punya perjalanannya sendiri, dan itu akhirnya membawanya ke Premier League. Kini, striker berusia 28 tahun itu harus memanfaatkan momen yang telah lama ia tunggu-tunggu.
"Saya sudah terbiasa berpindah-pindah, hampir setiap musim berada di tempat baru, tetapi tidak, saya tidak pernah merasa nyaman dalam arti merasa diri saya sudah lebih dari cukup," ujarnya. "Saya selalu ingin meraih lebih. Saya tidak pernah ingin jalan di tempat, dan saya selalu merasa bisa berkembang di area-area tertentu. Itulah yang selalu saya coba lakukan."