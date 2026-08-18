Dibangun untuk Lionel Messi, tak siap tanpanya: Mengapa Inter Miami membutuhkan rencana suksesi atau berisiko kembali terjerumus ke mediokritas
Belakangan ini, saat peluit akhir berbunyi, Lionel Messi cenderung melakukan hal yang sama.
Hanya ada sedikit basa-basi selepas pertandingan dan nyaris tidak ada waktu berlama-lama di lapangan. Sebaliknya, bintang Inter Miami itu menundukkan kepala dan langsung menuju lorong menuju ruang ganti. Messi bermain sepak bola. Lalu ia menghilang.
Jika dilihat secara terpisah, tidak banyak yang salah dengan itu. Messi berusia 39 tahun, bisa dibilang sebagai pemain terhebat sepanjang masa, dan tidak punya kewajiban untuk menyuguhkan tontonan setelah pertandingan berakhir. Namun pada momen ini, gambaran tersebut terasa begitu jelas. Seluruh proyek olahraga dan komersial Miami berputar di sekeliling dirinya. Messi bermain, dan Miami mengikuti.
Pengaturan itu berhasil. Messi membantu mengubah salah satu tim terburuk di MLS menjadi juara dan menjadikan Miami sebagai merek global. Tentu saja, ia tidak melakukannya sendirian. Proyek itu ditopang dukungan finansial besar dari Jorge Mas serta profil dan pengaruh David Beckham. Bersama-sama, itu menjadi formula yang nyaris sempurna.
Namun, itu juga merupakan formula yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Messi berusia 39 tahun. Piala Dunia 2026, yang secara luas dipandang sebagai titik akhir alami karier internasionalnya, telah berlalu. Unggahan Instagram terbarunya setelah kematian ayahnya juga memunculkan pertanyaan tentang berapa lama lagi ia ingin terus bermain. Kontraknya di Miami berlaku hingga musim 2028, tetapi tidak ada kontrak yang bisa menjamin bahwa seorang pemain 39 tahun akan terus bermain sampai masa kontraknya berakhir.
Karena itu, kini beban ada pada Miami. Messi memiliki kendali penuh atas masa depannya, tetapi klub akan lebih baik jika mulai memikirkan masa depannya sendiri dengan serius. Jika Miami terus bergantung kepadanya sebagai jawaban atas segalanya, masa depan mereka setelah Messi bisa terlihat cukup suram.
Tim buruk yang digendong
Sulit mendefinisikan kondisi Miami saat ini. Satu hal mendasar yang jelas: mereka bukan tim sepak bola yang benar-benar bagus. Kekalahan telak 4-1 dari Nashville pada Sabtu malam merangkum semuanya. Miami menguasai sebagian besar penguasaan bola, tetapi terkoyak lewat serangan balik.
Lini tengah mereka terlalu lambat. Ruang antarlini terlalu besar. Hany Mukhtar, seorang gelandang serang ulung yang kerap mengobrak-abrik tim-tim terbaik di liga ini, benar-benar mempermalukan Miami. Ia mencetak dua gol. Sam Surridge menambah satu lagi. Andy Najar menyumbang satu gol lainnya, bek kanan itu maju membantu serangan untuk menyambar bola masuk saat Miami gagal membentuk sesuatu yang menyerupai organisasi pertahanan. Eddi Tagseth dan Matthew Corcoran membuat mereka kewalahan di lini tengah. Ini menjadi malam yang menyedihkan bagi Miami.
Ini juga mencerminkan formula yang jelas untuk mengalahkan mereka: bungkam Messi, atau setidaknya batasi dia semaksimal mungkin, dan kelemahan Miami akan terbuka lebar. Messi tidak ingin bertahan. Luis Suarez, 39 tahun dan benar-benar berusaha sekuat tenaga, sudah tidak punya kaki lagi. Etos kerja Rodrigo De Paul di sisi kanan lini tengah tak bisa dipertanyakan, tetapi Casemiro, rekrutan bintang pasca-Piala Dunia, seperti berlari di lumpur di tengah. Ini seharusnya tidak mengejutkan, tetapi penurunan dari Jordi Alba ke Sergio Reguilón yang belum bermain sepak bola secara reguler sejak 2022 benar-benar sangat mencolok. Tidak ada solusi taktis untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang jelas ini. Miami, dalam skenario terbaiknya, hanyalah tim play-off rata-rata yang digendong oleh satu orang.
