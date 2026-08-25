Chelsea kembali, begitu pula Cole Palmer. Itulah kesimpulan yang paling jelas setelah kemenangan 3-2 yang mendebarkan atas Fulham dalam derby London pada Senin, yang membuat Xabi Alonso mendapatkan awal ideal dalam masa kepemimpinannya sebagai manajer.

Palmer menjadi bintang dengan mencetak satu gol dan satu assist, sementara Joao Pedro dan rekrutan musim panas senilai £117 juta ($160 juta), Morgan Rogers, juga ikut mencatatkan nama di papan skor. Kimia instan dari ketiganya menjadi pertanda baik bagi peluang Chelsea untuk memperbaiki secara drastis finis buruk di posisi ke-10 Premier League musim lalu; dengan performa seperti ini, mereka akan sangat sulit dihentikan oleh lini pertahanan mana pun.

Namun, para fans yang tiba-tiba mulai memimpikan perburuan gelar harus bangun. Mencetak gol tidak akan menjadi masalah bagi tim Alonso, tetapi penampilan keseluruhan di Craven Cottage menunjukkan bahwa kebobolan akan menjadi persoalan; Fulham menciptakan cukup banyak peluang setidaknya untuk pulang dengan hasil imbang.

Ekspektasi terhadap Chelsea untuk saat ini harus tetap dijaga. Kecuali ada bisnis besar lain yang dilakukan sebelum bursa transfer musim panas ditutup, lolos ke Liga Champions secara realistis adalah harapan terbaik yang bisa mereka capai.