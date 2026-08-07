Dari megatransfer Man Utd senilai £73 juta dengan masa depan cerah hingga pembicaraan soal pensiun di usia 28: Kemunduran menyedihkan dan memilukan Jadon Sancho
"Kisah Jadon adalah kisah yang tidak biasa bagi seorang pemain muda Inggris," ujar Gareth Southgate setelah memanggil Sancho ke skuad timnas Inggris untuk kali pertama pada Oktober 2018. "Dia cukup berani untuk pergi ke luar negeri dan bermain di klub besar dengan dukungan besar setiap pekan, serta memiliki kekuatan mental untuk menghadapi hal itu dan tampil menonjol. Keputusan pindah itu memberi tahu Anda sesuatu tentang karakternya dan Anda bisa melihatnya dari caranya bermain. Dia memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap dirinya sendiri."
Memang, Sancho mengambil risiko besar di usia yang baru 17 tahun ketika hijrah dari Manchester City ke Borussia Dortmund setahun sebelumnya, dan adaptasinya yang cepat terhadap kehidupan di Jerman membuat banyak orang menyorotinya sebagai talenta potensial satu generasi. Ia kemudian mencatatkan total 114 gol dan assist hanya dalam 137 penampilan dengan seragam Dortmund, memukau baik di Bundesliga maupun Liga Champions.
Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, benar-benar terkagum-kagum setelah menyaksikan Sancho merepotkan Tottenham pada babak pertama laga babak 16 besar Liga Champions 2019, seperti yang ia katakan saat menjadi pandit untuk BT Sport (yang kini dikenal sebagai TNT): "Tanpa gol, tetapi saya sudah melihat Jadon Sancho. Saya hanya senang bisa menontonnya. Saya sampai berdiri sambil berteriak dan menari. Anak 18 tahun yang membuat para pemain Premier League berpengalaman ketakutan setengah mati. Saya menyukainya. Saya pikir dia akan menjadi pemain Inggris terbaik di tahun-tahun mendatang."
Prediksi Ferdinand tidak sepenuhnya menjadi kenyataan, tetapi Sancho memang menjadi langganan timnas Inggris, dan ia mengamankan transfer besar senilai £73 juta ($98 juta) ke United pada musim panas 2021, yang tampak seperti panggung sempurna baginya untuk membuka seluruh potensinya. Sayangnya, hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Beralih ke masa kini, Sancho mendapati dirinya berada dalam ketidakpastian sebagai pemain berstatus bebas transfer, setelah United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya menyusul serangkaian masa peminjaman. Keyakinan dirinya tampak benar-benar terkikis, dan masih harus dilihat apakah ia dapat menemukan kembali semangat masa mudanya.
Menyedihkan menyaksikan seorang pemain yang begitu menarik merosot secepat ini, dan ada bahaya nyata bahwa kariernya kini bisa meredup di tengah minimnya minat dari peminat berkualitas tinggi.
'Perjuangan 'fisik dan mental' di United
Dalam beberapa hal, Sancho memang seakan ditakdirkan gagal di Old Trafford sejak awal. Ia dipilih untuk mengisi sisi kanan lini serang oleh pelatih United kala itu, Ole Gunnar Solskjaer, sementara Marcus Rashford menghalangi jalannya untuk menempati posisi di sisi kiri, posisi yang paling ia sukai sekaligus paling efektif baginya.
Infeksi telinga juga membuat Sancho harus dirawat di rumah sakit, yang memperlambat proses adaptasinya dengan skuad, sehingga ia terlihat jauh dari performa terbaiknya pada penampilan-penampilan awalnya di musim 2021-22. Jebolan akademi City itu pada akhirnya tak mampu membangun ritme apa pun, kondisi yang diperparah oleh sulitnya United meraih kekompakan serta pergantian pelatih di tengah musim dari Solskjaer ke Ralf Rangnick.
