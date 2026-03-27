Getty/GOAL
NXGN 2026: ők lesznek a jövő sztárjai – az 50 legtehetségesebb fiatal futballista
- Getty/GOAL
50JJ Gabriel (Manchester United)
A Manchester United akadémiája komoly válságon ment keresztül Ruben Amorim balszerencsés időszaka alatt, amikor a portugál edző hátat fordított a Vörös Ördögök legnagyobb hazai tehetségeinek. A véglegesen kinevezett utódjának azonban érdemes lesz figyelnie a JJ Gabrielben rejlő potenciálra a következő néhány évben.
Bár Gabriel mindössze 15 éves, a támadó már többször edzett a United első csapatával. Korábban az Arsenal és a Chelsea akadémiáin is megfordult, Londonban nevelkedve. A korábbi ír válogatott Joe O'Cearuill fia „Kid Messi” becenevet kapott, miután egy videója vírusként terjedt, amelyen megcsillogtatta képességeit. Tehetsége alapján könnyen lehet olyan hatása az Old Traffordon, mint amilyet a nyolcszoros Aranylabdás Messi gyakorolt a Camp Nouban.
- Getty/GOAL
49Joao Simoes (Sporting CP)
Bár valószínűleg a Sporting CP soha többé nem lesz képes olyan szintű játékost nevelni, mint Cristiano Ronaldo, továbbra is folyamatosan adnak ki tehetséges fiatalokat, akik vagy Lisszabonban válnak rendszeres kezdővé, vagy máshol bontakoznak ki szupersztárokká. Joao Simoes jelenleg az előbbi kategóriába tartozik, de feltételezhetően egy nap elhagyja a fészket, és csatlakozik valamelyik európai leggazdagabb klubhoz.
Még csak 19 éves, de Simoes ebben a szezonban már kulcsfontosságú szereplővé vált a Sporting középpályáján, és Rui Borges vezetőedző sem fél a fiatal játékost bevetni sem a Liga Portugal, sem a Bajnokok Ligája mérkőzéseken. A sajtó szerint a Manchester United figyelemmel kíséri Simõest, akinek erősségei valószínűleg abban segítik majd, hogy egy mélyebb középpályás szerepkörben is kiemelkedjen. Emellett vezetői képességeit is megmutatta, több alkalommal is volt Portugália kapitánya a korosztályos válogatottaknál.
- Getty/GOAL
48Anisio Cabral (Benfica)
Gólérzékeny játékosokatt nem könnyű találni, de úgy tűnik, a Benfica egy ilyen játékost fedezett fel. Legalábbis Anisio Cabral első fellépései a felnőttek között ezt vetítik előre. A 18 éves játékos az első három mérkőzésén már kétszer talált a portugál óriások hálójába, amiért José Mourinho Cabralt az általa valaha edzett egyik legjobb csatárához, Didier Drogbához hasonlította.
Cabral Portugália győztes gólt is szerezett a 2025-ös U17-es világbajnokságon, amikor a döntőben Svájc ellen talált a hálóba; ez volt a hét gól egyike, amit a torna során szerzett. A hírek szerint a Paris Saint-Germain és a Manchester United már figyelik, a Benfica pedig februárban új szerződést adott Cabrálnak, amelynek részeként a kivásárlási ára 80 millió euróra (£70 millió/$94 millió) emelkedett.
- Getty/GOAL
47Joan Martinez (Real Madrid)
A Real Madrid védekezésében nagy átalakulás zajlik. Bár Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen és Alvaro Carreras tavaly nyáron érkeztek, a szabadon igazolható játékosok, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger és David Alaba távozása miatt további hiányzó pozíciókat kell majd betölteni a Blancos hátsó soraiban. Ezek egyikét akár a saját nevelésű középső védő, Joan Martinez is elfoglalhatja, aki körül egyre nagyobb felhajtás alakul ki.
Martinez eredetileg Carlo Ancelotti figyelmét is felkeltette, ám 2024 nyarán a felkészülés során elszenvedett egy elülső keresztszalag szakadást. Azóta a 18 éves játékos visszatért a pályára, és a Bernabeu környékén egyre nagyobb a sürgetés, hogy kapjon esélyt a bizonyításra. Ha azonban várnia kell, olyan csapatok, mint a Borussia Dortmund vagy a Liverpool, fokozhatják az érdeklődésüket az egyik legígéretesebb európai védő iránt.
- Getty/GOAL
46Jeremy Monga (Leicester City)
A Leicester City jelenleg veszélyes helyzetben van: a 2016-os angol bajnok most azért küzd, hogy elkerülje a kiesést a harmadosztályba, miközben évekig tartó pénzügyi rossz gazdálkodás is nehezíti a King Power Stadion működését. Ennek megfelelően a Rókák valószínűleg idén nyáron is pénzt próbálnak majd előteremteni, függetlenül attól, hogy melyik osztályban játszanak. Ez azt jelenti, hogy Jeremy Monga akár el is hagyhatja a klubot, legvalószínűbben a Premier League egyik óriásához igazolva.
Egyike a három 15 éves játékosnak, akik már a Premier League-ben szerepeltek – debütálása 2025 áprilisában volt –, azóta a szélső számtalan rekordot megdöntött. Többek között ő lett a legfiatalabb gólszerző a Championship történetében mindössze öt héttel a 16. születésnapja után, felülmúlva a korábbi csúcsot, amelyet Jude Bellingham tartott. A hírek szerint a Manchester City, a Chelsea, a Manchester United és több más klubok is nagy rajongója Mongának, és valószínűleg csak idő kérdése, hogy ismét a legmagasabb szinten játsszon.
- Getty/GOAL
45Oskar Pietuszewski (Porto)
Ahogy Robert Lewandowski egyre közelebb kerül a visszavonuláshoz, a lengyel futball úgy kiállt új hős után. Itt jön képbe Oskar Pietuszewski, akit már a januári, 10 millió eurós (8,6 millió font / 11,5 millió dollár) portói átigazolása előtt is több európai top klub figyelt. A Jagiellonia Białystok akadémiáján nevelkedett Pietuszewski neve korábban az Arsenal, a Manchester City és a Bayern München környékén is felmerült, mielőtt Portugáliába igazolt.
A 17 éves szélső már bizonyította, miért volt ennyire keresett: többször is szerzett és adott gólpasszt a Liga Portugal mérkőzésein, köztük egyet elképesztő, egyéni akcióból szerzett márciusban, a Benfica elleni sorsdöntő találkozón. Úgy hírlik Pietuszewskit – aki múlt héten kapta meg első válogatott behívóját –, a Liverpool és a Chelsea is szeretné elcsábítani a Dragao stadionból.
- Getty/GOAL
44Samuele Inacio (Borussia Dortmund)
Amikor a Borussia Dortmund az idei Bajnokok Ligája rájátszásban az Atalanta ellen játszott, a két klub között korántsem nem volt túl jó a kapcsolar. De ehhez semmi köze nem volt a pályán történteknek. A vezetőségek viszonyára jellemző, hogy a hagyományos, meccs előtti vezetői ebédeket törölték. Mégpedig a 2024-es Samuele Inacio szerződtetése körüli viták miatt.
