Ha a Premier League szurkolói esetleg nem ismerték volna Max Dowman nevét az Arsenal március 14-i, Everton elleni bajnokija előtt, most gyorstalpalót kaptak abból, miért tartják a 16 éves fiút egy generáció legtehetségesebb angol futballistájának. Dowman előbb kiosztott egy gólpasszt a vezetést megszerző Gyökeres Viktornak, majd a győzelmet is bebiztosította: végigszólózta az egész pályát, és a hálóba talált. Ezzel a találattal ő lett a Premier League történetének valaha volt legfiatalabb gólszerzője.

Ez azonban csak a legújabb a Dowman nevéhez fűződő elképesztő csúcsok sorában. Ő a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb pályára lépő játékosa, az Arsenal legfiatalabb kezdője, valamint az UEFA Ifjúsági Liga (Youth League) valaha volt legfiatalabb gólszerzője is – ezt az utóbbi mérföldkövet még 14 évesen érte el.

A hatéves kora óta az Arsenal akadémiáján nevelkedő Dowman villámgyors tempóban lépdelt előre a ranglétrán. A Hale End-i utánpótlásbázison olyannyira hisznek benne, hogy az angol futball egyik legtermékenyebb műhelyében sokak szerint még az innen kikerülő Bukayo Saka sikereit is felülmúlhatja. A ballábas középpályás a széleken is kiválóan érzi magát, és leginkább akkor van elemében, amikor cselezve kell átjutnia az ellenfél védőin. Az őt övező felhajtás Észak-Londonban már akkora, hogy egyesek egyenesen Lionel Messihez hasonlítják a stílusát.

„Ez egyszerűen nem normális” – hangzott Mikel Arteta tömör, de annál beszédesebb értékelése Dowman történelmi teljesítményéről az Everton elleni mérkőzést követően.

Ha az Ágyúsok végül megnyerik a Premier League bajnoki címét, a tinédzser csodagyerek első gólja minden bizonnyal csak az első lesz a számtalan varázslatos pillanat közül, amelyet pályafutása során az Emirates Stadion közönségének szerez majd.