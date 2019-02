Zlatan: K.rvára jól esett a United-szurkolók szeretete

Manchesteri időszakát idézte fel Ibrahimovic.

A svéd fenegyerek ismét sajátos stílusában mesélt jegyzetében korábbi Unitedes időszakáról a klub hivatalos oldalának.

Ibrahimovic ezúttal arról beszélt, hogy milyen volt a kapcsolata a Vörös Ördögök szurkolóival.

Zlatan az angol klubnál két évet töltött el, mielőtt az LA Galaxy-hoz igazolt, és 53 meccsen 29 gólt ért el, valamint Ligakupát és Európa Ligát nyert a Uniteddel.

- Mivel profi vagyok, szerettem volna már a kezdetektől felvenni azt a ritmust, amelyet az Old Traffordon elvárnak. Szeretek dolgozni, szeretem új helyeken kipróbálni magam, elsajátítani a különféle helyek sajátosságait.

Amikor ide kerültem, sokan fanyalogtak, hogy nem leszek elég jó a Premier League-ben. Ezek a kritikák azonban engem nem zavarnak, hanem erőt adnak, felpumpálják bennem az adrenalint.

Ibra szívesen emlékszik vissza arra a pillanatra is, amikor még az őt gyűlölők is a svéd szurkolóivá váltak.

- Sosem felejtem el az első meccsemet a Bournemouth ellen. Betaláltam, és a szurkolók elkezdték énekelni a nevemet. Kimentem hozzájuk, és mondtam nekik, hogy nem kell ez, hiszen még nem vagyok a top-on. Várjátok ki, amíg csúcsformában leszek, akkor majd énekelhetitek a nevemet nyugodtan.

Magamban azt éreztem: ez fantasztikus, k.urva jó! Megtiszteltek a bizalmukkal, és ez a legjobb dolog egy játékos számára. Az első idény elképesztő volt a Unitednél. Nagyon élveztem azt az időszakot.

A cikk lejjebb folytatódik

Gyerekként megvoltak az álmaim, és tettem is azért, hogy megvalósuljanak. Ez mentális hozzáállás kérdése. Én ilyen vagyok. Amikor a Unitedhez kerültem, sokan kinevettek, amikor arról bszéltem, hogy meghódítom Angliát is. Most már tudhatják, hogy nem vicceltem... - zárta gondolatait a támadó.