A Dortmund a Manchester City-t és a Bayern München-t megelőzve csábította el Inaciot Bergamóból. Egy olyan üzlet során, amelyről az Atalanta úgy véli, a Dortmund megsértette a FIFA szabályait. Az olaszok zokon vették, hogy elveszítették a 17 éves támadó középpályást. Az egykori Atalanta- és Napoli-támadó, Pia fia, Inacio aranycipőt nyert a 2025-ös U17-es Európa-bajnokságon, miután öt gólt szerzett Olaszország színeiben. A Dortmund sportigazgatója Inaciot „teljesen értékű” játékosnak nevezte, aki fiatalkorában Kevin De Bruyne-ért és Neymarért rajongott, és a legjobb tulajdonságaikat igyekszik lemásolni.
- Getty/GOAL
43Dastan Satpaev (Kairat Almaty)
A legtöbb futballrajongónak nem ugrik be elsőre a kazah labdarúgás valaha volt legnagyobbjainak listája, de Dastan Satpaev már most azon van, hogy legalább egy legendás játékost megismertessen hazája nevével a világ minden táján. A Kairat Almaty számára igazi felfedezés, és a Chelsea csapatával már megállapodtak egy 4 millió eurós (3,5 millió font / 4,7 millió dollár) átigazolásról, amelynek értelmében a 17 éves játékos még ezen a nyáron a Stamford Bridge-re kerül.
Csak Ansu Fati és Lamine Yamal szerzett gólt a Bajnokok Ligájában fiatalabb korban, mint Satpaev. Még decemberben iratkozott fel az európai kupák gólszerzői közé, és közben ő a kazah válogatott történetének legfiatalabb debütálója és gólszerzője is egyben. Fizikai adottságai és befejező képessége miatt Sergio Agüeróhoz hasonlítják. A 2025-ös kazah szezonban 14 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, és izgalommal várják, hogyan birkózik meg a következő lépcsőfokkal, amikor csatlakozik a BlueCo konzorcium csapataihoz.
- Getty/GOAL
42Alvaro Montoro (Botafogo)
Ha a fiatal tehetségek kineveléséről van szó, az argentin Vélez Sarsfield az elmúlt évtizedek megkerülhetetlen klubja volt. A legújabb „végzős diákjuk” azonban merész lépést tett: a dél-amerikai karrierépítést választotta ahelyett, hogy azonnal Európába igazolt volna.
Álvaro Montoro iránt korábban olyan nagy klubok is érdeklődtek, mint a Barcelona és a Borussia Dortmund, ám a 18 éves középpályás júniusban végül a brazil bajnok Botafogo csapatához szerződött 9 millió dolláros (6,7 millió font) összegért. A fiatal játékos döntése eddig úgy tűnik, jól sült el.
Montoro szélsőként és támadó középpályásként egyaránt bevethető, a legnagyobb hatást a Libertadores Kupa sorozatban gyakorolta Véleznél, ám a brazil Serie A közegéhez is gyorsan alkalmazkodott. Első 19 brazil bajnoki mérkőzésén összesen nyolc gólban vállalt szerepet góllal vagy gólpasszal, bizonyítva, hogy már a felnőttek között is képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani.
- Getty/GOAL
41Viktor Dadason (Koppenhága)
Ha manapság nem próbálsz meg leszerződtetni egy skandináv származású csatárt, olyan, mintha nem is számítanál igazán a futballpiacon. Jelenleg különösen kelendőek a Dániában, Svédországban vagy Norvégiában pallérozódott támadók, és Izlandról érkező Viktor Dadason könnyen lehet a következő nagy felfedezett, miután már jelentős nyomot hagyott az FC Köbenhavnban, különösen a Bajnokok Ligájában.
A 193 cm magas Dadason fizikai adottságainak köszönhetően komoly fejtörést okozott a védőknek a nemzetközi porondon. A 17 éves támadó első hat európai kupamérkőzésén három gólt szerzett, köztük a Barcelona elleni nyitó találatot, amellyel 67 év rekordot adott át a múltnak: ő lett a legfiatalabb játékos, aki gólt szerzett európai kupameccsen a Camp Nouban.
- Getty/GOAL
40Thiago Pitarch (Real Madrid)
Ahhoz, hogy a Real Madrid egy saját nevelésű tinédzsert kezdőként küldjön pályára egy sorsdöntő Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ahhoz annak a bizonyos a játékosnak igazán különlegesnek kell lennie – és Thiago Pitarch minden jel szerint pont ilyen. A középpályás márciusban, a Manchester City elleni BL-összecsapáson lépett pályára, ezzel megdöntve Raúl rekordját: ő lett a legfiatalabb spanyol játékos, aki kezdőként szerepelt a Real Madridban a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában. Ráadásul a pályán egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek a Bernabéuban.
Álvaro Arbeloa már a Castilla-nál is imádta a játékát, a mindössze 18 éves Pitarch egyesek szerint Toni Kroos képességeit idézi, ahogy a mélységi középpályás szerepkörben képes irányítani a játék ritmusát. Az eddigi jelek alapján pedig úgy tűnik, hosszú távon is állandó tagja lehet a Real Madrid felnőtt keretének.
- Getty/GOAL
39Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
A 2025-ös MLS-szezon rajtjaként mindenki azt várta, hogy az amerikai labdarúgás valaha volt egyik legnagyobb ígérete, Cavan Sullivan végre berobban a köztudatba. Ehhez képest hidegzuhanyként érte a drukkereket, hogy a Philadelphia Union színeiben mindössze 11 bajnokin jutott szóhoz, és mindössze egyszer futhatott ki a gyepre kezdőként. Ez komoly csalódás azoknak, akik nemcsak az amerikai foci új csillagát, hanem egy valódi világklasszist látnak a srácban.
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Sullivan még mindig csak 16 éves. A vállára nehezedő teher pedig mázsás, hiszen a Manchester Cityvel kötött előszerződése (amely szerint 2027 nyarán költözik Angliába) hatalmas elvárásokat támaszt egy tinédzserrel szemben. Sullivannek minden adottsága megvan hozzá, hogy a következő kilenc hónapban meghódítsa az MLS-t, és egyelőre semmi sem utal arra, hogy az előttünk álló évtizedben ne írná be magát a világ futballtörténelmébe.
- Getty/GOAL
38Karim Coulibaly (Werder Bremen)
A Werder Bremen nem fut jó szezont a Bundesligában, sőt, a kiesés réme is fenyegeti azt a klubot, amely 1981 óta mindössze egyetlen idényt töltött a német élvonalon kívül. A Weserstadion közönsége számára azonban némi örömre ad okot egy új csillag felemelkedése a fiatal középhátvéd, Karim Coulibaly személyében.
