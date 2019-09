Zsóri Dániel: Vagy Messié vagy az én gólom lehet a győztes

Nagyon bizakodó a magyar focista.

A Puskás-díjra jelölt első magyar futballista izgatottan várja az esti gálát. Korábbi edzője, Herczeg András majd' kifutott a világból a győztes gól láttán. Szerinte minden magyar futballt kedvelő szurkol Zsóri Dánielnek.

Hétfő reggel elutazott Milánóba Zsóri Dániel, ahol este a FIFA The Best gáláján fog részt venni futballsztárok társaságában, számolt be róla az mlsz.hu.

A Teatro all Scalaban régi legendák mellett megjelennek a többi díj, többek között a The Best (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Virgil Van Dijk), a legjobb edző cím (Pep Guardiola, Jurgen Klopp és Mauricio Pochettino), és természetesen a Puskás-díj várományosai.

A 18 éves labdarúgó az indulás előtt még Budapesten beszélt arról, hogy mindhárom gól nagyon szép, de ebben a versenyben Messit tartja leginkább riválisának.

– Nagyon remélem, hogy én vehetem át este a díjat, de már az nagyon nagy dolog, hogy első magyarként lejutottam idáig. Elképesztő élmény lesz részt venni a gálán. Hab lenne a tornán győzni. Nagyjából tudom, mit mondanék, ha én nyernék, pontosan ma fogom megfogalmazni. Még most sem tudom felfogni, hogy olyan játékosok között lehetek, akikről kiskoromtól kezdve rengeteg videót láttam, tőlük tanultam el cseleket és ezt a mozdulatot is – fogalmazott a reggeli sajtótájékoztatón a játékos.

A Puskás-díjra magyar játékosnak még nem volt esélye, Zsóri Dániel ollózó találatát azonban a szurkolók a döntőbe repítették, ahol – a legjobb három között – már a FIFA-legendák döntenek. A Fehérvár új igazolása Lionel Messivel és Juan Fernando Quinteroval versenyez a díjért.

Zsóri találatát különlegessé teszi, hogy a fiatal labdarúgó első -es mérkőzésén szerezte, és a hosszabbításban beollózott labda győzelmet ért a DVSC-nek a ellen.

Akkori edzője, Herczeg András úgy érezte, kifut a világból örömében, amikor a 93. percben játékosa meglőtte a győztes találatot:

– Én is elkezdtem rohanni a gólörömhöz. Akkor is tudtuk, hogy fantasztikus mozdulat volt, de akkor még inkább a fontossága számított, később visszanézve pedig láttam, hogy lenyűgöző gólt lőtt Dani. Utána az edzői stáb és a tapasztaltabb játékosok is beszéltek vele arról, hogy a média is fel fogja kapni ezt a meccset és ezt hogyan kezelje. Nagyon kedves srác, hallgatott a tanácsokra és ugyanolyan szerényen és odaadóan tette a dolgát.

Természetesen az öltözőben már a jelölés is beszédtéma volt, a döntőbe jutásakor pedig nagy taps fogadta Zsóri Dánielt.

– Vele együtt örültünk. Bizakodunk, hiszen szerintünk Danié a legszebb gól a három közül, de mindenképpen a legkedvesebb a számunkra. Azt nem is kell mondanom, micsoda élmény lesz neki ott ülni Messi mellett, na és ha nyerne és Messi gratulálna neki… Szerintem Dani elképzelni sem tudta, hogy esélyesként ott lehet ezen a díjátadón a világsztárok között. Tegnap felhívtam és mondtam neki, hogy nagyon drukkolunk neki. Szerintem mindenki mellett áll, aki a magyar focit kedveli.

