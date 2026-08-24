Dari lapangan sepak bola ke ruang rapat: Bagaimana Sir David Beckham, Mathieu Flamini & tujuh bintang sepak bola ini menjadi pengusaha yang sangat sukses
Setelah mencurahkan darah, keringat, dan air mata mereka untuk sepak bola sepanjang hidup, bayangan pensiun, biasanya pada usia 30-40 tahun, menjadi hal yang menakutkan bagi para pemain level tertinggi, terutama bagi mereka yang tidak tertarik menekuni karier sebagai pelatih atau pundit. Namun, dalam 20 tahun terakhir, sepak bola telah menjadi kekuatan komersial, dengan kesepakatan hak siar TV dan sponsor yang menghasilkan keuntungan besar bagi klub-klub besar, yang pada gilirannya membantu mereka membayar gaji menggiurkan kepada para pemain terbaik mereka.
Kekayaan yang mereka kumpulkan membuka kemungkinan tanpa batas untuk kehidupan setelah sepak bola. Sebagian dari mereka memiliki kecerdasan untuk memulai proyek bisnis yang bukan hanya secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka, tetapi juga menghadirkan rasa kepuasan dan kegembiraan yang sama seperti pencapaian mereka di lapangan pada masa lalu.
Di bawah ini, GOAL mengulas tujuh mantan bintang sepak bola yang menjadi pengusaha sukses, termasuk dua legenda Manchester United dan seorang pemenang Liga Champions empat kali...
Sir David Beckham
Selain dikenal sebagai mantan winger Inggris, Man Utd, dan Real Madrid dengan sihir di kaki kanan, Sir David Beckham paling dikenal sebagai salah satu pemilik bersama franchise MLS Inter Miami. Ia juga merupakan investor minoritas di klub League Two Inggris, Salford City, dan memiliki hubungan jangka panjang dengan merek-merek global seperti adidas, Hugo Boss, Tudor, dan Safilo.
Namun, Beckham Brand Holdings adalah perusahaan di balik perkiraan kekayaan bersihnya sebesar £1,8 miliar, yang awalnya ia dirikan bersama istrinya Victoria pada 2014, didampingi manajer lamanya Simon Fuller. Perusahaan itu mengelola aset komersial inti pasangan tersebut, lisensi merek global, dan investasi olahraga, dengan David dan Victoria menjadi pemilik 100% pada 2019 setelah membeli 33% saham milik Fuller.
Restrukturisasi kemudian dilakukan pada 2022 di bawah naungan DJRB Holdings milik Beckham, sebuah perusahaan manajemen merek yang membawahi DB Ventures, divisi Seven Global, dan Studio 99. Beckham menjual 55% saham di DB Ventures kepada grup AS Authentic Brands seharga £200 juta ($273 juta), sambil mempertahankan 45% saham dan kendali kreatif.
DRJB Holdings menghasilkan laba tahunan sebelum pajak sebesar puluhan juta dan dividen rutin bernilai jutaan dolar bagi keluarga Beckham, sementara Studio 99 adalah rumah produksi yang membuat dokumenter Netflix tentang kehidupan dan karier David serta Victoria, dengan yang pertama menarik 3,8 juta penonton hanya pada pekan pertamanya setelah dirilis pada 2023. Beckham, yang dianugerahi gelar kebangsawanan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-77 Raja Charles, juga ikut mendirikan merek suplemen kesehatan IM8 tahun lalu, bermitra dengan perusahaan biotek Prenetics.
Lukas Podolski
Lukas Podolski menikmati karier bermain yang gemilang selama 23 tahun, dengan periode sukses di Bayern Munich dan Arsenal, sekaligus menjadi bagian dari skuad Jerman yang menjuarai Piala Dunia pada 2014, dan ia juga membuktikan dirinya sebagai pebisnis yang cerdik.
Ia meluncurkan merek pencuci mulut Ice Cream United di Cologne pada 2017, lalu membuka gerai pertama kebab Mangal Doner setahun kemudian. Meski terus bermain sepak bola hingga 2026, Podolski terus menemukan cara untuk memperluas portofolionya, pertama dengan meluncurkan The Glücksgefühle Festival, salah satu festival musik terbesar di Jerman, lalu ikut mendirikan turnamen indoor enam lawan enam Baller League bersama mantan rekan setimnya Mats Hummels dan Felix Starck.
Baller League telah berekspansi ke AS dan Inggris dalam dua tahun terakhir, waralaba Mangal Doner memiliki 30 lokasi di seluruh Jerman, dan kekayaan bersih Podolski saat pensiun dari sepak bola pada Mei telah mencapai £180 juta. Sosok berusia 41 tahun itu juga menjadi pemilik mayoritas klub masa kecilnya, Górnik Zabrze, melalui perusahaannya LP Holding GmbH, dan memiliki kemitraan merek dengan NAVEE, Crocs, dan Mega Casino World.