Egy eltiltástól és egy közelmúltbeli sérüléstől eltekintve a 18 éves Coulibaly minden mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet azóta, hogy augusztusban, a Bayer Leverkusen elleni kései egyenlítő góljával berobbant a köztudatba. A német utánpótlás-válogatott védő teljesítményére már Angliából, Olaszországból és Portugáliából is felfigyeltek, de a Bundesliga élmezőnyéhez tartozó klubok érdeklődését is felkeltette.
- Getty/GOAL
37Chris Rigg (Sunderland)
A Sunderland nagyszerűen tért vissza a Premier League-be, és az okos átigazolási politikának köszönhetően mára szinte biztosra vehető, hogy a középmezőnyben végeznek majd. Az olyan új érkezők, mint Granit Xhaka és Noah Sadiki, ugyan némileg háttérbe szorították a „Fekete Macskák” feljutó hőseinek egy részét, de Chris Rigg esetében továbbra is töretlen a hit: úgy vélik, előbb-utóbb az élvonal meghatározó csillagává válik.
Rigg a klub történetének második legfiatalabb játékosa és valaha volt legfiatalabb gólszerzője. A mindössze 18 éves középpályást kiváló taktikai érzéke és fáradhatatlan energiája nagyon sokoldalú tehetséggé teszi. Nem véletlen, hogy korábban olyan óriások is érdeklődtek iránta, mint a Manchester United vagy a Real Madrid. Borítékolható, hogy hamarosan újra tündökölni fog a Stadium of Light gyepén.
- Getty/GOAL
36Ian Subiabre (River Plate)
Julián Álvarez, Enzo Fernández és Franco Mastantuono sikerei után a River Plate akadémiája elképesztő szériát fut az utóbbi években. Megalapozottnak tűnik a hit, miszerint Ian Subiabre is képes lesz követni az argentin óriásklub legutóbbi sztárjainak útját.
A középcsatárként és a jobb szélen is bevethető 19 éves játékost korábban már olyan csapatokkal is szóba hozták, mint a Manchester United, a Manchester City vagy a Liverpool. Amennyiben Subiabre meg tudja tartani helyét a River mostani kezdőcsapatában, az európai átigazolása hamarosan megvalósulhat.
- Getty/GOAL
35Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)
A Paris Saint-Germain az utóbbi időben egyre hatékonyabban építi be a csapatba a saját nevelésű tehetségeit: Quentin Ndjantou is egyike azon hazai nevelésű játékosoknak, akik Luis Enrique irányítása alatt bizonyíthattak a Ligue 1 bajnokcsapatában.
A sokoldalú támadó – aki középcsatárként, a szélen, de akár irányítóként (10-es poszton) is bevethető – gyerekkorát a francia főváros utcáin focizva töltötte, így az átlagosnál is szorosabb szálak fűzik Európa egyik legnagyobb klubjához. A 18 éves tehetség az idei szezon elején mutatkozott be a felnőttek között, decemberben pedig megszerezte első gólját is, bár jelenleg kényszerpihenőn van, miután combhajlító-műtéten esett át.
- Getty/GOAL
34Vasilije Kostov (FK Crvena zvezda)
Tavaly ilyenkor Vasilije Kostov még a Crvena zvezda felnőttcsapatában való bemutatkozására várt, annak ellenére, hogy hétéves kora óta az akadémia egyik legkiemelkedőbb alakjának számított. Tizenkét hónappal később Kostov már egész Európa figyelmét magára vonta teljesítményével, aminek köszönhetően a szerb felnőtt válogatottban is megejthette debütálását.
Az Arsenal, a Bayern München és a Barcelona is árgus szemekkel követik a 17 éves játékos fejlődését. Kostov ebben a szezonban a gólok tekintetében már két számjegyű mutatónál jár, és jó úton halad afelé, hogy a gólpasszok terén is elérje ugyanezt. A „Balkáni Barella” vagy „Szerb Pedri” becenévvel illetett tehetség általában valamivel előrébb játszik, mint az Inter vagy a Barcelona középpályása, de kétségkívül ugyanaz a labdabiztosság jellemzi, ha nála van a játékszer.
- Getty/GOAL
33Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)
Miután két egymást követő szezonban is alulmaradt az osztrák Bundesliga bajnoki címéért folytatott harcban, a Red Bull Salzburg most ismét kedvező helyzetből várhatja a bajnoki hajrát – ami nagyban köszönhető a szélső, Karim Alajbegovic formájának. A tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől szerződtetett 18 éves játékos minden versenysorozatot figyelembe véve már két számjegyű gólszámnál jár, miközben több alkalommal is szemkápráztató teljesítménnyel rukkolt elő.
A hírek szerint többek között a Manchester United és a Chelsea is élénk érdeklődést mutat Alajbegovic iránt, aki már hat alkalommal öltötte magára a bosnyák válogatott mezét. Sőt, tavaly szeptemberben ő lett hazája történetének legfiatalabb debütálója és legfiatalabb gólszerzője is egyben.
- Getty/GOAL
32Sean Steur (Ajax)
Nem alakultak jól az Ajax dolgai az elmúlt években. A szurkolói erőszak miatt félbeszakadt mérkőzésektől kezdve a 2025-ös, traumatikus bajnoki összeomlásig minden azt mutatja, hogy a holland óriás egyelőre fényévekre van attól, hogy ismét meghatározó európai erővé váljon. Az amszterdami szurkolók azonban azzal vigasztalódhatnak, hogy a klub híres akadémiájáról továbbra is sorra kerülnek ki a tehetségek – ilyen például a középpálya új motorja, Sean Steur is.
A tavalyi debütálása után a 18 éves Steur a jelenlegi szezon második felére alapemberré nőtte ki magát, miután decemberben, az ősi rivális Feyenoord elleni lehengerlő játékával kivívta a szakma elismerését. Bár a Premier League-ből és a Bundesligából is mutatkozott iránta érdeklődés, Steur januárban megörvendeztette az Ajax-híveket: új szerződést írt alá, amely 2028-ig a klubhoz köti.
- Getty/GOAL
31Andrija Maksimovic (RB Leipzig)
Andrija Makszimovicsból nem hiányzik az önbizalom. A Crvena zvezda és a Barcelona legutóbbi Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt a szerb tinédzser azt állította, hogy jobb, mint a másik csodagyerek, Lamine Yamal, és bár ez talán inkább vágyálom volt, Makszimovicsnak kétségtelenül megvan a képessége ahhoz, hogy a spanyol csillag mellett követeljen helyet magának a labdarúgás színpadán.
Gyerekkorában Lionel Messihez hasonlították, elvégre Makszimovics számtalan rekordot döntött meg a Crvena zvezda kötelékében. Többek között ő lett a legfiatalabb gólszerző a Partizan elleni városi derbi történetében, valamint a legfiatalabb játékos, aki tétmérkőzésen képviselte Szerbiat. A 18 éves támadó középpályás 2025 nyarán csatlakozott az RB Leipzighez, miután korábban a Liverpool és a Paris Saint-Germain is érdeklődött iránta. Bár a Bundesligában még nem tette le a névjegyét, a fiatal játékosnak még semmiről sem késett le.