Erik ten Hag menggantikan Solskjaer secara permanen menjelang musim 2022-23, dan Sancho memulai musim dengan baik di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu, mencetak gol-gol penting dari sisi kiri dalam kemenangan atas Liverpool dan Leicester. Namun, pada Oktober, kebugaran dan tingkat kepercayaan dirinya anjlok, dan ia kehilangan tempat di tim, sehingga gagal terbang bersama Inggris ke Piala Dunia 2022.
Sancho kemudian menghabiskan tiga bulan berikutnya di luar tim ketika Ten Hag menempatkannya dalam program latihan individu, dengan alasan masalah "fisik dan mental". Ia kembali dan turut berperan dalam perjalanan United ke final Carabao Cup serta finis di posisi ketiga Premier League, tetapi secara keseluruhan hanya mencetak tujuh gol, dua lebih banyak dari musim sebelumnya, dan menyamai catatan minimnya berupa tiga assist.
Terpinggirkan setelah perselisihan dengan Ten Hag
Sancho tampil sebagai pemain pengganti dalam ketiga laga pembuka United di Premier League musim 2023-24, yang terakhir merupakan kemenangan dramatis 3-2 atas Nottingham Forest di Old Trafford. Anehnya, laga itu menjadi penampilan terakhirnya bersama klub di ajang kompetisi besar.
Ten Hag mencoret Sancho dari laga United berikutnya melawan Arsenal, dengan mengkritik performanya saat latihan, yang memicu reaksi keras dari pemain internasional Inggris itu di media sosial. Sancho mengklaim bahwa dirinya dijadikan "kambing hitam" dan dengan gigih membela sikapnya lewat sebuah pernyataan yang justru membuat situasi menjadi sepuluh kali lebih buruk.
Ia menolak meminta maaf kepada Ten Hag, yang lalu mengasingkannya dari skuad, dan dilaporkan bahwa Sancho dilarang mengakses fasilitas klub, termasuk kantin tim utama. Ia menghabiskan empat bulan berikutnya dengan berlatih sendirian atau bersama para pemain akademi, kariernya di United praktis hancur berantakan.
Merupakan sebuah kesalahan bagi Sancho untuk berkonfrontasi dengan Ten Hag. Andai saja ia mau menelan pil pahit itu dan berupaya merebut kembali kepercayaan sang pelatih, keadaan mungkin akan berbeda, terlebih mengingat pelatih asal Belanda itu sudah mulai kehilangan arah, serta dukungan dari para suporter. Winger berusia 26 tahun itu bisa saja bertahan lebih lama darinya dan membangun kembali reputasinya.
Sebaliknya, Sancho kembali ke Dortmund dengan status pinjaman pada Januari, dan meski ia tampil impresif di lingkungan yang sudah akrab baginya, khususnya di Liga Champions ketika BVB melaju hingga ke partai final, hal itu secara alami justru memperkuat rasa keterasingannya dari United. Ia kembali untuk menjalani pramusim dan sempat memperbaiki hubungan dengan Ten Hag, bermain selama tujuh menit di Community Shield 2024-25 melawan mantan klubnya, City (dan gagal mengeksekusi penalti saat United kalah dalam adu penalti), tetapi kemudian dipinjamkan ke Chelsea, yang juga menyetujui pencantuman klausul kewajiban pembelian senilai £25 juta ($34 juta) dalam kesepakatan itu.
Tidak Ada Kisah Penebusan di Chelsea atau Villa
United memecat Ten Hag pada Oktober itu, menyusul kekalahan 2-1 dari West Ham yang membuat mereka terdampar di posisi ke-14 klasemen liga, namun Sancho tidak tertawa paling akhir. Dia tampil 42 kali untuk Chelsea, tetapi hanya separuh di antaranya sebagai starter, dan dia menyelesaikan penuh 90 menit hanya empat kali.
