Zivzivadze a magyar válogatottal akar játszani az Eb-selejtezőkön!

A negyedik kalapból is kijutna a kontinenstornára a georgiai támadó.

Jövő vasárnap, azaz október 9-én délben sorsolják a 2024-es Európa-bajnoki selejtezőket, amit a magyar válogatott az első kalapból várhat majd.

A MOL Fehérvár georgiai légiósa, Budu Zivzivadze az M4 Sportnak elmondta, szívesen kerülne egy csoportba Marco Rossi együttesével, amely ráadásul számukra is motivációt ad az elmúlt időszak eredményeivel.

"Őszintén szólva nagyon várom, hogy Magyarország ellen játszhassak, nagyon jó mérkőzés lenne, szerintem mindkét találkozó teltház előtt zajlana, mivel ahogy itt, úgy nálunk is imádják a labdarúgást" - nyilatkozta Zivzivadze az M4 Sportnak, hozzátéve, szeretnének kijutni az Eb-re.

„Az igazat megvallva, nem láttam a németek elleni meccset, mert mi is éppen játszottunk, de amikor megláttam az eredményt, egyáltalán nem lepődtem meg. Magyarország kétszer is megverte Angliát a nyáron, mostanra egy nagyon erős csapat lett remek játékosokkal. Ez nekünk is motivációt ad, hiszen Georgia Magyarországhoz hasonlóan egy kis ország. Úgy gondolom, a miénk is egy jó csapat, és mi is legyőzhetünk bárkit” – nyilatkozta Zivzivadze.

Georgia a negyedik kalapból várja a sorsolást.