- Getty/GOAL
30Mateus Mane (Wolves)
Annak ellenére, hogy a Wolves az elmúlt időben jó formába lendült, továbbra is szinte biztos kiesőnek számít. Akad azonban egy játékos a keretében, aki mindenképpen megérdemli, hogy a Premier League-ben maradjon, és ő nem más, mint Mateus Mane.
A 18 éves szélső azóta, hogy a naptári év kezdetétől állandó tagja lett Rob Edwards kezdőcsapatának, folyamatosan meggyőző teljesítményt nyújt a bátor és direkt játékstílusával. Ezek után nem csoda, hogy a Manchester United és a Liverpool is érdeklődik iránta.
Ami pedig a válogatottakat illeti, úgy tűnik, végül Portugália lesz számára a befutó Anglia helyett, mivel bekerült az U21-es nemzeti együttes márciusi keretébe.
- Getty/GOAL
29Nathan De Cat (Anderlecht)
Belgium híres „Aranygenerációja” talán már a végét járja, ám a mindenkori szövetségi kapitány továbbra is bőven válogathat tehetséges játékosok közül, elég csak a közelmúltban felbukkant ifjú titánt, Nathan De Catet említeni. A 17 éves középpályást már most a belga Busquetsként emlegetik, és a mostani szezonban szinte állandó tagja volt az Anderlecht középpályájának.
A Bayern München, a Borussia Dortmund és a Tottenham is a játékos csodálói között van, De Cat fegyelme, cselezőkészsége és kreatív villanásai az átlag fölé emelik, és nem lenne meglepő, ha a nyáron ő is ott lenne a világbajnokságon, miután Rudi Garcia behívta a márciusi barátságos mérkőzésekre.
- Getty/GOAL
28Tylel Tati (Nantes)
Tylel Tati a Ligue 1 nyitónapjáig egyszer sem lépett pályára az első csapatban, ám az augusztusi Nantes–Paris Saint-Germain mérkőzésen bemutatkozva szinte azonnal a kezdőcsapat állandó tagjává vált. A januári átigazolási időszak végén a Chelsea későn benyújtott 30 millió eurós ajánlata is azt mutatta, mennyire sürgős volt számukra, hogy Európa egyik legtehetségesebb fiatal középhátvédjét a Stamford Bridge-re csábítsák.
Az egyre növekvő klubok listája, amelyek sorban állnak Tati szerződtetéséért, magában foglalja a Manchester Unitedet, a Paris Saint-Germaint és a Real Madridot is. Kiváló fizikai adottságai és a labdabirtoklásban mutatott magabiztossága - amely korábbi középpályás múltjából fakad - egyértelműen kiemelik őt a jövő potenciális sztárjai közül.
- Getty/GOAL
27Kennet Eichhorn (Hertha Berlin)
Az európai elitklubok érdeklődését kivívni úgy, hogy valaki a német másodosztályban futballozik, egyáltalán nem hétköznapi történet – de Kennet Eichhorn sem számít átlagos tehetségnek. A mindössze 16 éves játékos minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki pályára lépett a Bundesliga II-ben, és fiatal kora ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a szezon során.
A Hertha BSC történetének legfiatalabb gólszerzője ráadásul decemberben újabb rekordot döntött: megdöntötte Jude Bellingham csúcsát, és minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a Német Kupában. Játékstílusa miatt többen Toni Kroos-hoz hasonlítják, miközben Németország már a következő klasszis középpályást látja benne.
Nem meglepő tehát, hogy olyan topklubok figyelmét is felkeltette, mint a Bayern München, a Real Madrid, a Manchester United vagy az Arsenal, amelyek mind azon dolgoznak, hogy megszerezzék a kontinens egyik legígéretesebb fiatal tehetségét.
- Getty/GOAL
26Mikey Moore (Tottenham - kölcsönben a Rangers-nél)
„Azt hittem, Neymar van a balszélen” – így értékelte James Maddison Mikey Moore teljesítményét a Tottenham Hotspur AZ Alkmaar elleni, 2024 októberi Európa-liga győzelme alkalmával, annyira lenyűgözte az angol középpályást a tinédzser támadó félelmet nem ismerő játéka, ügyessége és kreativitása.
Mennyire szüksége lett volna erre a Spursnek ebben a szezonban, miközben Moore jelenleg a Rangersnél szerepel kölcsönben, ahol az Ibroxban tapasztalható zűrzavar ellenére is szemet gyönyörködtető idényt produkál.
A 18 éves játékos még mindig számos rekordot tart, köztük ő a Spurs történetének legfiatalabb Premier League-játékosa, valamint a legfiatalabb angol, aki gólt szerzett egy európai kupasorozatban.
Az észak-londoni szurkolók pedig abban reménykednek, hogy Moore a glasgow-i visszatérése után bekerül a csapatba, függetlenül attól, hogy a Tottenham Hotspur melyik osztályban szerepel majd a következő szezonban.
- Getty/GOAL
25Charalampos Kostoulas (Brighton)
Tekintve, hogy a Brighton a Premier League-be kerülése óta milyen hírnevet épített ki magának a kiaknázatlan piacokról érkező tehetségek felkutatásában, szinte mindig kiemelt figyelem kíséri egy-egy kevésbé ismert fiatal leigazolását. És amikor közel harminc millió fontot fizetnek egy játékosért - ahogy azt tavaly nyáron Harálambosz Kosztúlaszért tették -, ez az érdeklődés csak még tovább folytatódott.
A “Sirályok” azt követően igazolták le a 18 éves csatártehetséget, hogy az első felnőtt szezonjában hétszer is betalált az Olimpiakoszban. Kosztúlasz a Premier League-be érkezése óta már többször is megcsillantotta a tudását, a legemlékezetesebb módon talán januárban, amikor egy parádés ollózós gólt lőtt a Bournemouth ellen. Mivel góllövő ösztöneit a nagyszerű Gabriel Batistutáéhoz hasonlítják, Kosztúlasz minden bizonyal a jövőben is varázslatos pillanatokkal rukkol majd elő, ahogy egyre jobban beilleszkedik a dél-angliai környezetbe.
- Getty/GOAL
24Josh King (Fulham)
Sokan várták Josh Kingtől a Fulhamnél a szezon kezdetén, de valószínűleg még a Craven Cottage közönségéből is megdöbbentek páran azon, hogy Marco Silva a csapata első 13 Premier League-mérkőzéséből 11 alkalommal is a kezdőbe nevezte a saját nevelésű középpályást. King azonban rászolgált erre a bizalomra, miután a Temze partján bebizonyította, hogy megérett az első csapatban való szereplésre.
A 19 éves játékos egyaránt képes mélységi irányítóként, box-to-box középpályásként vagy a csatár mögötti, támadóbb szellemű karmesterként is játszani (azért viseli a 24-es mezt, mert az a 6-os, 8-as és 10-es számok összege), Bár King az első teljes nyugat-londoni felnőtt szezonjának második felére némileg veszített a kiegyensúlyozottságából, széles körben a jövő angol válogatottjaként tartják számon.