Louis Saha
Louis Saha pensiun dari sepak bola pada 2013 tepat di hari ulang tahunnya yang ke-35, setelah membela klub-klub seperti Fulham, Manchester United, Everton, dan timnas Prancis, serta mengoleksi 162 gol sepanjang kariernya. Andai tidak diganggu nasib buruk akibat cedera, Saha hampir pasti akan mencetak lebih banyak gol dan bertahan lebih lama di level tertinggi, tetapi di tengah masa-masa frustrasi itu, ia melihat celah di pasar yang sejak saat itu membuatnya menjadi miliarder.
Bersama spesialis pemasaran Kate Hamer dan eksekutif teknologi Patrice Arnera, Saha ikut mendirikan AxisStars, sebuah platform digital manajemen karier dan merek yang menghubungkan atlet profesional dan figur hiburan dengan mitra korporat. Dengan membantu bintang olahraga yang kesulitan dalam investasi strategis, panduan hukum, dan transisi pascapensiun, Saha telah menghasilkan lebih banyak uang daripada mayoritas mantan rekan pesepakbola paling ternamanya, dengan AxisStars kini bernilai lebih dari £4,3 miliar.
"Dalam kemalangan saya, saya justru beruntung, karena sekarang saya sudah melihat gambaran besarnya dan saya punya kesempatan untuk benar-benar membantu. Dan saya rasa saya merasa lebih bersemangat sebagai entrepreneur daripada ketika saya berada di lapangan," kata Saha dalam wawancara dengan The Guardian pada 2017. "Saya sangat suka menjadi pesepakbola, dan bermain terasa sangat alami, tetapi ini adalah tantangan yang sesungguhnya. Ini proses yang sulit tetapi sangat memuaskan, karena jika saya bisa membantu 100.000 orang, itu adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan."
Mathieu Flamini
Mathieu Flamini memiliki karier bermain yang solid, meski tidak spektakuler. Ia sempat menjalani dua periode di Arsenal, memenangi tiga Piala FA, dan juga bermain untuk Marseille, AC Milan, Crystal Palace, serta Getafe, sambil mengoleksi tiga caps untuk Prancis.
Namun kini, Flamini lebih terkenal karena kecerdasan bisnisnya ketimbang saat masih berada di lapangan. Memang, sosok berusia 42 tahun itu secara luas dikenal sebagai mantan pesepakbola terkaya dalam sejarah, dengan estimasi kekayaan bersih pribadi sebesar £10 miliar, yang sebagian besar terkait dengan kepemilikan bersamanya di GF Biochemicals, meski ia berupaya meredam angka tersebut, dengan menegaskan bahwa valuasi aset perusahaan kerap disalahartikan sebagai kekayaan tunai pribadi.
Flamini masih aktif bermain ketika ia mendirikan perusahaan bioteknologi tersebut, dan mengambil alih posisi CEO pada 2022, tiga tahun setelah pensiun. GF Biochemicals adalah perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal asam levulinat, molekul dari limbah tanaman yang berfungsi sebagai pengganti berkelanjutan untuk minyak bumi dalam plastik dan kosmetik.
Pria Prancis itu kini mengarahkan pertumbuhan komersial perusahaan dan nilainya yang mencapai miliaran poundsterling, tetapi baginya ini tidak pernah soal keuntungan finansial. Flamini menyebut perubahan iklim sebagai "masalah terbesar pada zaman kita" dan ia berkomitmen membantu menyelesaikannya. Flamini semakin memperkuat kredensial bisnis hijaunya pada 2016 ketika ia ikut mendirikan The BioJournal, sebuah e-magazine orisinal yang didedikasikan untuk dunia bio dan keberlanjutan ekologis.
Michael Owen
Sebagai pemenang Ballon d'Or yang pernah bermain untuk Liverpool, Real Madrid, Newcastle, dan Man Utd, serta mencetak 45 gol dalam 89 pertandingan untuk Inggris, Michael Owen memang layak dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik dari generasinya. Bahkan ketika kondisi fisiknya menurun pada paruh kedua kariernya, Owen tetap menjadi predator mematikan di kotak penalti yang hidup untuk mencetak gol.
Namun, sepak bola bukan satu-satunya gairah Owen. Ia membeli Manor House Stables di Cheshire saat usianya baru 22 tahun, lalu mengubahnya dari peternakan sapi perah menjadi fasilitas pelatihan berteknologi tinggi untuk kuda pacu yang mencakup lintasan tanjakan, kolam renang khusus kuda, dan horsewalker berpemanas. Sejak saat itu, tempat tersebut telah menampung lebih dari 140 kuda thoroughbred, termasuk Brown Panther, juara paling terkenal dari fasilitas itu yang dikembangbiakkan dan dimiliki langsung oleh Owen sendiri.
