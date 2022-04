Zivzivadze: "Ez a legjobb periódusa a magyarországi karrieremnek"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Budu Zivzivadze valósággal szárnyal, amióta a MOL Fehérvár kölcsönadta őt az Újpestnek, a georgiai támadó a tavasszal hét bajnokin hétszer volt eredményes, amelynek köszönhetően a lilák is megtáltosodtak.

A 28 esztendős csatárt a szurkolók is megkedvelték, Pakson már dalba is foglalták a nevét, nem csoda, hogy szívesen maradna a IV. kerületben.

Zivzivadze a lilák hivatalos honlapjának adott interjújában beszélt a kezdetekről, a családjáról, a sakkról és kedvenc játékosáról is.

"Fura, de eleinte nem a foci, hanem a sakk volt a legfontosabb az életemben. 4 évesen kezdtem és egész jó voltam benne. Országos versenyekre jártam, meg is nyertem pár kategóriát, városi és országos bajnok is voltam. Aztán minél több focimeccset láttam és minél többet játszottam a barátaimmal a ház előtt, a labda fontosabb lett. Mondtam a szüleimnek, hogy szeretném abbahagyni a sakkot és fociznék helyette. Abban maradtunk, hogy még egy utolsó versenyre menjek el. Ott második lettem és megkérdezte a szervező, hogy mit szeretnék díjnak, mire én mondtam, hogy egy labdát. Talán nem voltam elég egyértelmű, mert egy kosárlabdával jelentek meg. Sokat nevettem ezen a szituáción, de a kosárlabdát letettem garázsban és mentem focizni" - emlékezett vissza Zivzivadze.

"A top szinten, azaz az első osztályban talán egy kicsit későn, csak 22 évesen tudtam bemutatkozni. Ezután jól alakultak a dolgok, kétszer gólkirály is lettem, egyszer Tbilisziben, egyszer pedig SZK Szamtrediában, akikkel bajnoki címet is megnyertük. Nagyon emlékezetes időszak volt, gyakran beszélt rólam a helyi média és a szurkolók is kedveltek" - mesélte a támadó, aki nagyon jól érzi magát Újpesten.

"Mindössze két hónap telt el, de azt mondhatom, hogy ez a legjobb periódusa a magyarországi karrieremnek. A lényeg persze mindig az, hogy segítsem a csapatot és nem az, hogy én lőjem csak a gólokat. Ha jól játszom, ha gólpasszokat adok és azzal előrébb jut a csapat, az nekem fontosabb, attól, hogy csak a saját statisztikám javuljon. Nyilván gondol az ember ezekre a dolgokra, de sokkal többet ér számomra az, hogy csapatként nyerjünk" - mondta Zivzivadze, aki két kupadöntőt már elveszített, tavaly éppen mostani csapatával szemben.

"Mezőkövesden az első szezonomban döntőbe jutottam, korábban otthon nem játszhattam egyszer sem döntőt, így az ezért is volt különleges. Másodjára sem sikerült nyerni a Fehérvárral, de talán majd most, a harmadik próbálkozásra meglesz" - ígéri a csatár, akinek a járvány alatt született meg a kislánya, s reméli, néhány éven belül kisfiúval is bővül majd a család.

És, hogy ki a kedvenc futballistája?

"Ronaldinho. Az első Bl-meccs, amit láttam az az volt, amikor a Chelsea ellen játszottak. Ott láttam őt focizni és elámultam tőle. “Ki ez a fickó, aki ilyet tud a labdával?” - kérdeztem magamban. Ő lett a kedvenc játékosom és emiatt a Barcelona a kedvenc együttesem. Nyilván szép cél lett volna, hogy náluk játsszak, de úgy érzem, hogy ez már nem fog összejönni."