- Getty/GOAL
23Robinio Vaz (AS Roma)
Nem minden tinédzser csatár tud azonnal berobbanni a felnőttek közé, ám Robinio Vaz esetében kifejezetten jól sikerült az átmenet: a fiatal támadó a Olympique Marseille színeiben négy gólt szerzett a szezon első felében, miközben gyorsaságával rendszeresen zavart okozott a francia élvonal védelmeiben.
Teljesítménye meggyőzte az AS Roma vezetőségét is, amely januárban 25 millió eurót fizetett a 19 éves játékosért, megelőzve több Premier League-klubot a versenyfutásban. Vaz pedig gyorsan jelezte, hogy miért tartják nagy tehetségnek: vasárnap megszerezte első gólját a rómaiaknál a Lecce elleni 1–0-s győzelem alkalmával, és minden jel arra utal, hogy a Serie A-ban is hasonló utat járhat be, mint nevelőklubjánál.
- Getty/GOAL
22Francesco Camarda (AC Milan - kölcsönben a Leccénél)
Az AC Milan színeiben mindössze 15 évesen bemutatkozó Francesco Camarda lett minden idők legfiatalabb játékosa a Serie A történetében. A támadó már a Milan utánpótlás-csapataiban is elképesztő ütemben termelte a gólokat, az olasz U17-es válogatottal 2024-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, a torna legjobbjának járó díj pedig azt vetítette előre, hogy a jövőben az Azzurri egyik meghatározó arca lehet.
Az elmúlt egy év azonban nem alakult a tervek szerint a ma már 18 éves játékos számára. Jelenleg kölcsönben a Lecce együttesét erősíti, ahol egyelőre nehezen találja a helyét, és nem tudott igazán meghatározó teljesítményt nyújtani a bentmaradásért küzdő csapatban.
Mindezek ellenére gólszerző ösztönei, valamint az olyan mentor jelenléte, mint Zlatan Ibrahimović, továbbra is azt sugallják, hogy Camarda képes lehet beváltani a hozzá fűzött reményeket, és idővel meghatározó játékossá válhat a San Siróban.
- Getty/GOAL
21Jorthy Mokio (Ajax)
Nem sok tinédzser lenne képes elutasítani a Barcelona érdeklődését, de pontosan ez az, amit Jorthy Mokio tett nem sokkal azután, hogy berobbant a belga Gent első csapatába. Végül tehát az Ajaxot választotta a katalánok helyett az Ajaxot választotta 2024 nyarán.
Azóta vissza se nézett a középpályásként, illetve bal oldali védőként is bevethető tehetség: ő lett a legfiatalabb nem holland játékos, aki valaha pályára lépett az amszterdamiak felnőttegyüttesében. Egyedül Clarence Seedorf mutatkozott be fiatalabbként az Ajaxban.
Mokio a Hollandiában mutatott játékával rászolgált élete első belga válogatott meghívójára, amit meg is kapott.
Akadnak olyanok, akik szerint a 18 éves játékos jövője a védelem közepén rejlik, és ez a váltás akár egy Premier League-klub kötelékeiben is megtörténhet, mert számos angol együttes figyeli a helyzetét.
- Getty/GOAL
20Kendry Páez (Chelsea - kölcsönben a River Plate-nél)
Amikor a Chelsea 2023 nyarán 17 millió fontot fizetett az Independiente del Valle tehetséges középpályásáért, Kendry Páez-ért, mindenki azt várta, hogy két év múlva a felnött csapatban fog játszani. Bár a terv nem teljesen vált be, Páez továbbra is az egyik legtehetségesebb dél-amerikai támadó középpályásnak számít.
A 18 éves játékost az idény elején a Chelsea testvérklubjához, Strasbourgba adták kölcsön, ahol jól kezdett, de aztán fél év után mégis visszahívta a Chelsea. Ezt követően a River Plate-hez került kölcsönbe.
- Getty/GOAL
19Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)
Bár az elmúlt három évben a szaúdi klubok elsősorban nagy nevek szerződtetésével hívták fel magukra a figyelmet, a legnagyobb csapatok a tehetséges fiatalok megszerzésére is törekednek. Erre tökéletes példa, hogy az Al-Hilal 30 millió eurót fizetett Mohamed Kader Meitéért januárban a Rennesnek.
Ugyanarról az akadémiából érkezett, mint Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga vagy Désiré Doué , és komoly érdeklődés mutatkozott iránta a Manchester United részéről is, miután öt gólt szerzett első évében a Ligue 1-ben.
- Getty/GOAL
18Dro Fernandez (Paris Saint-Germain)
A Barcelona az elmúlt fél évtizedben gyakorlatilag az akadémiájáról kikerülő tehetségeknek köszönhetően maradt a felszínen. Éppen ezért, amikor egy saját nevelésű ékkő a távozás mellett dönt – ráadásul jócskán a piaci értéke alatt –, az érthető módon hatalmas feszültséget generál Katalóniában. Dro Fernandez januári eligazolása valósággal felbőszítette Joan Laporta klubelnököt, és jó oka volt a haragra: a 18 éves játékos lenyűgöző villanásokat mutatott azóta, hogy Hansi Flick még szeptemberben megadta neki a lehetőséget a felnőtt csapatban való debütálásra.
Ami a gránátvörös-kékeknek hatalmas veszteség, az a Paris Saint-Germain számára a szezon üzlete. A francia bajnok mindössze 8 millió eurót (7 millió fontot) fizetett azért, hogy a Parc des Princes-be csábítsa a szupertehetséget, aki azonnal elkezdte kiérdemelni a vezetőedző, Luis Enrique bizalmát. A La Masián nevelkedő fiú tehetségét mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy a Barcelona ranglétráját végigjárva az edzők folyamatosan a legendás Andrés Iniestához hasonlították. Úgy tűnik azonban, hogy ezt a kivételes potenciált már nem a Camp Nouban, hanem a francia fővárosban fogja beváltani.
- Getty/GOAL
17Marc Bernal (Barcelona)
Ha Pedri és Gavi lesz a modernkori Barcelona Xavija és Iniestája, szükségük lesz egy Busquets-szerű irányítóra, hogy szabadon kibontakozhassanak. Ebben kulcsszerepet játszhat a 18 éves Marc Bernal, aki miután felépült súlyos térdsérüléséből, ismét alapembere lett a Barcelonának.
Amint Hansi Flick átvette a katalán csapatot, azonnal beépítette a fiatal középpályást, akinek azonban pár meccsel később sajnos elszakadt a térd keresztszalagja.
Több mint egy év kellett a teljes felépüléshez, de mostmár újra bevethető és az év eleje óta ismét bizonyítja, hogy gólszerzésben, játékintelligenciában és labdabiztosságban is kiemelkedő képességekkel rendelkezik.
- Getty/GOAL
16Gilberto Mora (Club Tijuana)
Azzal, hogy Mexikó a 2026-os világbajnokság részbeli megrendezésére készül, az ország csapatának szüksége van egy igazi vezéregyéniségre a következő egy évtizedben. Ennek fényében hatalmas nyomás van Gilberto Mora vállán, aki mind klubszinten, mind a válogatottban rekordokkal teletűzdelve indította el a karrierjét.
