Zubkov: Végig koncentrálnunk kell, akkor jó esélyeink lesznek a továbbjutásra

A Ferencvárosban szereplő ukrán támadó bizakodó a BL-visszavágóval kapcsolatban, valamint nyilatkozatában a MOL Fehérvárra is kitért.

Mint ismert, a 2-1-re megverte hazai pályán a BL-selejtező odavágóján a bolgár Ludogorec együttesét.

A találkozón debütáló és győztes gólt szerző Alexandr Zubkov a helyszínen lévő ukrán újságíróknak nyilatkozott.

- A meccs napján, a taktikai értekezleten derült csak ki, hogy kezdek – kezdte a játékos. – Az előkészületi meccsek alapján mondjuk sejtettem, hogy bemutatkozhatok a Ferencvárosban. Rebrov azt kérte, hogy játszunk egyszerűen, azt a játékot, amelyen sokat dolgoztunk a felkészülés alatt, semmi újat nem kellett kitalálnunk. A lényeg az volt, hogy gyorsan, a széleket gyakorta váltva játsszunk, és hogy nyomás alá helyezzük a Ludogorec játékosait. Rebrov jelezte, hogy az ellenfél nem igazán erős a széleken és középen fogják erőltetni elsősorban az akcióikat, szerintem erre jól is reagáltunk, túl sok lehetősége nem volt az ellenfélnek a kapunk előtt, de persze képtelenség 90 percen keresztül teljesen elzárni a másik csapatot a kaputól. Úgy gondolom azonban, hogy a góljukon kívül nem nagyon voltak ziccereik a bolgároknak - idézi Zubkovot a csakfoci.hu.

A kölcsönben futballozó csatár a góljáról is beszélt.

- Egyáltalán nem volt véletlen, hogy a kapu elé kerültem a gólomnál. Rebrov gyakran mondja, hogy ha a labda egy beadásnál vagy bedobásnál a tizenhatoson belülre érkezik, akkor legalább hárman legyünk a büntetőterületen belül. Én is így kerültem ezúttal a center pozícióba, a 11-es pontnál kaptam meg a labdát és be is lőttem a kapuba, ami a társak érdeme is volt. A meccs után az edzőnk megköszönte a játékot, és elmondta, hogy ez csak az első, kis lépés volt, és hogy a saját kezünkben van a továbbjutásunk sorsa. Egyelőre nem tudom megmondani, milyen meccs vár ránk Bulgáriában. Van ugyan egy kis előnyünk, de mindig nehéz idegenben játszani. A saját focinkat kell erőltetnünk, 90 percen keresztül koncentrálnunk kell, és akkor jó esélyeink lesznek a továbbjutásra. Hiszek benne, hogy sikerrel járunk.

A ferencvárosi szélsőt a szerződéséről is kérdezték, hiszek Ivan Petrjak-ügye után Ukrajnába is eljutott a hír, hogy kikötötték, nem igazolhat a MOL Fehérvárhoz.

– Igen, igaz a hír, valóban van ilyen pont a megállapodásban.