Manor House Stables secara konsisten menghasilkan £1 juta hingga £2,4 juta per tahun dalam bentuk hadiah dari seluruh kudanya yang berlomba, dan Owen dikabarkan termasuk di antara 20 pemilik kuda terkaya di Britania Raya, dengan kekayaan bersih lebih dari £54 juta. Kesepakatan sponsor dengan Umbro, Tissot, dan Jaguar juga turut berkontribusi terhadap hal itu, bersama berbagai investasi properti dan kontrak sebagai pundit TV dengan media seperti TNT Sport.
Gerard Pique
Gerard Pique menjadi pemenang Premier League dan Liga Champions bersama Man Utd sebelum kemudian meraih 30 trofi lagi di Barcelona, termasuk tiga Piala Eropa lainnya dan sembilan gelar La Liga, sementara ia juga membantu Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa. Ia adalah salah satu pemain Spanyol dengan koleksi gelar terbanyak sepanjang masa, dan tanpa ragu juga akan mengklaim dirinya sebagai salah satu yang paling piawai dalam berbisnis.
Pada 2017, Pique mendirikan Kosmos Global Holding dengan dukungan CEO Rakuten Hiroshi Mikitani. Sebagai perusahaan holding dan pembangun ventura di bidang olahraga, media, dan hiburan, Kosmos dengan cepat menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, menandatangani kontrak 25 tahun senilai £3 miliar dengan International Tennis Federation (ITF) untuk mengelola dan membentuk ulang Davis Cup, serta menuntaskan pengambilalihan klub kasta bawah Spanyol, FC Andorra.
Kosmos kemudian meluncurkan Kings League, kompetisi sepakbola indoor tujuh lawan tujuh yang menampilkan para streamer internet dan sejumlah aturan tak konvensional, yang telah mengamankan total pendanaan lebih dari £160 juta dan menarik adidas serta Netflix sebagai mitra. Kontrak dengan ITF dibatalkan pada 2023 karena sengketa finansial, tetapi sejak saat itu Pique lebih memusatkan perhatian pada proyek Kings League dan FC Andorra, yang keduanya sedang berkembang pesat.
FC Andorra telah naik dari kasta kelima ke La Liga 2 di bawah pengawasannya, sementara Kings League berekspansi dengan membentuk versi wanita, Queens League, Kings League Americas, dan Kings League World Cup. Seolah itu semua belum cukup, Pique juga ikut mendirikan merek minuman isotonik 426 Miles bersama legenda Barcelona lainnya Carlos Puyol, serta ikut mendirikan eFootball.Pro dalam kemitraan dengan Konami, dengan kekayaan bersih pribadinya diperkirakan berada di kisaran £80 juta.
Gary Neville
Pahlawan Manchester United, anggota Hall of Fame Premier League, penyiar yang dicintai, Dragon. Gary Neville adalah bek kanan luar biasa yang memenangi segalanya di level klub dan memimpin lewat teladan dengan seragam Inggris, menampilkan tingkat profesionalisme paripurna yang ia bawa ke berbagai usaha bisnis dan media miliknya.
Neville, yang memiliki Salford City bersama Beckham, menjabat sebagai direktur atau prinsipal aktif di lebih dari lima puluh perusahaan di Inggris, dengan portofolio komersial yang mencakup pengembangan real estat, perhotelan, produksi media, pendidikan tinggi, dan olahraga. Ia adalah salah satu pemilik GG Hospitality, yang mengelola tempat seperti Stock Exchange Hotel dan Hotel Football di luar Old Trafford, salah satu pendiri Buzz16, perusahaan produksi di balik The Overlap, dan ia membentuk Relentless Group bersama partner Anthony Kilbridge, yang menggerakkan proyek-proyek real estat perkotaan besar di Manchester.
University Academy 92 di Greater Manchester juga didirikan bersama oleh Neville ketika ia berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak muda dari latar belakang berpenghasilan rendah. Sering kali terasa seolah pria 51 tahun itu berada di mana-mana sekaligus, menjadi sosok yang terus hadir di berita utama dan layar televisi.
Memang, podcast Stick to Football milik Neville menarik lebih dari satu juta penayangan per pekan, ia menjadi komentator dan pandit untuk Sky Sports dan ITV, dan ia mendapatkan kursi di Dragon's Den sebagai investor tamu pertama dalam sejarah program populer BBC tersebut. Kekayaan bersih pribadinya diperkirakan berada di kisaran £70 juta hingga £100 juta, dan angka itu tampaknya hanya akan terus naik karena etos kerjanya yang luar biasa.