Zlatan Ibrahimovic az olasz élvonalban folytathatja a pályafutását

Korábbi csapatához térhet vissza a rutinos támadó.

A 38 éves csatár minden bizonnyal visszatér Olaszországba és ismételten az AC csapatát erősíti majd.

Legalábbis, ha hinni lehet az komisszárjának, Don Garbernek, aki a következőket nyilatkozta Ibrahimovicról:

- Két év alatt sok rekordot megdöntött az itt szerzett góljaival. Örültem, hogy itt volt, kedveltem a nagy pillanatait, főleg, amikor egyes szám harmadik személyben beszélt önmagáról. Remélem, hogy marad, de most a Milan hívja, a világ egyik legnagyobb klubja, így nem lepődnek meg, ha távozna.

Zlatan korábban már volt a Rossoneri játékosa 2010 és 2012 között és akkor remek teljesítményt nyújtott az olasz csapatban, hiszen 85 mérkőzésen lépett pályára és ezeken a találkozókon 56-szor talált be, valamint 24 gólpasszt is kiosztott a társainak.

A cikk lejjebb folytatódik

Ibrahimovic az MLS-ben is szórta a gólokat a Los Angeles Galaxy játékosaként, ugyanis a svéd támadó 53-szor vette be az ellenfelek kapuját, tehát akár még ennyi idősen is komoly erősítést jelenthetne az igencsak gyengélkedő AC Milan számára.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!