Strategi transfer yang buruk sekali
Tentu saja, kekurangan-kekurangan ini bisa diperbaiki, bukan? Siapa pun yang menilai secara objektif bisa melihat sebuah skuad, menganalisis kekurangannya, dan mengidentifikasi area-area kunci yang perlu ditingkatkan. Bahkan di dunia batas gaji yang ketat, Miami sudah kreatif. Suka atau tidak suka bagi fans lawan, Miami telah melakukan sejumlah manuver finansial untuk merekrut nama-nama besar.
Jelas, misalnya, Miami membutuhkan tenaga di area depan dan di lini tengah. Gelandang tengah elite tidak datang begitu saja, dan mereka juga tidak selalu bergabung dengan klub MLS. Namun, ada skenario di mana, katakanlah, N'Golo Kante bisa didatangkan alih-alih Casemiro. Mungkin menghabiskan $15 juta untuk German Berterame, seorang penyerang yang tidak terlalu bagus dalam satu area spesifik, bukan langkah yang paling bijak. Benjamin Cremaschi mungkin saja sudah memaksakan diri untuk hengkang setelah merasa tidak dimanfaatkan dengan tepat oleh Javier Mascherano, sesuatu yang ia akui secara terbuka dalam sebuah wawancara. Namun, perhatian yang lebih besar kepadanya mungkin akan memberi Miami sosok gelandang tengah muda yang lebih jelas, energik, untuk dibangun di sekelilingnya.
Masalahnya, Messi jelas ikut menentukan beberapa keputusan di sini. Ini sudah dimulai sejak 2023, ketika Sergio Busquets dan Alba dilaporkan direkrut untuk mendorong Messi datang. De Paul mengungkapkan bahwa keinginannya bermain bersama Messi dan tetap tajam untuk Piala Dunia, ia dan Messi dilaporkan menggelar sesi latihan tambahan menjelang turnamen, menjadi dorongan utama baginya untuk meninggalkan Atletico Madrid.
Bahkan Casemiro, yang selama bertahun-tahun menjadi rival Messi di Real Madrid, mengklaim bahwa ia berada di Miami demi melayani sang GOAT:
"Bagi saya, tanpa keraguan, saya datang hanya untuk bermain dengan pemain terbaik sepanjang masa," katanya kepada wartawan dalam konferensi pers perkenalannya. "Saya ingin menikmati, saya ingin membantunya terus menang karena dia adalah seorang pemenang. Ada pemain lain yang bergabung yang ingin menang, yang ingin bersaing.
Apa yang terjadi jika Messi pergi?
Namun, apakah Messi yang melakukan panggilan telepon itu atau bukan, tidaklah relevan. Faktanya, ini adalah tim yang dibangun untuk membuatnya senang, bukan tim pemenang yang berkelanjutan. Dan Miami perlu memikirkan seperti apa masa depan jangka panjang mereka.
Ini adalah persimpangan yang aneh dalam cakupan MLS. Peralihan ke kalender musim gugur-musim semi, yang dijadwalkan untuk musim 2027-28, akan memungkinkan tim-tim aktif di bursa transfer. Para pemilik MLS dilaporkan mendengar proposal tentang aturan gaji yang direstrukturisasi yang akan memungkinkan mereka membelanjakan lebih banyak uang. Inilah bagian ketika tim-tim bisa menjadi sedikit lebih serius, atau setidaknya memikirkannya.
Messi memiliki kontrak yang akan berlaku hingga akhir musim 2028. Secara teknis, ia juga terikat untuk "musim sprint" tahun depan serta kampanye penuh pertama musim gugur-musim semi. Paling tidak, Miami memiliki satu tahun penuh, satu kampanye yang dipersingkat, dan sisa musim ini bersama pemain utama mereka. Namun, jika Messi pergi pada akhir tahun, situasinya akan tampak suram.
Kemudian, mereka akan dibebani pemain DP mahal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan cetakannya. De Paul terikat kontrak, dengan gaji DP, hingga 2029. Hal yang sama berlaku untuk Berterame. Casemiro saat ini tidak menempati slot DP. Namun, fleksibilitas Miami dengan De Paul, ketika mereka merekrutnya dengan bayaran yang lebih rendah sebelum menawarkan syarat finansial yang lebih menguntungkan, bisa kembali diterapkan.
