Zsóri: Ha nem dolgozom kőkeményen, akkor ez csak egy dísz lesz a polcomon

A MOL Fehérvár játékosa tudja, hogy nagyon magasra tette magának a lécet.

Mint ismert, Zsóri Dániel kapta meg a FIFA Puskás-díjat, amely az év legszebb góljának szerzőjét illeti meg.

A magyar futballista többek között Lionel Messit előzte meg az ideiglenes zsűrinél.

A díjátadót követően Zsóri az NSO-nak nyilatkozott gondolatairól.

- Az tény, hogy ezzel a góllal valóban nagyon magasra tettem magamnak a mércét. A szurkolók onnantól fogva elvárták, hogy akkor döntsem el mindig a meccseket, ami azért tizennyolc évesen nagyon nem könnyű, pláne a bemutatkozásom után, azonnal. Úgy gondolom, azzal, hogy ideigazoltam Fehérvárra, és kész vagyok a szükséges munkát elvégezni, elérhetem a célomat, azaz a maximumot nyújtani minden edzésen, minden mérkőzésen, és akkor idővel stabilan eredményes tudok lenni. Ez a díj csodálatos, ám tisztában vagyok azzal, ha nem dolgozom kőkeményen, akkor idővel csak egy dísz lesz a polcomon, semmi több - fogalmazott a támadó, majd kitért arra is, hogy többen gratuláltak neki a díjátadó után.

- Amikor vége lett a gálának, olyan játékosok gratuláltak, mint Marcelo, Sergio Ramos, Clarence Seedorf, még Jürgen Klopp is... Egyszerűen hihetetlen érzés - mondta, majd kitért korábbi csapatának edzőjére is.

- Na igen, ezt a díjat egyben Bandi bának is köszönhetem, mert ha nem szavaz nekem bizalmat, akkor most nem állnék itt – és ezért nagyon hálás vagyok neki is, a Debrecennek is. Aznap egy kicsit megváltozott az életem, bár ahogy mondtam, azért akkor is, és azóta is próbálom ezt a helyén kezelni.