Selain sebuah gol yang berkesan ke gawang Tottenham dan gol yang dia cetak saat Chelsea menang di final Conference League atas Real Betis, Sancho adalah sebuah kekecewaan. Chelsea tidak bisa mengandalkannya untuk membongkar pertahanan lawan secara konsisten, dan bukan hal yang mengejutkan ketika mereka membayar denda sebesar £5 juta kepada United untuk membatalkan transfer permanen tersebut.
Pada saat itu, tidak ada peluang bagi Sancho untuk mendapatkan kesempatan lain di United. Pelatih baru Ruben Amorim langsung menempatkan penyerang itu ke dalam 'bomb squad'-nya yang terkenal, sekali lagi dipaksa berlatih terpisah dari skuad tim utama seiring klub berupaya melepasnya.
Aston Villa akhirnya merampungkan kesepakatan peminjaman Sancho pada 1 September, terdorong oleh kesuksesan pengaturan serupa untuk Marcus Rashford pada musim sebelumnya. Namun Sancho tidak memberikan dampak yang sama seperti rekan setimnya di United itu di Villa Park.
Unai Emery kebanyakan menggunakan Sancho sebagai pemain pengganti di akhir laga, termasuk sejak menit ke-81 di final Liga Europa, saat Villa menghancurkan Freiburg 3-0 untuk meraih trofi benua pertama mereka dalam 44 tahun. Itu adalah final Eropa ketiga Sancho dalam tiga musim peminjaman berturut-turut, sebuah pencapaian unik, tetapi bukan yang mampu membenarkan statusnya sebagai pesepak bola bernilai £73 juta.
United awalnya membayar mahar tersebut, serta gaji yang dilaporkan mencapai 300.000 per pekan, agar dia menjadi sosok utama dalam upaya mereka kembali ke puncak tertinggi persepakbolaan. Fakta bahwa mereka akhirnya harus membayar agar dia bermain di tempat lain sebanyak tiga kali menjadi sebuah penghinaan publik bagi klub, dengan Sancho ditakdirkan untuk dikenang sebagai salah satu pembelian gagal terbesar dalam sepanjang sejarah mereka.
'Anda tak bisa menganggap semuanya akan berjalan mulus'
United mengalami pergantian manajer ketiga di era kepemilikan yang dipimpin INEOS pada Januari, dengan Amorim yang digantikan oleh Michael Carrick. Mantan gelandang United yang dicintai itu ditanya tentang situasi Sancho pada Maret, dan memberikan jawaban penuh pertimbangan yang secara tepat merangkum alasan pemain berusia 26 tahun itu belum memenuhi ekspektasi.
"Di dalam dan sekitar kotak penalti; caranya membawa bola; permainan-permainan kecilnya; keterhubungannya; kreativitasnya; caranya mengendalikan bola, dia punya kemampuan alami," kata Carrick, yang juga pernah bekerja dengan Sancho sebagai bagian dari staf Solskjaer, dan dalam masa tiga pertandingan sebagai pelatih sementara setelah kepergian pria asal Norwegia itu. "Dia selalu memilikinya sepanjang proses pematangannya. Itu satu bagian dari sepak bola. Tapi, dan saya tidak sedang berbicara tentang Jadon secara pribadi soal ini, memang begitulah adanya dan begitulah seharusnya.
"Kamu tidak bisa begitu saja berasumsi semuanya akan berjalan mulus. Sudah terbukti bahwa tidak selalu seperti itu. Kamu harus menemukan cara untuk melewatinya. Kalau kamu bermain di tim yang bagus dengan pemain-pemain bagus dan skuad serta kedalaman yang bagus, itu bagian dari tantangan untuk tetap berada di puncak."
Segala sesuatunya memang berjalan mulus bagi Sancho di Dortmund, yang memungkinkannya bermain tanpa hambatan. Namun, tekanan jauh lebih besar di United, dan ia tidak siap menghadapinya. Ia berhenti melewati para bek dan mengambil risiko di sepertiga akhir lapangan saat rasa takut tampaknya mulai mengaburkan pola pikirnya.