Miami seharusnya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri
Dan itu akan menjadi skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam beberapa aspek. Yang pada akhirnya dibutuhkan Miami bukan sekadar pemain top lain, melainkan sosok yang mampu menjadi wajah klub secara olahraga dan komersial. Julian Alvarez adalah impiannya. Ia tidak akan menandingi daya tarik Messi di box office, tidak ada pemain yang bisa, tetapi kualitas, usia, nilai jual, etos kerja, dan keterkaitannya dengan Argentina menjadikannya satu-satunya nama yang bisa menjadi dasar rencana suksesi yang benar-benar nyata.
Namun, bahkan Alvarez lebih dekat ke fantasi ketimbang solusi yang sederhana. Atletico Madrid membayar biaya awal €75 juta, dengan tambahan potensial €20 juta, untuk merekrutnya dari Manchester City pada 2024. Musim panas ini, klub Spanyol itu dilaporkan menolak tawaran €150 juta dari Real Madrid. Karena itu, Miami harus menyiapkan paket transfer yang jauh melampaui pengeluaran normal MLS bahkan sebelum membahas gajinya.
Alvarez adalah satu-satunya nama yang menawarkan bahkan sekadar awal dari rencana suksesi yang benar-benar nyata. Jika Miami memutuskan langkah seperti itu mustahil secara finansial, jalur logis berikutnya mungkin adalah mengejar bintang Amerika Serikat.
Christian Pulisic dan Weston McKennie adalah dua nama yang benar-benar masuk akal. Pulisic adalah pemain aktif Amerika Serikat yang paling mudah dikenali, sementara McKennie menggabungkan kualitas dengan kepribadian serta profil yang akan beresonansi di Amerika Serikat. Namun, tak satu pun memiliki daya tarik global yang mendekati Messi. Mereka bisa menjadi bagian dari versi berikutnya Inter Miami, tetapi tidak satu pun bisa diharapkan menggantikan daya tarik yang menjadi fondasi klub ini dibangun.
Itulah masalahnya. Miami tetap bergantung pada Messi bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai bisnis. Kehadirannya mendorong sponsor, permintaan tiket, dan perhatian global. Sebuah tribun di Nu Stadium menyandang namanya, dan paket kompensasinya dilaporkan mencakup kepemilikan saham. Ini jauh lebih dari sekadar keputusan sepak bola. Messi adalah fondasi dari seluruh proyek ini, dan Miami belum menunjukkan bagaimana mereka berniat membangunnya kembali ketika ia sudah pergi.
Herons yang dilanda cedera
Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya sulit untuk ditentukan.
Miami adalah salah satu tim terburuk di MLS sebelum Messi datang. Mereka sempat merekrut bintang-bintang mapan seperti Blaise Matuidi dan Gonzalo Higuain, tetapi tak satu pun memberikan dampak yang mendekati Messi, dan klub itu berada di sepertiga terbawah liga dalam hal jumlah penonton. Saat Messi bergabung pada Juli 2023, Miami praktis sudah tersingkir dari persaingan playoff dan belum pernah memenangkan trofi. Phil Neville sudah lebih dulu dipecat, skuad penuh dengan kekurangan, dan klub itu tampak tidak menuju ke mana-mana.
Bahayanya adalah Miami pada akhirnya kembali terjebak dalam pola tersebut. Masa transisi itu akan datang, dan itu tidak akan mudah. Klub telah membangun begitu banyak identitas olahraga dan komersialnya di sekitar Messi, sementara sang Argentina secara alami tetap memegang kendali atas kapan masanya di Miami akan berakhir. Hal itu membuat Miami hanya memiliki sedikit ruang untuk bersiap menghadapi apa yang datang setelahnya.
Sangat mungkin Messi masih memiliki satu upaya terakhir yang luar biasa dalam dirinya dan bisa membawa Miami meraih trofi lain. Namun hasil-hasil terbaru, terutama penampilan buruk saat melawan Nashville, mengindikasikan bahwa mewujudkannya akan menjadi tugas yang sangat berat bagi tim yang belum lengkap.
Sampai saat itu, Miami hanya bisa melihat sang bintang berjalan menuju terowongan setelah setiap hasil yang mengecewakan dan bertanya-tanya apa yang akan tersisa ketika ia melakukannya untuk terakhir kali.