Mora mindössze 15 éves volt, amikor ő lett a Liga MX történetének legfiatalabb gólszerzője, azzal, hogy először köszönt be a Club Tijuana színeiben. Mi több, a mostanra már 17 éves középpályás a mexikói válogatottban is tart egy rekordot: senki nem lépett pályára nála fiatalabbként a nemzeti együttesben.
Itt azonban nem ér véget a sor, hiszen Lamine Yamal eredményét megdöntve, már a legfiatalabb nemzetközi kupagyőztesnek mondhatja magát, mióta Mexikóval magasba emelhette a 2025-ös CONCACAF Arany-kupát.
Így érthető, hogy a Real Madrid, illetve a Barcelona is miért tartja rajta a szemét a "Mexikói Pedrin".
- Getty/GOAL
15Rio Ngumoha (Liverpool)
A Liverpool idei szezonja finoman szólva sem a tervek szerint alakul. A hamarosan trónfosztottá váló Premier League-címvédő jelenleg a puszta túlélésért és a jövő évi Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek egyikéért küzd. A sok nehézség közepette azonban akad egy hatalmas pozitívum is az Anfielden: Rio Ngumoha színre lépése. Bár a szurkolók többsége abban reménykedett, hogy Arne Slot vezetőedző több játékpercet ad a félelmet nem ismerő fiatal szélsőnek, Ngumoha minden kapott lehetőséggel élni tudott.
A 17 éves tehetség már az előszezonban is kivételes sebességgel és cselekkel hívta fel magára a figyelmet, augusztusban pedig végleg beírta magát a klub történelemkönyvébe. A Newcastle United elleni bajnokin a hosszabbításban szerzett drámai győztes gólt, amivel egy csapásra a Liverpool történetének legfiatalabb gólszerzőjévé vált. Azóta minden egyes pályára lépése alkalmával lenyűgözte a közönséget. Ngumohát 2024 nyarán csábították el a Chelsea akadémiájáról, és az eddig látottak alapján ami a londoni Kékeknek hatalmas veszteség, az a liverpooliak számára óriási nyereség.
- Getty/GOAL
14Konstantinos Karetsas (Genk)
A belga első osztály mindig is híres volt arról, hogy megannyi tehetségnek jelentett ugródeszkát. Megeshet, hogy jelenleg nincs is nagyobb feltörekvő sztár a Jupiler League-ben, mint a Genk játékmestere, Konstantinos Karetsas. A 18 éves játékos már közel 20 alkalommal osztott ki gólpasszt minden sorozatot figyelembe véve ebben a szezonban, és egyesek joggal látják benne a következő Martin Ödegaardot.
A Chelsea-t, az Arsenalt és a Manchester Cityt egyaránt szóba hozták már Karetsasszal az elmúlt egy év során, így hamarosan valóban szintet léphet a karrierjében.
Emellett Karetsas a görög válogatott legfiatalabb gólszerzőjének mondhatja magát, azután, hogy elhagyta születési országának, Belgiumnak a nemzeti csapatát.
- Getty/GOAL
13Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)
Ibrahim Mbaye a 2025/26-os Ligue 1-idény nyitónapján mutatkozott be a PSG-ben, és azóta is rendszeresen lehetőséget kap Luis Enrique-től, decemberben pedig megszerezte első gólját a francia bajnokságban.
Mbaye végül nem a francia, hanem a szenegáli válogatottat választotta, és kulcsszerepet vállalt abban, hogy Szenegál története során másodszor is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupját. A fiatal szélső majdnem minden meccsen pályára lépett a tornán.
- Getty/GOAL
12Honest Ahanor (Atalanta)
Olaszország a tűzzel játszik, amely világbajnoki pótselejtezőre szorult azok után, hogy az elmúlt két világeseményről egyaránt lemaradt. Annyira szüksége van tehát a nemzeti csapatnak az új ígéretekre, hogy nem lett volna csoda, ha néhány szurkoló bekarikázta a naptárjában február 23-át. Ezen a napon ünnepelte ugyanis a 18. születésnapját Honest Ahanor, így a nigériai szülőktől születetett játékos megkaphatta az olasz állampolgárságot.
Ahanor a Genoa akadémiáján járta végig a ranglétrát, mielőtt 2025 nyarán leigazolta az Atalanta, amely egyes záradékok teljesülése esetén összesen akár 20 millió eurót is kifizethet érte.
Ugyanakkor úgy tűnik, minden centet megért, hiszen egyelőre magabiztosan teljesített – többször akár a kezdőcsapat tagjaként –, sőt, a védelem tengelye mellett más posztokon, középpályásként vagy balhátvédként szintén bevethető.
Állítólag az Arsenal, valamint a Manchester City ugyancsak figyelemmel követi a fejlődését.
- Getty/GOAL
11Rodrigo Mora (Porto)
Bár Rodrigo Mora csak 2024 decemberében került be először a Porto kezdőcsapatába, a 17 éves játékos mégis 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a portugál bajnokság 2024/25-ös idényét.
Ezt követően az Al-Ittihad is bejelentkezett a potugál támadóért, a szúadi csapat a játékos 70 millió eurós kivásárlási árát is fizette volna, de a fiatal ennek ellenére mégis visszautasította az ajánlatot.
Most 18 éves, és bár a második szezonja nem teljesen úgy sikerült, ahogy eltervezte, így is hatalmas jövő áll előtte.
- Getty/GOAL
10Ethan Nwaneri (Arsenal - a Marseille-nél kölcsönben)
Csak Wayne Rooney és MIchael Owen szerzett több találatot a 18. születésnapjuk előtt a Premier League-játékosok közül, mint a nyolcgólos Ethan Nwaneri, aki az előző szezonban lett az első csapat tagja az Arsenalnál. A Hale End akadémia neveltje kiválóan helyettesítette Bukayo Sakát a jobb oldalon, bár továbbra is úgy tűnik, legjobb posztja a pálya tengelyében, a középpályán lehet az angol szupertehetségnek.
Ebben a szezonban nem kapott sok lehetőséget megmutatni képességeit az Emiratesben, többek között Eberechi Eze és Noni Madueke érkezésével, ezért Mikel Artetáék úgy döntöttek, kölcsönben a Marseillenél kaphat több játéklehetőséget. Franciaországban góllal debütált a Premier League történetének legfiatalabb pályára lépő játékosa (2022 szeptemberében mindössze 15 évesen játszott egy Brentford elleni meccsen), de a marseille-i kaland sem alakul a tervek szerint, miután Roberto de Zerbi távozott a Vélodrome-ból.
