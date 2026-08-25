Chelsea telah membangun lini depan terbaik di Premier League, tetapi perburuan gelar masih akan berada di luar jangkauan The Blues asuhan Xabi Alonso
Chelsea kembali, begitu pula Cole Palmer. Itulah kesimpulan yang paling jelas setelah kemenangan 3-2 yang mendebarkan atas Fulham dalam derby London pada Senin, yang membuat Xabi Alonso mendapatkan awal ideal dalam masa kepemimpinannya sebagai manajer.
Palmer menjadi bintang dengan mencetak satu gol dan satu assist, sementara Joao Pedro dan rekrutan musim panas senilai £117 juta ($160 juta), Morgan Rogers, juga ikut mencatatkan nama di papan skor. Kimia instan dari ketiganya menjadi pertanda baik bagi peluang Chelsea untuk memperbaiki secara drastis finis buruk di posisi ke-10 Premier League musim lalu; dengan performa seperti ini, mereka akan sangat sulit dihentikan oleh lini pertahanan mana pun.
Namun, para fans yang tiba-tiba mulai memimpikan perburuan gelar harus bangun. Mencetak gol tidak akan menjadi masalah bagi tim Alonso, tetapi penampilan keseluruhan di Craven Cottage menunjukkan bahwa kebobolan akan menjadi persoalan; Fulham menciptakan cukup banyak peluang setidaknya untuk pulang dengan hasil imbang.
Ekspektasi terhadap Chelsea untuk saat ini harus tetap dijaga. Kecuali ada bisnis besar lain yang dilakukan sebelum bursa transfer musim panas ditutup, lolos ke Liga Champions secara realistis adalah harapan terbaik yang bisa mereka capai.
Menutupi retakan-retakan yang ada
Penampilan gemilang Palmer tentu menjadi kelegaan besar bagi para pendukung setia Chelsea. Pemain 24 tahun itu tampil jauh di bawah performa terbaiknya musim lalu, terlihat kurang percaya diri di tengah gangguan cedera yang terus mengusik, dan nyaris tidak punya alasan untuk mengeluh saat ia tidak masuk skuad akhir Inggris untuk Piala Dunia 2026.
Namun, ini kurang lebih adalah versi Palmer yang sama seperti ketika ia langsung menjadi pahlawan Chelsea pada musim pertamanya di klub. Umpan satu sentuhannya kepada Pedro untuk membuka skor di Fulham punya bobot yang sempurna, dan ia menunjukkan hasrat besar untuk masuk ke kotak penalti serta kembali bekerja sama dengan pemain Brasil itu sebelum dengan tenang menyarangkan gol ketiga penentu kemenangan Chelsea.
Palmer mencatatkan lima tembakan, tiga umpan kunci, lima dribel, dan tujuh recovery sebelum digantikan Estevao karena kram pada menit ke-83. Ia pantas dinobatkan sebagai Player of the Match, dan segala kekhawatiran soal apakah dirinya dan Rogers akan saling mengganggu dalam peran ganda No.10 kini telah sirna, setidaknya untuk saat ini. Rogers masih harus menempuh jalan panjang untuk membenarkan label harga rekornya, tetapi ini adalah debut yang sangat bagus, dan Pedro jelas menikmati kombinasi permainannya dengan dua pemain internasional Inggris tersebut.
Namun, di sisi lain lapangan, Chelsea terlihat terlalu rapuh. Fulham hanya melepaskan dua tembakan lebih sedikit daripada Chelsea (14), dan menyamai catatan mereka dengan enam tembakan tepat sasaran. Tim tamu tampak kehilangan arah setiap kali bola dilepaskan ke kotak penalti mereka dan terlalu sering kalah dalam perebutan bola kedua sepanjang 90 menit, sesuatu yang tidak akan bisa mereka loloskan saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat di kompetisi ini.
Belum cukup baik
Alasan utama Chelsea terlihat begitu rapuh adalah terus bermainnya Robert Sanchez di bawah mistar. Kiper asal Spanyol itu telah menjadi nomor satu mereka selama hampir tiga musim sekarang, terlepas dari banyak kelemahan mencolok dalam permainannya, dan Alonso akan membayar harganya jika ia terus mendukungnya.
Gol Josh King di tiang dekat yang membuat Fulham menyamakan skor menjadi 1-1 seharusnya bisa ditepis dengan mudah oleh Sanchez, tetapi posisinya salah total dan ia hanya bisa membantu bola masuk ke gawang. Ia juga bersalah atas gol Gonzalo Garcia pada menit ke-54, menepis tembakan Timothy Castagne tepat ke jalur rekan senegaranya itu, dan sangat beruntung di akhir laga ketika bintang Amerika Serikat Antonee Robinson melepaskan voli melebar setelah sang kiper terjebak di area abu-abu akibat bola panjang ke depan.
"Kami perlu menerimanya dan belajar dari itu [kesalahan-kesalahan tersebut]," kata Alonso setelah pertandingan. "Ini akan menjadi sebuah proses. Semua lini, dari para penyerang, gelandang, pertahanan, kiper, kami ingin menjadi lebih baik dalam segalanya." Jika Sanchez belum belajar sampai sekarang, ia tidak akan pernah belajar.
Taktik Alonso juga membuat Sanchez lebih terekspos. Sementara mantan bos Chelsea Enzo Maresca lebih menyukai pendekatan yang bertumpu pada penguasaan bola, Alonso bertujuan membanjiri lawan dalam fase transisi. Fulham lebih banyak menguasai bola, dan pertandingan ini terkadang terasa seperti basket, yang terlalu sering menyorot Sanchez.
