"Kisah Jadon adalah kisah yang tidak biasa bagi seorang pemain muda Inggris," ujar Gareth Southgate setelah memanggil Sancho ke skuad timnas Inggris untuk kali pertama pada Oktober 2018. "Dia cukup berani untuk pergi ke luar negeri dan bermain di klub besar dengan dukungan besar setiap pekan, serta memiliki kekuatan mental untuk menghadapi hal itu dan tampil menonjol. Keputusan pindah itu memberi tahu Anda sesuatu tentang karakternya dan Anda bisa melihatnya dari caranya bermain. Dia memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap dirinya sendiri."

Memang, Sancho mengambil risiko besar di usia yang baru 17 tahun ketika hijrah dari Manchester City ke Borussia Dortmund setahun sebelumnya, dan adaptasinya yang cepat terhadap kehidupan di Jerman membuat banyak orang menyorotinya sebagai talenta potensial satu generasi. Ia kemudian mencatatkan total 114 gol dan assist hanya dalam 137 penampilan dengan seragam Dortmund, memukau baik di Bundesliga maupun Liga Champions.

Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, benar-benar terkagum-kagum setelah menyaksikan Sancho merepotkan Tottenham pada babak pertama laga babak 16 besar Liga Champions 2019, seperti yang ia katakan saat menjadi pandit untuk BT Sport (yang kini dikenal sebagai TNT): "Tanpa gol, tetapi saya sudah melihat Jadon Sancho. Saya hanya senang bisa menontonnya. Saya sampai berdiri sambil berteriak dan menari. Anak 18 tahun yang membuat para pemain Premier League berpengalaman ketakutan setengah mati. Saya menyukainya. Saya pikir dia akan menjadi pemain Inggris terbaik di tahun-tahun mendatang."

Prediksi Ferdinand tidak sepenuhnya menjadi kenyataan, tetapi Sancho memang menjadi langganan timnas Inggris, dan ia mengamankan transfer besar senilai £73 juta ($98 juta) ke United pada musim panas 2021, yang tampak seperti panggung sempurna baginya untuk membuka seluruh potensinya. Sayangnya, hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Beralih ke masa kini, Sancho mendapati dirinya berada dalam ketidakpastian sebagai pemain berstatus bebas transfer, setelah United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya menyusul serangkaian masa peminjaman. Keyakinan dirinya tampak benar-benar terkikis, dan masih harus dilihat apakah ia dapat menemukan kembali semangat masa mudanya.

Menyedihkan menyaksikan seorang pemain yang begitu menarik merosot secepat ini, dan ada bahaya nyata bahwa kariernya kini bisa meredup di tengah minimnya minat dari peminat berkualitas tinggi.