Könnyű volna leírni Nwanerit, de ezzel az angol futball elmúlt évtizedének egyik legnagyobb tehetségét hagynánk figyelmen kívül. A most 19 éves játékos fizikumát meghazudtoló módon, viszonylag könnyedén tartja meg a labdát a rutinos, felnőtt védőkkel szemben is, miközben bal lábában tévedhetetlen pontosság rejlik, akár passzról, akár kapura lövésről van szó. Az előző idénybeli áttörése során Arteta külön kiemelte a fiatal játékos lenyűgöző higgadtságát. Nwaneri kétségtelenül rendelkezik azzal a karakterrel, hogy talpra álljon az idei szezon csalódásaiból, és Rooney, valamint Owen nyomdokaiba lépve a világfutball igazi sztárjává váljon – ha végre megkapja a neki járó bizalmat.
- Getty/GOAL
9Geovany Quenda (Sporting CP)
Azóta, hogy a BlueCo-Clearlake-konzorcium lett a Chelsea tulajdonosa, a szurkolók hozzászokhattak, hogy szinte minden nyáron csatlakozik egy (vagy kettő, esetleg három) fiatal tehetség a kerethez. Azt pedig már tudják a Stamford Bridge-en, hogy egy újabb csiszolatlan gyémánt érkezik 2026 nyarán, méghozzá Geovany Quenda.
A Kékek egy évvel ezelőtt jelentették be hivatalosan, hogy 40 millió euróért cserébe szerződtették a Sportingtól a portugál szélsőt, aki valósággal berobbant a felnőtt futballba. Első lisszaboni szezonjában a klub legfiatalabb gólszerzője lett, bemutatkozott a portugál válogatottban, illetve őt választották meg a portugál élvonal legjobb fiatal játékosának.
Ebben a kiírásban viszont több sérülés is hátráltatta Quendát, és a rehabilitáció során a Chelsea cobhami edzőközpontjában is eltöltött egy kis időt. Mindkét szélen képes játszani, sőt, szárnyvédőként is szerzett tapasztalatot, de még rengeteget kell majd dolgoznia ahhoz, hogy megharcoljon a helyéért újdonsült klubjában.
Amennyiben képes lesz ugyanazt megismételni a Premier League-ben, mint amit otthon nyújtott, akkor azonban a jövő egyik nagy sztárja lehet a Kékek kezében.
- Getty/GOAL
8Ayyoub Bouaddi (Lille)
Amióta Eden Hazard 2012-ben kirepült a fészekből, a Lille-nél folyamatosan arra vártak, hogy egy hozzá hasonló, világklasszis potenciállal bíró tehetség bukkanjon fel az akadémián. Ayyoub Bouaddi személyében végre megérkezett a várva várt zseni, aki ezen a nyáron már szinte kedvére válogathat az európai elit klubok ajánlatai között
Bouaddi nevét 18 hónappal ezelőtt ismerte meg a futballközvélemény, amikor elképesztően domináns teljesítményt nyújtott a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ezt néhány héttel később azzal fejelte meg, hogy a Juventus elleni győzelem után megkapta a Meccs Embere díjat. A lenyűgöző nemzetközi bemutatkozás óta olyan gigászokkal boronálták össze a 18 éves tehetséget, mint a Paris Saint-Germain, az Arsenal vagy a Manchester United. Bár decemberben új szerződést írt alá a klubbal, ez a lépés valószínűleg sokal inkább a nyári átigazolási díjának maximalizálását szolgálja.
Ha a következő hónapokban valóban elhagyja a klubot - aki a Lille valaha volt legfiatalabb debütánsaként vonult be a történelemkönyvekbe - közel száz felnőtt mérkőzéssel a háta mögött teszi majd meg a következő lépést. Ez az elképesztő szám is jól mutatja, mekkora bizalmat fektettek belé, és milyen kulcsszerepet szántak neki már egészen fiatalon.
- Getty/GOAL
7Luka Vuskovic (Tottenham Hotspur - Hamburgnál kölcsönben)
A Tottenham Hotspur-szurkolóknak szükségük van a kapaszkodókra ezekben a nehéz időkben, és az egyik ilyen lehet a Hamburgnál kölcsönben szereplő Luka Vuskovics formája. Igaz, egyesekben felmerül a jogos kérdés, hogy miért engedte el a 19 éves belső védőt kölcsönben a Hamburghoz, amikor ennyi gondja akadt a védekezéssel a Spursnek az elmúlt szezonokban.
Vuskovicsot 14 millió euróért szerződtette a Tottenham még 2023 szeptemberében, de hivatalosan egészen 2025 nyaráig nem csatlakozott a klubhoz. Ekkor rögtön kölcsönbe került a Bundesligába feljutó Hamburghoz, hogy tapasztalatot szerezzen.
Ugyanakkor Vuskovics elképesztő ütemben fejlődött, és a német élvonal egyik legjobb középhátvédjévé nőtte ki magát, amivel kiérdemelte, hogy először hívják be a horvát válogatott keretébe.
A Hajduk Split utánpótlásában pallérozódott játékos lett a klub történetének legfiatalabb gólszerzője, amikor 16 évesen beköszönt a felnőttcsapatban. Amikor a Spurs leigazolta, a nevelőegyüttese nem szerette volna azonnal visszavenni kölcsönbe, így a lengyel Radomiak Radom és belga Westerlo együttesét erősítette.
Fiatalkora ellenére fizikálisan nehéz felvenni vele a versenyt, miközben egy kifejezetten gólerős védőnek számít: profi karrierje során eddig átlagban minden hatodik összecsapásán beköszönt. Mi több, még a büntetőket is rá bízzák a Hamburgban.
A Barcelona már azelőtt kinézte magának a horvát játékost, hogy a Sarkantyúsokhoz igazolt volna. Azzal, hogy a kiesés réme fenyegeti őket, a katalánok ismét megkörnyékezhetik Vuskovicsot. Ami őt illeti, szívesen töltene még egy idényt a Hamburg színeiben.
- Getty/GOAL
6Max Dowman (Arsenal)
Ha a Premier League szurkolói esetleg nem ismerték volna Max Dowman nevét az Arsenal március 14-i, Everton elleni bajnokija előtt, most gyorstalpalót kaptak abból, miért tartják a 16 éves fiút egy generáció legtehetségesebb angol futballistájának. Dowman előbb kiosztott egy gólpasszt a vezetést megszerző Gyökeres Viktornak, majd a győzelmet is bebiztosította: végigszólózta az egész pályát, és a hálóba talált. Ezzel a találattal ő lett a Premier League történetének valaha volt legfiatalabb gólszerzője.
Ez azonban csak a legújabb a Dowman nevéhez fűződő elképesztő csúcsok sorában. Ő a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb pályára lépő játékosa, az Arsenal legfiatalabb kezdője, valamint az UEFA Ifjúsági Liga (Youth League) valaha volt legfiatalabb gólszerzője is – ezt az utóbbi mérföldkövet még 14 évesen érte el.
A hatéves kora óta az Arsenal akadémiáján nevelkedő Dowman villámgyors tempóban lépdelt előre a ranglétrán. A Hale End-i utánpótlásbázison olyannyira hisznek benne, hogy az angol futball egyik legtermékenyebb műhelyében sokak szerint még az innen kikerülő Bukayo Saka sikereit is felülmúlhatja. A ballábas középpályás a széleken is kiválóan érzi magát, és leginkább akkor van elemében, amikor cselezve kell átjutnia az ellenfél védőin. Az őt övező felhajtás Észak-Londonban már akkora, hogy egyesek egyenesen Lionel Messihez hasonlítják a stílusát.