Komentar Carrick sempat memunculkan spekulasi bahwa United akan mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun atas Sancho, tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi. INEOS ingin gajinya lepas dari pembukuan mereka, dan kenyataan pahitnya adalah tim ini lebih baik tanpa dirinya.
Tak lagi menjadi aset menarik bagi klub-klub elite
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Sancho masih menjadi teka-teki. Menurut Sky Sports, ia telah mencapai kesepakatan prinsip dengan sejumlah klub di seluruh Eropa dan Timur Tengah, dan saat ini sedang mempertimbangkan pilihan-pilihannya.
Borussia Dortmund dikaitkan dengan upaya ketiga untuk mendapatkan Sancho awal tahun ini, dan BILD melaporkan pekan ini bahwa mereka memang masih membuka pintu, meski dengan keraguan soal kebugaran serta kemampuannya untuk tetap tampil di level tertinggi. Penampilan terbaik Sancho dalam lima tahun terakhir terjadi saat berseragam Dortmund, ketika ia bersinar melampaui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele dalam kemenangan mengejutkan di semifinal Liga Champions 2024 atas PSG, tetapi hal itu kini terasa seperti sebuah anomali.
Sebagian besar klub besar Eropa mungkin memiliki pandangan yang sama dengan Dortmund dan akan ragu untuk mengambil risiko dengan Sancho. Ia mungkin tidak punya pilihan selain menerima penurunan kualitas yang signifikan, atau justru tertarik pada kekayaan yang ditawarkan di Arab Saudi atau Qatar.
Sancho baru-baru ini terlihat berlatih di Flixton, klub yang berkompetisi di kasta kesepuluh sepak bola Inggris, memicu perbincangan di dunia maya bahwa ia sedang menjalani trial, dan klub tersebut merasa perlu mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa ia hanya menggunakan fasilitas mereka untuk sesi latihan pribadi. Situasi Sancho memang belum seputus asa itu, tetapi ia bukan lagi aset yang menarik bagi klub-klub elite.
Apakah dia mencapai puncak performa terlalu cepat?
Salah satu pendukung Villa yang tidak sedih melihat kepergian Sancho adalah Gabby Agbonlahor, yang menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut di Premier League. Mantan penyerang itu mengatakan dalam kritik pedasnya di talkSPORT: "Datang ke Aston Villa musim lalu, semua orang mengira Emery bisa menciptakan keajaiban. Tapi dia tidak bisa menciptakan keajaiban dengan Jadon Sancho. Hanya tampil bagus dalam dua babak selama masanya di Aston Villa. Tidak bisa melewati seorang pemain. Kurang cepat. Kurang menghasilkan di sepertiga akhir juga. Menurut saya sekarang tidak ada klub yang akan menawarinya £50.000 per pekan."
Agbonlahor menambahkan: "Saya rasa dia sudah tidak sebagus dulu. Dan kadang pemain memang menurun, bukan? Ada banyak pemain yang langsung tampil moncer di usia 18, 19 dan lalu ketika 26… Ada alasan di baliknya. Semuanya memang tidak berjalan baik untuk Jadon Sancho. Saya kini benar-benar khawatir padanya. Mungkinkah dia menjadi salah satu pemain yang pensiun di usia 28? Saya tidak akan terkejut."
Ikon Belanda Marco van Basten menggantung sepatunya di usia 28 karena cedera pergelangan kaki kronis, dan George Best berhenti pada usia yang sama saat berjuang menghadapi masalah di luar lapangan, tetapi tidak ada contoh lain yang menonjol. Sancho masih punya banyak tahun tersisa, hanya soal apakah dia masih memiliki semangat itu.
Jika tidak, kita tidak akan melihatnya lagi di klub sebesar United, atau mengenakan seragam Inggris. Sancho harus memutuskan bagaimana dia ingin dikenang: sebagai pemain muda berbakat yang mencapai puncak terlalu cepat, atau seorang pejuang yang belajar dari kesalahannya dan membuktikan para pengkritiknya keliru. Saat ini, dia jelas berada di kubu pertama.