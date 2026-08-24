Setelah mencurahkan darah, keringat, dan air mata mereka untuk sepak bola sepanjang hidup, bayangan pensiun, biasanya pada usia 30-40 tahun, menjadi hal yang menakutkan bagi para pemain level tertinggi, terutama bagi mereka yang tidak tertarik menekuni karier sebagai pelatih atau pundit. Namun, dalam 20 tahun terakhir, sepak bola telah menjadi kekuatan komersial, dengan kesepakatan hak siar TV dan sponsor yang menghasilkan keuntungan besar bagi klub-klub besar, yang pada gilirannya membantu mereka membayar gaji menggiurkan kepada para pemain terbaik mereka.

Kekayaan yang mereka kumpulkan membuka kemungkinan tanpa batas untuk kehidupan setelah sepak bola. Sebagian dari mereka memiliki kecerdasan untuk memulai proyek bisnis yang bukan hanya secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka, tetapi juga menghadirkan rasa kepuasan dan kegembiraan yang sama seperti pencapaian mereka di lapangan pada masa lalu.

Di bawah ini, GOAL mengulas tujuh mantan bintang sepak bola yang menjadi pengusaha sukses, termasuk dua legenda Manchester United dan seorang pemenang Liga Champions empat kali...