„Ez egyszerűen nem normális” – hangzott Mikel Arteta tömör, de annál beszédesebb értékelése Dowman történelmi teljesítményéről az Everton elleni mérkőzést követően.
Ha az Ágyúsok végül megnyerik a Premier League bajnoki címét, a tinédzser csodagyerek első gólja minden bizonnyal csak az első lesz a számtalan varázslatos pillanat közül, amelyet pályafutása során az Emirates Stadion közönségének szerez majd.
- Getty/GOAL
5Lennart Karl (Bayern München)
A Bayern München szenzációs idényt fut, a klub három támadója, Harry Kane, Michael Olise és Luis Díaz is remek számokat produlálnak, miközben a csapat közel került az újabb Bundesliga-címhez, és az sem kizárt, hogy a német rekodbajnok az idény végén nemcsak a német bajnokságot, de a Bajnokok Ligáját is behúzza.
A Bayern München támadóinak csillogásába elvitathatlan érdeme van egy 18 éves fiatal középpályásnak, Lennart Karlnak is, aki Jamal Musiala sérülése után kapta meg a lehetőségét, és élt is vele. Karl már 35 mérkőzésen lépett pályára a most futó idényben, ezeken összesen 8 gól és 6 gólpassz a mérlege.
Bundesliga és BL-meccseken átlagosan 120 percenként szerez vagy ad gólpasszt, novemberben pedig Kylian Mbappé rekordját megdöntve lett a legfiatalabb játékos, aki három egymást követő BL-meccsen betalált. Karl „10-esként” vagy szélen is bevethető, de stílusa inkább Michael Olisére emlékeztet.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Karl saját elmondása szerint egynapon szeretne a Real Madridban játszani. Ez érthetően kiverte a biztosítékot a Bayern München szurkolóinál, Karl később bocsánatot is kért.
- Getty/GOAL
4Franco Mastantuono (Real Madrid)
Amikor a Real Madrid kinéz magának egy fiatal dél-amerikai tehetséget, akkor jobb, ha mindenki félreáll. Pontosan ez történt 2025 nyarán is, amikor a PSG már azt hitte, megszerezte a River Plate csodagyerekét, Franco Mastantuonót. A Real Madrid azonban az utolsó pillanatban lecsapta a franciák elől az argentin szupertehetséget.
A blancók 45 millió eurót fizette érte. Korábbi edzője, Xabi Alonso szerint Mastantuonüban megvan „a Real Madrid DNS” , és a fiatal támadó ezt már többször me is mutatta a Real Madrid támadosorának jobb oldalán.
- Getty/GOAL
3Pau Cubarsí (Barcelona)
2024-ben sokan meglepődtel, hogy Luis de la Fuente nem hívta be Pau Cubarsít az Európa-bajnokságra készülő spanyol keretbe. Persze a spanyol válogatott Cubarsí nélkül is megnyerte az Eb-t, de a 2024-es spanyol visszahangok megmutatták, hogy Spanyolországban milyen nagy becsben tartják a 17 éves védőt.
Most, 19 évesen, Cubarsí szinte biztosan ott lesz a 2026-os világbajnokságra készülő keretben, hiszen folyamatosan stabil teljesítményt nyújt Barcelonában, és már több mint 150 alkalommal húzta magára a katalán klub gránátvörös-kék szerelését.
Cubarsít passzkészsége miatt sokan Gerard Piquéhez hasonlítják. Képességei alapján az sem lenne meglepő, ha egyszer túlszárnyalná a Barcelona legendáját.
- Getty/GOAL
2Estevao (Chelsea)
Estevaót gyerekkorában a Palmeirasnál „Messinhónk" hívták, a 18 éves támadó pedig már az első Chelsea-s idényében bizonyította, miért hasonlították Lionel Messihez. A 18 éves brazil szélső győztes gólt szerzett a Liverpool és Barcelona ellen is, ezzel elkezdte törleszteni az 56 millió fontos vételárát, amit 2024 májusában kifizetett érte a Chelsea. A nyugat-londoni klub több európai nagyágyút is lenyomott Estevao aláírásáért.
Estevao azután került át a Chelseahez a Palmerirasból, hogy 31 bajnoki meccsen 13 gólt és 9 gólpasszt jegyzett nevelőegyesülében, felülmúlva ezzel Endrick előző szezonját.
Estavao lett a harmadik tinédzser a világon Kylian Mbappé és Erling Haaland mellett, aki élete első három Bajnokok Ligája-mérkőzésén gólt szerzett.
Nyáron a világ még jobban megismerheti Estevaót, hiszen valószínűleg kulcsszerepet kap majd a brazil válogatottban.
- Getty/GOAL
1Lamine Yamal (Barcelona)
Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy Lamine Yamal különleges tehetség?
Talán akkor, amikor 15 évesen, 2023 áprilisában debütált a Barcelonában, és a legfiatalabb játékos lett, aki pályára lépett a katalánok színeiben? Vagy amikor második La Liga mérkőzésén a Villarreal ellen a meccs legjobbjának választották? Netán szeptemberben, amikor a spanyol válogatottban debütálva gyönyörű gólt szerzett, és ezzel egyszerre lett a La Roja történetének legfiatalabb játékosa és gólszerzője? Vagy egy hónappal később a Bajnokok Ligája történetének lefiatalabb játékosá vált?
Talán azon, amikor La Liga történetének legfiatalabb gólszerző lett? Vagy négy hónappal később, amikor a Granada ellen megszerezte első mesterhármasát a spanyol élvonalban?
Lehet, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon, amikor még a házi feladatát is magával kellett vinnie, de így is rettegésben tartotta Európa legjobb védőit? Vagy amikor a torna egyik legszebb gólját lőtte a Franciaország elleni elődöntőben, és ezzel a világbajnokságok legfiatalabb gólszerzővé vált? Vagy amikor felemelte az Európa-bajnoki trófeát, és ezzel a torna legfiatalabb győztesévé vált?
Vagy talán akkor esett le a tantusz, amikor Yamal elsőként kapott jelölést az Aranylabdára? Ha nem, akkor talán márciusban, amikor a Benfica elleni Bajnokok Ligája-klasszikusban brillírozott? Netán akkor, amikor az Inter elleni epikus elődöntőben teljesen megbolondította Federico Dimarcót?
Talán mostanra minden futballrajongó megismerkedett Lamine Yamal nevével, és senki nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egy napon a 18 éves spanyol támadó Lionel Messi örökébe léphet, és a világ legjobb játékosa lehet.
Yamal kétségtelenül fantasztikus szezont tudhat magáének, elképesztő teljesítményével pedig nem csak a futballvilág elismerését nyerte el, hanem ő lett NXGN 2026-es győztese is. Gratulálunk!