Hebatnya, laporan terbaru menunjukkan bahwa Chelsea tidak punya rencana untuk merekrut kiper lain, dengan Mike Penders yang baru berusia 21 tahun saat ini menjadi pelapis Sanchez. Itu adalah kesalahan besar, seperti yang dengan tepat diamati legenda Liverpool Jamie Carragher saat bertugas sebagai pundit untuk Sky Sports, dengan mengatakan: "Chelsea tidak akan pernah menjuarai liga dengan Sanchez di bawah mistar, mustahil, itu tidak akan terjadi."
Pukulan telak
Fulham juga lebih menguasai lini tengah, sesuatu yang memang kemungkinan besar terjadi setelah Alonso memilih duet sentral yang belum teruji, Romeo Lavia dan Reece James, saat Moises Caicedo absen karena cedera. Jimat Argentina Enzo Fernandez, yang dicemooh fans Chelsea pada pramusim setelah ulahnya di Piala Dunia melawan Inggris, harus puas memulai laga di bangku cadangan.
Fernandez masuk sesaat setelah laga berjalan satu jam dan menuntaskan 19 dari 21 operannya di tengah cemoohan setiap kali ia menyentuh bola, kali ini dari pendukung Fulham. Ia diminta bermain lebih dalam dan tampil aman saat Chelsea berupaya mempertahankan keunggulan tiga poin, sangat berbeda dari peran gelandang nomor 8 yang penuh aksi dan membuatnya berkembang di bawah Maresca. Jadi, di permukaan, rencana kepindahan ke Manchester City mungkin tidak terasa sebagai masalah besar.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa City akan mengajukan tawaran resmi untuk Fernandez sebelum tenggat 1 September, yang nilainya bisa melebihi £120 juta, tetapi Chelsea mungkin tidak akan punya cukup waktu untuk menemukan sosok yang bisa menggantikan perannya secara memadai. The iPaper mengklaim bahwa Chelsea telah melihat tiga tawaran untuk Alex Scott dari Bournemouth ditolak, dan The Cherries telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjual sang pemain, sementara belum ada alternatif konkret yang disiapkan untuk Alonso pada tahap ini.
Pentingnya Fernandez mungkin sedikit berkurang karena kedatangan Rogers; ia akan mengambil beban untuk menghadirkan gol dan assist secara reguler dari pemain Argentina itu, tetapi kehilangan kemampuan teknisnya tetap akan menjadi pukulan telak. Ia adalah pemain serbabisa yang adaptif, mampu mengatur tempo dari belakang dan tetap tenang di bawah tekanan. Kemitraannya dengan Caicedo yang lebih berorientasi bertahan memang tidak selalu berjalan mulus, tetapi Fernandez akan bermain lebih dekat dengan pemain Ekuador itu dalam sistem Alonso, dengan tiga bek tengah memberikan perlindungan lebih besar di belakang mereka.
Sama seperti Grant Xhaka bagi Alonso di Bayer Leverkusen, Fernandez bisa menjadi poros utama yang membuka jalur umpan untuk trisula depan Chelsea dan memutus permainan sesuka hati. Jauh lebih masuk akal untuk mempertahankannya ketimbang panik mencari pengganti pada saat-saat terakhir yang tidak memiliki variasi permainan yang sama.
Masih ada keseruan yang akan datang, tetapi tanpa kesuksesan nyata
Alonso memeluk Fernandez dengan hangat saat laga usai di Craven Cottage, tetapi kemudian mengakui ada kemungkinan mantan playmaker Benfica itu akan hengkang dalam beberapa hari ke depan. "Dalam sepakbola, saya tidak terkejut dengan apa pun," kata bos Chelsea itu kepada BBC Radio Five Live. "Kita lihat saja. Keinginan saya adalah kami mengetahui apa yang akan terjadi untuk masa depan, tetapi kita lihat pekan ini."
Sebelum pertandingan melawan Fulham, Rogers berkelakar bahwa Alonso "mungkin masih bisa bermain di Premier League" berdasarkan apa yang ia lihat dari ikon Liverpool dan Real Madrid pemenang Piala Dunia itu di lapangan latihan, dan meski situasinya belum sedesak itu bagi Chelsea, mereka akan kekurangan opsi yang mengkhawatirkan di lini tengah jika Fernandez benar-benar pergi. James kemungkinan akan lebih sering dimainkan sebagai bek tengah sisi kanan, yang berarti hanya menyisakan Lavia, Caicedo, dan Jordan Henderson, yang telah berusia 36 tahun sebelum bergabung dengan klub secara bebas transfer, untuk mengisi area tengah lapangan.
Dalam situasi ideal, Chelsea akan merekrut gelandang dan kiper kelas dunia sebelum lawatan mereka untuk menghadapi juara Arsenal pada 6 September, tetapi untuk saat ini, sulit melihat mereka mengirimkan sinyal apa pun sebagai penantang gelar di Emirates. Meski Alonso memiliki kualitas yang cukup dalam skuadnya untuk terus memberi nilai sepadan bagi para penggemar dari sisi hiburan, yang dipimpin oleh lini depan yang membuat iri klub-klub lain di Premier League, kesuksesan nyata akan berada di luar jangkauannya, bahkan dengan keuntungan besar berupa lebih sedikit pertandingan karena tidak bermain di kompetisi Eropa.